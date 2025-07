Na 10 Ríomhaire Tumadóireachta is Fearr faoi £500/$650 in 2025

Ríomhairí tumadóireachta tá siad tar éis teacht chun cinn ó bheith ina ngléasanna thar a bheith costasach agus trom, go compánaigh shleamhain, chliste a athshainmhíníonn sábháilteacht agus áisiúlacht faoi uisce. Ó bunaíodh iad sna 1980idí, bhí na samhlacha luatha go minic neamhiontaofa agus neamhchruinn, chomh maith le bheith, bhuel, sách mór. Ag druidim linn go 2025, agus an lá atá inniu ann ríomhairí tumadóireachta doimhneacht fíor-ama, stádas maisiú, ráta dreaptha, agus faisnéis mheascáin gháis a sheachadadh ar a laghad! Ní éiríonn rudaí ach níos casta agus níos spreagúla as sin agus tá sé ar fad ar scáileáin dhlútha, atá suite ar an láimh.… uaireanta i nglóir iomlán teicnicdhathach.

Is fiú a lua go bhfuil an liosta seo de na cinn is fearr ríomhairí tumadóireachta Faoi bhun £500, táimid ar bharr an mhargaidh tumadóireachta scúba áineasa. Bíonn samhlacha éagsúla ar fáil ag formhór na monaróirí ar an bpraghas seo agus mar sin rinneamar iarracht an raon iomlán a chlúdach agus an chuid is fearr den ghrúpa a roghnú ina speisialtachtaí. ríomhairí tumadóireachta Tá praghas faoi bhun £500/$650 ar na cinn atá ar an liosta seo, mar sin ní gá duit an banc a bhriseadh le haghaidh suaimhneas intinne. Agus cé go bhfaighidh tú suaimhneas intinne cinnte, cé mhéad is féidir leat a fháil ar do chuid airgid?

Suunto Zoop Novo – £235 / $300

Is uaireadóir clasaiceach iontrála é an Suunto Zoop Novo ríomhaire tumadóireacht a leanann de bheith ag fáil moladh as a iontaofacht agus a éascaíocht úsáide. Le taispeántas geal cúlsoilsithe agus comhéadan aon-chnaipe, tá sé oiriúnach do thumadóirí nua nó mar chúltaca simplí do thumadóirí níos forbartha. Tacaíonn an t-aonad le meascáin Nitrox suas le 50%, áirítear ceallraí is féidir a athsholáthar ag an úsáideoir, agus is féidir suas le 140 tumadóireacht a stóráil ina chuimhne.

Suunto Zoop Nua Léim Ríomhaire

Cé nach bhfuil comhtháthú aeir ná nascacht Bluetooth ann, cuireann sé iontaofacht thar a bheith láidir agus cur chuige simplí maidir le rianú dí-chomhbhrú ar fáil. Gheobhaidh tú táscaire ráta dreaptha soiléir amhairc agus inchloiste freisin, rud atá ríthábhachtach chun cabhrú le seansanna DCS a íoslaghdú. Gné amháin, nach mbíonn tumadóirí áineasa ag déanamh neamhaird de go minic, is ea a mhodh Gauge. Fágann sé seo go bhfuil an Zoop Novo oiriúnach mar lasc ama bun do thumadóirí teicneolaíochta.

Más gléas simplí, piléardhíonach atá uait gan an banc a bhriseadh, is é an Zoop Novo ceann de na príomhiomaitheoirí in 2025.

Son:

Éasca le húsáid & frithsheasmhach in aghaidh piléar

Praghas iontach iontrála

Modhanna Nitrox agus Gauge

CONS:

Gan aon chomhtháthú Bluetooth ná aeir

Toirtiúil i gcomparáid le stíl uaireadóra ríomhairí!

Fabhcóg Sheáin – £500 / $575

Ceart go leor, mar sin tá sé seo ag barr an bhanda praghais, ach is gaile ardfheidhmíochta, lán-dath é an Peregrine. ríomhaire tumadóireacht Deartha go príomha do thumadóirí áineasa ar mian leo soiléireacht, cumhacht agus buntáiste teicneolaíochta. Le scáileán LCD geal 2.2-orlach lán-daite, foláirimh chreathaidh, muirearú gan sreang, agus ilmhód taispeána saincheaptha, tá sé iomasach ach fós lán le DNA gairmiúil a mbeifeá ag súil leis ó Shearwater.

