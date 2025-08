Na Culaith Fliucha Trópaiceacha is Fearr do do Laethanta Saoire Tumadóireachta 2025

Is í an bhliain 2025 í agus tá trealamh tumadóireachta trópaiceach tar éis teacht chun cinn níos faide ná an neopréin thiubh. Cuireann díoltóirí réitigh shleamhaine, éadroma agus blocála UV ar fáil anois atá oiriúnach do theocht uisce 26 °C (78 °F) agus os a chionn. Áirítear leis seo culaith fhliuch ghearra (3 mm nó níos lú) a bhfuil an-tóir orthu in ionaid tumadóireachta trópaiceacha, culaith chraicinn aon phíosa “stíl stinger”, léinte gríos nó gardaí gríos lánchoirp, agus craicne tumadóireachta atá deartha go sonrach le haghaidh cosaint ón ngrian agus ó chréatúir.

Go stairiúil, bhíodh tumadóirí ag brath ar chulaith iomlána 3mm nó 5mm, fiú i bhfarraigí te, toisc gurbh é sin a bhí ar fáil. Sa lá atá inniu ann, baineann cosaint theirmeach sna trópaicí níos lú le teas agus níos mó le cosc a chur ar dhó gréine, scríobadh, gortuithe ó gheataí mara, nó fuacht éadrom ó eatraimh fhada dromchla. Agus cuma fhionnuar orthu ar ndóigh. Cuireann formhór na ngardaí rash bac gréine UPF50+ ar fáil; cosnaíonn culaith gheataí ó smugairle róin; agus culaith ghearr éadrom. culaith fliuch cuireann sé díreach go leor inslithe leis gan róthéamh, fiú le linn sileadh fada báid nó tumadóireacht oíche.

Ár liosta de na hÉadaí Tumadóireachta Trópaiceacha is Fearr in 2025

Clúdaíonn ár liosta de 11 mhúnla reatha praghsanna só agus buiséid, agus díríonn sé go hiomlán ar chosaint (teirmeach, gréine, greannú), ní ar snámhacht ná ar insliú tromchúiseach uisce fuar. Tá praghsanna idir £60 / $80 agus os cionn £300 / $350, ag clúdach gardaí gríos snorclála trí chulaith fhliuch iomlána. Beimid ag breithniú gnéithe ar nós rátáil UPF, fabraicí athchúrsáilte, cineál uaim, feistiú, nó cochall comhtháite ionas gur féidir leat an chosaint cheart a fháil do na tumadóireachtaí cearta.

Le bheith soiléir, tá comhbhabhtálacha dearaidh soiléir, fiú nuair a fhéachaimid ar uisce te. Tugann culaith fhliucha fhada teas iomlán agus sciath scríobtha, ach is féidir leo a bheith ró-the agus sriantach; is fusa taisteal le culaith fhliucha gearra ach nochtann siad airm nó cosa; uasmhéadaíonn culaith fhliucha lánchoirp nó craicne aon phíosa clúdach agus tá siad an-phacáistithe, cé nach bhfuil snámhacht ná toirt theirmeach iontu. Mar sin déanfaimid iarracht 'an rogha is fearr' a thairiscint trasna catagóirí éagsúla.

Suit Stinger Hidrileictreach an Cheathrú Eilimint – £80 / $110

Deartha go sonrach le haghaidh tumadóireacht agus snorclála trópaiceach, is craiceann tumadóireachta aon phíosa é Hydro Stinger Suit Fourth Element a bhfuil lámh fhada agus cos fhada air, le cochall comhtháite, lámhainní agus cosaint ard UPF 50+ chun cosaint a dhéanamh i gcoinne smugairle róin, coiréil tine agus dó gréine. Mar chuid dá raon Ocean Positive, tá sé déanta as plaisteach iar-thomhaltóra athchúrsáilte, tá an fheistiú daingean ach solúbtha, agus tá uaimeanna cothromghlasála ann a luíonn cothrom faoi. BCD úim.

