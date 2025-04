Is cosúil go gceannóidh HEAD Aqualung

Tuigtear go bhfuil an chaibidlíocht beagnach críochnaithe do HEAD Group chun Grúpa Aqualung a cheannach ón gcuideachta bainistíochta sócmhainní Barings.

Is leis an US-HEAD na monaróirí trealaimh tumadóireachta Mares agus reEVO agus an ghníomhaireacht oiliúna SSI i measc roinnt brandaí earraí spóirt eile.

Tuigtear go bhfuil Príomhfheidhmeannach Aqualung, Michel Abaza, agus a fhoireann ag óstáil bainistíocht HEAD agus Mares ag a mbunáit Sophia Antipolis i ndeisceart na Fraince an tseachtain seo agus, de réir foinsí tionscail, d'aontaigh siad conradh i bprionsabal.

Tuairiscíodh go raibh Aqualung fós ag streachailt le fadhbanna sreafa airgid a chuir isteach ar íocaíochtaí le soláthraithe agus a chuir srian ar infhaighteacht táirgí agus páirteanna do chustaiméirí.

Chuir an cás brú ar an bhfoireann, a mhaíonn gur theip ar an táthcheangail a rinne Montagu agus Barings i ndiaidh a chéile le naoi mbliana anuas na hinstealltaí airgid a measadh a bheith riachtanach chun cur ar chumas an ghnóthais tinn fás.

“Táimid ag streachailt le fada an lá agus is féidir le HEAD go leor de na fadhbanna seo a réiteach,” a dúirt fostaí Aqualung Divernet. “Táimid ar bís go mbeidh an t-airgead againn le híoc chun fardal a fháil le HEAD.

"An tseachtain seo caite bhí orainn a rá lenár gcustaiméirí nach raibh muid in ann go leor earraí a sholáthar dóibh, toisc nach bhfuil an t-airgead againn chun soláthraithe a íoc. Tá go leor custaiméirí feargach faoi, mar sin tá súil againn go stopfaidh sé seo anois agus go mbeimid in ann cosaint a thabhairt dár gcustaiméirí ar ais."

Bunús na cuideachta

Is é Aqualung an t-ainm déantúsaíochta is sine a bhaineann le scúba, rud a léiríonn an trealamh análaithe faoi uisce ceannródaíoch a d'fhorbair tumadóirí Francacha Jacques-Yves Cousteau agus Emile Gagnan sna 1940í. Bhí forbairt HEAD féin bunaithe ar dhearadh sciála ilchodach miotail nuálach, a tháinig chun cinn mar chuideachta trealaimh spóirt gheimhridh i 1950.

Ghnóthaigh gnólacht cothromais phríobháidigh Montagu Aqualung ó Aer Liquide in 2016 agus tháinig Barings mar chuid de ghrúpa iasachtaithe a bunaíodh chun tacaíocht airgeadais a sholáthar don mhonaróir fiachais-ualaithe.

Ach faoin mbliain 2022 bhí spriocdháta tugtha ag cúirt Fhrancach d’Aqualung a chuid deacrachtaí leanúnacha oibriúcháin agus airgeadais a réiteach. Ghlac Barings úinéireacht i dtreo dheireadh 2023, mar a tuairiscíodh ar Divernet, le gealltanais maidir le “forás caipitil suntasach” chun tionscadal leathnaithe uaillmhianach Horizon 2027 na cuideachta a chumasú.

Chuirfeadh sé seo, a dúirt sé, spreagadh nua isteach i ndíolacháin, ach níor chabhraigh an téarnamh míchothrom a tháinig ar mhargadh iomlán na bhfeistí tumadóireachta scúba tar éis na paindéime Covid leis an scéal.

pleananna don Todhchaí

Anuraidh dhún Aqualung a shaoráidí California agus Haváí, d’aistrigh sé a oifig dáileacháin SAM go dtí an Cósta Thoir, dhún a shaoráid Iodálach Technisub agus chaillfidh sé a thumadóirí SAM agus brandaí Stohlquist. Bhíothas ag súil go forleathan go n-athródh Barings chun a infheistíocht a fhorchúiteamh tríd an gcuideachta a dhíol.

Ní fios go fóill an leanfaidh Aqualung, a fho-bhrandaí Apeks, an lámh feistis snámha Aquasphere agus a rannóg Míleata & Gairmiúil ar aghaidh go neamhspleách nó faoi réir clár athstruchtúraithe laistigh de HEAD. Níl freagra tugtha fós ag an dá ghrúpa ar iarratas ar fhaisnéis bhreise ach táthar ag súil go bhfógrófar comhaontú oifigiúil go luath.

Chomh maith leis sin ar Divernet: Tá sé beartaithe ag Barings Grúpa Aqualung a fháil, An chéim is déanaí in athchóiriú Aqualung a dhíol le Tumadóirí SAM, APEKS DSX: An compánach foirfe do thumadóirí teicniúla