Seabhac Seabhac Léim Ríomhaire

Ritheann sé algartam Bühlmann ZHL-16C le fachtóirí grádáin, rud a ligeann do thiúnáil choimeádachta chun cinn, rud atá annamh ar an bpraghas seo. Tacaítear le haer agus níotróx suas le 100%, chomh maith le mód níotróx trí ghás. Ní modh tosaitheoirí é seo. ríomhaire tumadóireacht, ach tá sé iontach maith d’aon duine atá ag iarraidh triail a bhaint as teicneolaíocht leibhéal iontrála gan ró-chaitheamh. Logáiltear tumadóireacht le Shearwater Cloud trí Bluetooth. Níl aon chomhtháthú compás ná aeir ann, ach do fhormhór na dtumadóirí neamhtheicneolaíochta, is trádáil inghlactha í sin.

Son:

Scáileán iontach agus comhéadan iomasach

In-athluchtaithe agus cumasaithe le Bluetooth

Algartam grád teicneolaíochta le haghaidh úsáide áineasa

CONS:

Gan aon chompás ná comhtháthú aeir

Go leor toirtiúil le haghaidh úsáide áineasa

Garmin Descent G1/G1 Solar – £399 / $549 nó £499 / $649

Uaireadóir cliste a oibríonn mar uaireadóir gealaí ríomhaire tumadóireacht, nó an bhfuil sé ar a mhalairt? Tugann na roghanna Descent G1 GPS, logáil tumadóireachta, agus gnéithe ilspóirt i bpacáiste buan amháin. Tógtha le haghaidh gnímh, an Garmin Rianaíonn Descent G1 doimhneacht, am, stádas maisiú, agus eatraimh dhromchla, agus is é an buntáiste breise ná go bhfeidhmíonn sé mar do rianaitheoir aclaíochta laethúil freisin.

Garmin G1 réasúnta Léim Ríomhaire

Tacaíonn an dá mhúnla le modhanna Aeir, Nitrox, Gauge, Apnea, agus CCR. Síneann saol na ceallraí go dtí 25+ uair an chloig i mód tumadóireachta don G1 caighdeánach agus is féidir é seo a shíneadh i bhfad níos faide ná seo trí uasghrádú a dhéanamh go dtí an tsamhail Gréine. Tá an scáileán simplí monacrómach agus níl sé oiriúnach do gach duine, ach má tá tú sean go leor chun cuma 'Casio seanré' a thuiscint, gheobhaidh tú bónas an 'mhód uimhreacha móra' agus tú ag tumadóireacht. Cé nach é an modh is fusa le nascleanúint a dhéanamh air i gcónaí, níl aon chomhoiriúnú le solúbthacht an Descent G1 ar feadh níos lú ná £500.

Son:

Aclaíocht + tumadóireacht + teaglaim cliste faire

Nascacht GPS & Bluetooth

Den scoth le haghaidh taistil agus rianú dromchla

CONS:

Scáileán beag, monacrómach

Uimh comhtháthú aer

Suunto D5 – £455 / $649

Uaireadóir láimhe eile ríomhaire tumadóireacht, cuireann an Suunto D5 doiléire ar an líne idir gabhálas stíl mhaireachtála agus uirlis scúba dáiríre. Tá an scáileán lán-daite géar, inléite ag solas na gréine, agus inoiriúnaithe. Faoi uisce, tacaíonn an D5 le modhanna Aeir, Nitrox, Gauge, agus Freedive, lena n-áirítear an cumas aistriú idir gáis le linn tumadóireacht. Tar éis tumadóireacht, tá sioncrónú gan sreang aige le do ghuthán tríd an aip Suunto agus taifeadfaidh sé an suíomh (cé gur chóir a thabhairt faoi deara go dtaifeadann an aip suíomh an ghutháin agus ní suíomh an D5).

Suunto G5 Léim Ríomhaire

Cé gur rogha é comhtháthú aeir tríd an tarchuradóir (a dhíoltar ar leithligh), tuirlingíonn sé go compordach faoin mbuiséad gan é. Maireann an ceallraí in-athluchtaithe sé go 12 tumadóireacht in aghaidh an mhuirir. Ciallaíonn an dearadh snasta gur féidir leat é a chaitheamh le haghaidh dinnéir i ndiaidh tumadóireacht.

Son:

Fachtóir foirme uaireadóra láimhe lán-daite

Sioncrónaithe le haipeanna agus in-athluchtaithe

Stílsiúil agus cairdiúil don taisteal

CONS:

Cuireann an tarchuradóir beagnach dúbailt ar chostas comhtháthú aeir

Saol ceallraí níos ísle ná samhlacha níos simplí

Oceanic Veo 4.0 – £360 / $380

Comhcheanglaíonn an Veo 4.0 aeistéitic galánta le hintinn thromchúiseach. Tá taispeántas ardchodarsnachta agus sioncrónú Bluetooth ann, agus tacaíonn sé freisin le dé-algartaim – DSAT agus Pelagic Z+ – rud a ligeann duit próifílí a mheaitseáil le do chara tumadóireachta nó le do theagascóir. Déanann dhá mheascán gáis suas le 100% ocsaigin é oiriúnach do thumadóirí Nitrox agus fiú do thumadóirí éadroma teicneolaíochta.