Suit Stinger Hidrileictreach an Cheathrú Eilimint

Cuireann sé friotaíocht scríobtha agus cosaint den scoth ar fáil ón ngrian agus fós thar a bheith éadrom agus furasta a phacáistiú. Cé nach soláthraíonn sé mórán inslithe teirmeach, tá sé den scoth maidir le sábháilteacht agus cosaint sceireacha le linn tréimhsí fada dromchla. Is fearr leis é le haghaidh taistil trópaiceacha nó mar chulaith thar a bheith cluthar i ndálaí níos fuaire.

Son:

Clúdach iomlán craicinn agus garda sting

Cosaint gréine UPF 50+

An-éadrom agus cairdiúil don taisteal

CONS:

Gan aon insliú teirmeach ceart mar sin braithfidh tú na teirmeacláin sin

D’fhéadfadh go mbraithfeadh an fheistiú daingean sriantach do roinnt daoine agus mar sin d’fhéadfadh go mbeadh gá le méid níos mó.

Scubapro Definition 2.5 mm Gearr-Mhéan – £130 / $150

Sainmhíniú Scubapro 2.5 mm Shorty culaith fliuch Tá sé tógtha d'uiscí trópaiceacha, ag soláthar teasa croí agus cosaint scríobtha agus ag an am céanna ag ligean solúbthacht iomlán do na lámha agus do na cosa íochtaracha. Déanta as neoipréin níolón-2 le fuaigh ghreamaithe agus fuaite, tá an bealach isteach zip-chúil simplí, agus síneann an t-ábhar chun freastal go héasca. BCD úmacha.

Scubapro Sainmhíniú 2.5mm Shorty

Faigheann an corp insliú measartha agus fanann na guaillí agus na géaga aclaí. Oiriúnach le haghaidh tumadóireacht oíche nó go moch ar maidin agus eatraimh ghearra ar an dromchla i rith an lae. Ar an bpraghas seo, buaileann sé an pointe milis idir chosaint agus méid an phacáiste le haghaidh taistil in uisce te.

Son:

Ciseal teirmeach éadrom

uaimeanna marthanacha

Éasca le cur ort agus as



CONS:

Gan clúdach gréine ná gathanna ar na hairm/cosa

Pacáiste saoire beagán níos troime

Culaith Fliucha Aqualung Freeflex Freedive 2mm – £325 / $375

Saor-thumadóireacht Freeflex Aqualung Wetsuit atá deartha go speisialta le haghaidh tumadóireacht apnoea agus trópaiceach i bhfarraigí te. Ach tá neart trasnú sa réimse seo. Tá an chulaith déanta as Yamamotoneoprene 2mm atá thar a bheith stráice agus saor ó pheitriliam, agus cuireann sé solúbthacht eisceachtúil agus saoirse fhoirmiúil ar fáil agus an soghluaisteacht uasta faoin uisce á ligean aige. Tá bailchríoch Glideskin ar an leath íochtarach, atá deartha chun tarraingt a laghdú agus hidridinimic a fheabhsú.

Aqualung FREEFLEX Saor-tumadh Wetsuit 2mm

A aeistéitic íostach ach faiseanta, in éineacht le fuaigh agus grafaicí réidhe, cinntíonn sé compord agus galántacht ar an dromchla agus faoina bhun. Cé nach bhfuil sé tógtha le haghaidh tumadóireacht trom-inslithe, nó le haghaidh iompar... BCD timpeall, soláthraíonn an neopréin 2mm ciseal teirmeach éadrom chomh maith le cosaint mhaith ó scríobadh thar thimpeallachtaí coiréil nó sceireacha creagacha. Seo culaith fliuch feidhmíonn sé mar rogha ardfheidhmíochta do shnámhóirí agus do thumadóirí saor in aisce ar mian leo teas measartha agus clúdach galánta le toirt íosta.

