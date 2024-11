Déanann Halcyon athbhrandáil: ‘Súil nua, eachtra nua’

Tá an monaróir trealaimh tumadóireachta atá bunaithe i Florida, Halcyon Dive Systems, tar éis athrú céime a fhógairt ar a chéannacht branda le ceann nua, níos mó. digiteach breathnú.

“Ónár dtosaíocht mar ghrúpa tumadóirí paiseanta atá ag nuálaíocht le haghaidh feidhmíochta le linn tumadóirí taiscéalaíochta, d’athraigh muid isteach i mbranda a sheasann do cháilíocht eisceachtúil, taiscéalaíocht gan staonadh agus an tsaoirse chun tabhairt faoina heachtraí spleodracha faoi uisce,” a deir an chuideachta.

An cuma nua

“Is caibidil nua é an t-athbhrandáil seo, ag ailíniú ár bhféiniúlacht amhairc lenár misean chun tumadóirí domhanda a spreagadh, a threalmhú agus a chumhachtú.

“Tríd ár lógó agus ár bhféiniúlacht chorparáideach a athnuachan, tá sé mar aidhm againn cuma chomhaimseartha gan ré a chruthú a léiríonn ár spiorad ceannródaíoch agus ár nasc domhain leis an bpobal tumadóireachta.”

Deir Halcyon go bhfuil a chuma nua ag gabháil le sraith táirgí atá sofaisticiúla ó thaobh na teicneolaíochta de atá le heisiúint sa bhliain amach romhainn, rud a léiríonn tiomantas don fheidhmíocht agus do “chreideamh na cuideachta sna heispéiris bhunathraithe a thugann an tumadóireacht”.

An lógó ‘H’ (Nicole Alarid)

Chun an cuma nua a bhaint amach, bhí anailís fhairsing ar láidreachtaí, luachanna agus féiniúlacht an bhranda i gceist le tréimhse de amharcléiriú corparáideach, agus ina dhiaidh sin comhoibriú le dáileoirí, déileálaithe agus custaiméirí chun an todhchaí a shamhlú agus an dúshlán a bhaineann le gabháil do ghlúin nua tumadóirí.

Ba iad na heochairfhocail a chinn an chuideachta a ghlacadh ná ‘Explorer’ agus ‘Creator’: bhain an chéad cheann acu le tumadóirí a spreagadh chun dul i mbun gnó thar na bearta a bhí ar eolas acu agus chuir an dara ceann béim ar nuálaíocht, ar cheardaíocht, ar innealtóireacht mhionchúiseach agus ar threalamh ardfheidhmíochta.

Éagsúlacht táirgí brandáilte

Deir Halcyon ansin gur cheap sé a chuma nua bunaithe ar fhéiniúlacht amhairc fheabhsaithe, ar thaithí an chustaiméara agus ar rannpháirtíocht an phobail, chomh maith le leathnú ar an raon domhanda le teachtaireachtaí comhsheasmhacha.

“Tá ár lógó nuashonraithe agus ár stíl amhairc deartha chun neart agus áilleacht táirgí Halcyon a ghabháil agus ag an am céanna braistint eachtraíochta a thabhairt chun solais,” a deir an chuideachta. “Coimeádann an cuma athnuaite aitheantas branda Halcyon agus ag an am céanna tugtar isteach aeistéitiúil níos dinimiciúla, sochaideartha a bhaineann le tumadóirí ar gach leibhéal.

Kitted go hiomlán

“Táimid tiomanta d'eispéireas an chustaiméara a ardú trí fheabhsaithe digiteach ardáin, tacaíocht phearsantaithe agus cur chuige atá dírithe ar an bpobal. I measc na dtionscnamh atá beartaithe tá aip pobail Halcyon, cláir dhílseachta agus ábhar oideachais chun spásanna a chruthú do thumadóirí chun a gcuid eachtraí a nascadh, a fhoghlaim agus a roinnt.”

Halcyon Córais Tumadóireachta deir go gcabhróidh a athbhrandáil a ghuth a aontú thar réigiúin éagsúla. “Táimid ag neartú ár gcomhpháirtíochtaí le dáileoirí chun a chinntiú go bhfuil eispéireas custaiméirí Halcyon comhsheasmhach agus inrochtana ar fud an domhain, ag cur béime ar ár luachanna sábháilteachta, nuálaíochta agus feidhmíochta.

“Tugann muid cuireadh do thumadóirí ar fud an domhain iniúchadh a dhéanamh ar ár gcuma nua, a bheith rannpháirteach inár bpobal atá ag fás, agus a bheith linn agus muid ag leanúint ar aghaidh ag brú teorainneacha agus ag ath-shainmhíniú cad is féidir leis an tumadóireacht. Le chéile, táimid réidh le dul ag tumadh níos doimhne agus tuilleadh a fháil amach.”