Son:

Feabhsaíonn neoprene Yamamoto thar a bheith sínte saoirse gluaiseachta

Feabhsaíonn painéil íochtaracha Glideskin hidridinimic

Tógáil stylish, íostach; dea-scríobadh agus sciath UV

CONS:

Cosaint theirmeach éadrom amháin, d'fhéadfá an fuacht a mhothú má tá tú íogair

D’fhéadfadh sé go mbeadh caitheamh le feiceáil níos tapúla ná mar a bhíothas ag súil leis ó BCD strapaí

Praghas préimhe le haghaidh insliú níos éadroime

Culaith Chraicinn Uisce Te DynamicNord SH‑11 – £100 / $130

Is é SH-11 DynamicNord a “chulaith craicinn” uisce te atá déanta as neopréin aolchloiche thar a bheith tanaí 1 mm, atá dírithe go sonrach ar thumadóirí trópaiceacha. Le hairm agus cosa lánfhada, soláthraíonn sé scríobadh éadrom agus sciath gréine láidir le feistiú i bhfad níos fearr ná Lycra, agus íoslaghdaíonn sé toirt agus snámhacht. Déanann dearadh culaith iomlán ach insliú íosta é oiriúnach do eatraimh fhada dromchla nó do shuíomhanna le scríobtha coiréil agus créatúir a ghoilleann.

Dynamic Nord SH-11 Wetsuit

A bhuíochas le fuaigh chomhréidh agus neoipréin athchúrsáilte, is furasta é a chur air, agus tá zipéir ag na caol na láimhe/rúitíní. Ar fáil i ngearrthacha fir agus mná araon ar an bpraghas céanna.

Son:

Clúdach iomlán coirp

Cuireann neoprene éadrom teas ar fáil in uiscí trópaiceacha

Éasca ar mhéid agus meáchan pacála

CONS:

Insliú íosta má thiteann an teocht faoi bhun 26°C

D’fhéadfadh go mbraithfeadh na hairm/na cosa rófhuar

Srian áirithe i gcomparáid le culaith nó gardaí gríos

Seac Carezza 2mm Lán-oireann - £60 / $90

Deartha le haghaidh tumadóireacht, snorcláil agus gníomhaíochtaí rámhaíochta in uisce te, tá an SEAC Carezza 2mm culaith fliuch Is culaith aonphíosa éadrom í atá déanta as neopréin bhog le líneáil dhúbailte. Cuireann a tiús 2mm insliú teirmeach íosta ar fáil agus cosaint scríobtha den scoth ar fáil, rud atá oiriúnach d'uisce trópaiceach te ina bhféadfadh scríobadh coiréil agus fuacht éadrom ag breacadh an lae a bheith ina gcúis imní.

SEAC Carezza 2mm Lán Wetsuit

Cinntíonn zip éasca tosaigh agus fuála glas cothrom compord agus saoirse gluaiseachta, le coiléar bog chun cosc a chur ar chuimilt. Cuireann ceapacha glúine PU marthanacht leis gan cur isteach ar shoghluaisteacht. Tá an tsamhail seo ar fáil i ngearrthacha fir agus mná araon, agus i lúibíní praghais atá cairdiúil don bhuiséad ar fud na hEorpa agus na Stát Aontaithe.

Foirfe do thumadóirí atá ag lorg clúdach éadrom atá sábháilte do sceireacha gan toirt, cothromaíonn sé maolán teirmeach measartha le hinphacáistiú. Cé nach bhfuil sé beartaithe le haghaidh úsáide trom-inslithe, is rogha laethúil den scoth é i gcriosanna uisce te.

Son:

Neopren 2 mm atá compordach agus breathable, líneáilte le dúbailt

Pointe praghas iontach

Cosnaíonn ceapacha glúine treisithe le PU i gcoinne scríobadh sceire agus tú ag traenáil

CONS:

Insliú teirmeach íosta má bhraitheann tú an fuacht go héasca

Is gnách nach mbíonn rónta uisce zip tosaigh chomh huiscedhíonach le zipeanna cúil

Garda Gríos Steamer Trilastic Mares – £120 / $140

Is “culaith stinger” aonphíosa lánfhada níolóin agus spandex é an Mares Trilastic Steamer a thairgeann cosaint gréine UPF 50+ agus cosaint ó smugairle róin nó scríobadh éadrom coiréil, atá oiriúnach d’uisce trópaiceach an-te. Tagann sé i ngearrthacha fir agus mná araon, agus is féidir é a úsáid go héasca mar shraith éadrom faoi threalamh tumadóireachta nó culaith cíosa.

Culaith Gailithe Trilastic Mares

Déanta as fabraic Trilastic thar a bheith stráice (réidh amuigh, bog istigh), snapálann an chulaith ina háit ag baint úsáide as corraí leaisteacha ordóige agus coise chun cosc a chur ar bhogadh suas. Laghdaíonn uaimeanna cothromghlasála an cuimilt agus cinntíonn siad compord le linn eatraimh dhromchla nó snorclála. In ainneoin nach bhfuil aon neopréin ann, tá sé breathable, triomaíonn sé go tapa, is furasta a phacáistiú, agus cuireann sé clúdach craicinn den scoth ar fáil gan róthéamh. Déanann a rátáil UPF 50+ agus a thógáil réidh, foirm-oiriúnach, iontach é le haghaidh spraoi trópaiceach gan ghrian agus gan aon solas.

Son:

Cosaint UPF 50+ ar an gcorp iomlán, róthéamh íosta

Éadrom, triomú tapa, thar a bheith pacáilte le haghaidh taistil

Coinníonn seams agus stirrups flatlock compordach agus ina áit é

CONS:

Gan aon insliú teirmeach, ach cosaint íosta ón ngrian/scríobadh

Is féidir go mbraitheann na hairm, an muineál agus na rúitíní teannta sriantach ar feadh tréimhsí fada.

Gearr-Xenos 3mm don Cheathrú Eilimint – £165 / $225

Is neoprene 3mm é an Fourth Element Xenos Shortie culaith fliuch Tá sé saincheaptha le haghaidh tumadóireacht in uisce te agus taisteal ar bord. A tógáil thar a bheith stráice agus a dhearadh eirgeanamaíochta, lena n-áirítear rúitíní gearrtha amach agus airm/cosa líneáilte go réidh, déanann sé ceann de na culaith fliucha is fusa a tharraingt ort agus a bhaint de, buntáiste cinnte ar laethanta saoire trom tumadóireachta! Tá fuaigh ghreamaithe agus dallfhuáilte sa chulaith, líneáil Thermoflex ar an torso, insliú cófra Thermocore, séalaí rúitín inmheánacha, séalaí “Hydrolock” ar an láimh, agus flapa zip réidh chun sruthlú a íoslaghdú.

Ceathrú Eilimint Xenos 3mm Shorty

Foirfe do dhálaí trópaiceacha, cothromaíonn an Xenos inphacáistiú, solúbthacht, agus maolánú teirmeach measartha, i bhfad níos mó ná culaith rash ach níos éadroime ná culaith neopréine iomlán. Cuireann na séalaí Hydrolock agus an fheistiú daingean cosaint éadrom ar fáil freisin ón ngrian, scríobadh, nó teagmháil sceireacha. Cé nach bhfuil sé tógtha le haghaidh tumadóireacht fhuar leanúnach, sár-oibríonn sé i ndálaí uisce trópaiceacha le haghaidh laethanta iltumadóireachta, agus triomú tapa idir seisiúin.

Son:

An-éasca le cur ort agus le baint de, iontach maith le haghaidh socruithe beo ar bord

Laghdaíonn fuaigh agus rónta uiscedhíonacha sruthlú agus méadaíonn siad compord

Croílár teirmeach éadrom móide cosaint scríobtha/gréine i Shorty Foirm

CONS:

Gan clúdach láimhe agus mar sin is féidir go mbeidh na géaga uachtaracha nochtaithe don ghrian agus don ghlóthach.

Praghas beagán níos airde i gcomparáid le gearrthóga bunúsacha 3 mm

Culaith Iomlán Siorcchraicinn atá Frith-Chuanaithe – £280 / $340

Le gearradh fireann agus baineann araon, is culaith nochta lánchoirp í an Sharkskin Chillproof Rear Zip Full Suit a chuireann neopréin in ionad nó a fhorlíonann é i dtumadóireacht in uisce te. Déanta as fabraic ilchodach dílseánaigh 3 shraith “Chillproof”, cuireann sé compord teirmeach ar fáil atá coibhéiseach le culaith neopréin 2.5 – 3mm, le cruthúnas gaoithe den scoth, líneáil lomra ionsúiteach taise, friotaíocht UV (UPF 50+), agus cosaint scríobtha. Gan snámhacht ná toirt neopréin ar fad.

Culaith Iomlán Frith-Chuan Siorc

Éadrom agus le snámhacht neodrach, éilíonn sé níos lú meáchain le haghaidh tumadóireacht nó snorclála. Déanann an bealach isteach zip cúil, an stráice eirgeanamaíochta 4-bhealach, na corraigh ordóige agus rúitín, agus na fuaigh frith-scríobtha compordach agus éasca é a chaitheamh i sraitheanna nó ina aonar. Deartha do shuíomhanna te-thrópaiceacha, tá sé thar barr le linn tumadóireacht báid nó eatraimh dhromchla gaofar inar féidir le culaith ghearr nó sceallóga caighdeánacha tú a fhágáil fuar.

Son:

Uiscedhíonach, agus triomú tapa

Cosaint iomlán coirp ó ghrian, scríobadh agus gathanna i sraith amháin

Neodrach snámhach, éadrom agus cairdiúil don taisteal

CONS:

Caithfidh an fheistiú a bheith daingean; laghdaíonn fiú fheistiú beagán scaoilte éifeachtúlacht theirmeach go mór

B’fhéidir nach mbeadh séala zip cúil chomh uiscedhíonach le roghanna neopréine

Gearr-bhrístí Mares Flexa Core – £225 / $295

Is stráice ultra-phréimhe é an Mares Flexa Core Shorty culaith fliuch le cochall comhtháite, atá ceaptha le haghaidh oiriúnaitheachta i ndálaí tumadóireachta in uisce te. Déanta den chuid is mó as neoprene Ultrastretch 3 mm, le painéil 4 mm trasna an torso agus an chúl áit a bhfuil coinneáil theirmeach an-tábhachtach, cuireann sé beagán níos mó inslithe ar fáil dóibh siúd a bhraitheann an fuacht fiú i dtimpeallachtaí trópaiceacha. Zipálann an cochall go gan uaim faoi Flexa Steamer Mares nó feidhmíonn sé ina aonar le haghaidh maolánú teirmeach éadrom agus cosaint gréine.

Croílár Flexa Mares Shorty

Laghdaíonn séalaí Glideskin ag na caol na láimhe agus na pluide sruthlú, rud a chinntíonn coinneáil theirmeach níos fearr le linn eatraimh dhromchla. Ceadaíonn an ceangaltán Póca Cliste ar an pluide stóráil roghnach, agus neartaíonn criosanna greime gualainne an chompord faoi. BCD strapaí. Tá an Flexa Core ar fáil i ngearrthacha fir agus mná araon.

Son:

Neopren straitéiseach 3/4 mm le haghaidh teasa breise

Cochall comhtháite agus rónta Glideskin le haghaidh sruthlú dromchla íosta

Ceangaltán póca roghnach na cosa

CONS:

Tá na hairm agus na cosa íochtaracha oscailte don ghrian agus do ghreimeanna

D’fhéadfadh sé a bheith beagáinín te do roinnt daoine sna trópaicí

Culaith Craicinn Uiscedhíonach NeoSkin 1mm – £150 / $190

Is culaith craicinn neoipréin ultra-shínte 1 mm í an NeoSkin Uiscedhíonach a thairgeann cosaint iomlán don chorp ó ghaoth agus splancscáileán i ndálaí trópaiceacha. Níos tibhe ná Lycra ach níos boige ná neoipréin traidisiúnta, cuireann an chulaith seo meánbhun ar fáil do thumadóirí trópaiceacha atá ag lorg insliú íosta, sciath gréine agus scríobtha, agus inphacáistitheacht iontach. A bhuíochas dá struchtúr thar a bheith sínte, atá oiriúnaithe go hanatamaíoch d’fhir agus do mhná araon, a cuid uaim chomhréidh, a zip cúil YKK Vislon agus lúba ordóige/rúitín, is furasta í a chur ort agus a bhaint díot.

Neoskin uiscedhíonach Wetsuit

Cé nach bhfuil sé tógtha le haghaidh inslithe teirmeach suntasach, cuireann an NeoSkin teas mín leis a sháraíonn Lycra, gan snámhacht ar fad, agus coinníonn sé do chroílár cosanta le linn stadanna fada ar an dromchla nó aistrithe báid. Oiriúnach do thimpeallachtaí sceireacha, soláthraíonn sé clúdach craicinn riachtanach agus tú ag seoltóireacht nó ag snorcláil, agus cuireann sé sraitheanna compordach faoi chulaith níos tibhe más gá. Neartaíonn pacáistiú agus feistiú saor ó phlaisteach an uiscedhíonta ó 3XS go 3XL a dhearadh atá comhfhiosach don chomhshaol agus atá cairdiúil don taisteal.

Son:

Éadrom agus thar a bheith solúbtha

Éasca le dul air agus as

Cosaint láidir don chraiceann agus don ghrian

CONS:

Insliú teirmeach íosta

Níl na seamaí cothroma uiscedhíonach; d’fhéadfadh roinnt sruthlú tarlú le linn eatraimh dhromchla

Gearr-bhróg Aqualung Hydroflex 3 mm – £149 / $165

Aqualung Hydroflex 3mm Shorty Cuireann sé níos mó inslithe leis an torso agus na cosa uachtaracha agus coinníonn sé na hairm agus na cosa íochtaracha saor. Déanann fuaigh ghreamaithe agus dall-fhuáilte agus painéil chaitheamh é marthanach, compordach agus cairdiúil do thumadóirí.

Aqualung Hydroflex Shorty

Oiriúnach do shuíomhanna trópaiceacha a bhfuil fuacht mhoch ar maidin iontu nó inar féidir teirmeaclaí a bheith le feiceáil gan rabhadh, cosnaíonn sé i gcoinne scríobtha sceireacha gan róthéamh. Beagán níos troime ná roghanna gríos agus lycra ach fós oiriúnach do thaisteal.

Son:

Maolán teirmeach measartha

Tógáil mharthanach le haghaidh faoi úim

Cosaint mhaith sceireacha

CONS:

Lámha agus cosa lomnocht

Níos toirtiúla ná culaith craicinn

An Éadaí Tumadóireachta Saoire is Fearr

Is Fearr san Iomlán Trópaiceach Wetsuit 2025:



Culaith Chraicinn Uisce Te DynamicNord SH‑11

Bog, éadrom, agus thar a bheith in-phacáilte, ní thógann an chulaith stinger seo mórán spáis i do mála agus díreach go leor inslithe á thairiscint agat chun tú a chur trí theirmeaclín atá ag dul thart. Oiriúnach do thumadóirí atá ag léim idir báid, tránna agus cinn scríbe gan a bheith ag iarraidh mórán a chaitheamh.

Is Fearr le haghaidh Cosaint Íosta:

Suit Stinger Hidrileictreach an Cheathrú Eilimint

Foirfe do thumadóirí a bhíonn ag rith go te nó do shnámhóirí nach bhfuil de dhíth orthu ach cosaint UV agus gathanna. Éadrom, triomú tapa, agus snasta go leor le húsáid mar shraith bhunúsach faoi chulaith níos tibhe.

Is Fearr dóibh siúd a scíthíonn go héasca:

Aqualung FREEFLEX Saor-tumadh Wetsuit 2mm

Deartha do thumadóirí saora tromchúiseacha ach den scoth le haghaidh scúba chomh maith, cuireann an chulaith seo coinneáil theirmeach iontach láidir ar fáil dá tiús, a bhuíochas dá feistiú daingean agus dá neopréin thar a bheith stráice.

Is Fearr le haghaidh Taistil:

Gearr-Xenos 3mm an Ceathrú Eilimint

Fearas iontach uile-chumasach: te go leor do fhormhór na dtumadóireachtaí trópaiceacha, thar a bheith compordach, éasca le dul isteach agus amach as, agus tógtha le maireachtáil. Cairdiúil do chónaí ar bord, ceadaithe ag ionad tumadóireachta, agus faiseanta gan a bheith mórthaibhseach.

Is Fearr ar Bhuiséad:

Seac Carezza 2mm Lán-Chulaith

Ar an bpraghas seo, is beag nach mbeadh sé drochbhéasach gan é a dhéanamh. Solúbtha go hiontach do chulaith iomlán, tugann sé cosaint mhaith don chraiceann agus don ghrian ar fad le maolánú teirmeach éadrom. Gan aon bhreis agus gan aon stró.

Word Deiridh

Ag roghnú an trópaicigh cheart culaith fliuch nó baineann culaith rash garda le feidhm a mheaitseáil leis na coinníollacha, chomh maith le blas pearsanta. In uisce ag 26°C nó os a chionn, is gnách go mbíonn riachtanais inslithe sách íseal, ach bíonn cosaint craicinn ón ngrian, scríobadh, agus gathanna mara ard. Is iontach an rud é culaith rash garda nó gathanna nuair a bhíonn tú nochtaithe do smugairle róin nó nuair a bhíonn tú ag fanacht ar an dromchla nó ag snámh ar an gcladach ar feadh tamaill fhada; tugann culaith fhliucha ghearra cosaint bhreise dóibh siúd a bhféadfadh gá acu leis. Is minic a bhíonn meascán ar an bhfíor-buaite, le solas ach cosanta ón ngrian don lá agus neoprene don lá níos déanaí. Agus meascán má éiríonn sé fuar go gan choinne. Fágann sin go bhfuil méid do phacála níos tábhachtaí fós!

I measc na rudaí le breithniú agus tú ag ceannach tá cineálacha uaim (flatlock vs greamaithe), rátálacha UPF, agus stráice ábhair le haghaidh compord faoi úrnáis tumadóireachta. Le rogha agus cúram cúramach, fanfaidh tú cosanta, agus faiseanta, ar do laethanta saoire tumadóireachta in 2025 agus ina dhiaidh sin.

Ceisteanna Coitianta

C1: Cén tiús culaith fliuch An fearr le haghaidh tumadóireacht trópaiceach?

Leanfaimid orainn ag teacht ar ais chuig blas agus compord pearsanta. Garda gríos iomlán nó 1-2mm Shorty Is leor sin don chuid is mó de ghnáth, ach d’fhéadfadh 3mm a bheith úsáideach ag breacadh an lae, le linn tumadóireacht oíche, nó má bhíonn tú ag fuarú go héasca. Mura mbíonn tú ag mothú an fhuachta de ghnáth, cuireann culaith gríos nó stinger cosaint ar fáil ón ngrian agus ó scríobadh gan aon toirt theirmeach.

C2: An bhfuil gá le gardaí rash rátáilte UPF nuair a bhíonn tú faoi uisce an chuid is mó den am?

Is é Sea an leagan gearr, mar is annamh a bhíonn tú faoi uisce ar feadh timthriall tumadóireachta ar fad. Nó lá tumadóireachta amháin fiú. Cuireann eatraimh dromchla, aistrithe easnacha, snámh trá, agus fanacht le daoine a phiocadh suas ar an dromchla tú i mbealach na ngathanna UV. Is féidir leo seo a bheith níos láidre ar muir freisin mar go bhfrithchaitear iad ón uisce agus mar sin moltar go láidir UPF 50+ nó níos airde.

C3: Conas a thabharfaidh mé aire do chraiceann agus do chulaith tumadóireachta trópaiceacha?

Ar an mbealach céanna a thugann tú aire do gach culaith fhliuch. Sruthlaigh go maith in uisce úr tar éis gach tumtha, triomaigh san aer amach as an ngrian dhíreach, stóráil cothrom nó fillte go héadrom. I gcás gríos, seachain bleach nó triomadóir i dtriomadóir chun sláine an ábhair a chaomhnú.