VEO Aigéanach 4

Is féidir leat logáil isteach agus nuashonrú a dhéanamh ar an bhfirmchlár tríd an aip DiverLog+, agus tá an ceallraí is féidir a athsholáthar ag an úsáideoir maith le haghaidh 200–300 tumadóireacht. Cé go bhfuil sé seo... ríomhaire tumadóireacht Cé nach dtugann sé comhtháthú aeir ná compás, tá sé thar a bheith solúbtha do thumadóirí il-leibhéil.

Son:

Solúbthacht dé-algartam

Tacaíocht aipeanna agus aistriú gáis

Caol le haghaidh gléasta ar an láimh ríomhaire

CONS:

Gan aon chomhtháthú aeir ná compás

Tógann sé tamall ar an gcomhéadan foghlaim

Cressi Leonardo 2.0 – £210 / $260

Simplí, inacmhainne, agus éifeachtach. Is rogha iontach é an Cressi Leonardo. ríomhaire tumadóireacht do thumadóirí a chuireann luach ar phraiticiúlacht thar fheabhas. Tá an taispeántas LCD imeall-go-imeall soiléir agus inléite, chomh maith le bheith soilsithe ar chúl. Faoi uisce, tacaíonn an Leonardo le mód Aeir, Nitrox (suas le 50%), agus Gauge agus ligeann sé stop domhain roghnach freisin le haghaidh coimeádachta breise.

Cressi Leonardo 2 Léim Ríomhaire

Úsáideann Cressi algartam RGBM modhnaithe ar féidir é a shaincheapadh le haghaidh 'fachtóir sábháilteachta'. Tá aláraim amhairc agus inchloiste soiléire aige freisin. Mar atá leis an gcuid is mó de na córais iontrála. ríomhairí tumadóireachta na laethanta seo, tá comhéadan aon-chnaipe agus log tumadóireachta simplí ag an Leonardo. Níl aon Bluetooth, GPS, ná compás ann, ach níor cheart a bheith ag súil leis sin ag an bpointe praghsanna seo. ríomhaire go simplí, tá sé den scoth mar chapall oibre marthanach, éasca le húsáid do thumadóirí nua, nó mar aonad cúltaca.

Son:

Comhéadan thar a bheith simplí

Soiléireacht iontach scáileáin

Praghas den scoth

CONS:

Gan aon ghnéithe gan sreang

Sraith gné teoranta

Aqualung i330R – £308 / $399

Tá ceann de na scáileáin is fearr ar fáil ón i330R ag an bpointe praghais seo: scáileán TFT geal, lán-daite a fhanann le feiceáil i ngach coinníoll. San uisce tacaíonn sé le ceithre mhodh: Aer, Níotróx, Gauge, agus Saor-thumadóireacht. Is féidir leat suas le trí mheascán gáis a athrú le linn tumadóireachta freisin. Is féidir an i330R a athluchtú trí USB agus cuireann sé sioncrónú Bluetooth le haip DiverLog+ Aqualung ar fáil.

Aqualung i330R Léim Ríomhaire

Le tógáil láidir, phraiticiúil, is fearr leis seo i measc tumadóirí uisce fuar agus oíche a bhfuil meas acu ar radhairc shoiléire. Níl aon chomhtháthú aeir ann ná digiteach compás, ach tá níos mó gnéithe ann ná go leor iomaitheoirí. Tá an strap is fearr as an mbosca ar an liosta ann freisin, dar linne, rud nach bhfuil dóthain cainte faoi!

Son:

Scáileán géar, lán-daite

In-athluchtaithe agus cumasaithe le Bluetooth

Cumasach ar ilghás

CONS:

Gan aon chompás ná comhtháthú aeir

Níos lú snasta ná dearaí stíl uaireadóra

Poc Mares 4 – £240 / $350

Is é an Mares Puck 4 an fhorbairt is déanaí den tsraith Puck a bhfuil an-tóir uirthi, ag coinneáil simplíocht an chnaipe aonair, ach ag cur taispeáint ponc-mhaitrís galánta, ardchodarsnachta agus teicneolaíocht inmheánach nuachóirithe leis. Tacaíonn an Puck 4 le modhanna Aeir, Nitrox (suas le 99%), agus Gauge, le cumais stad domhain agus lascadh ilgháis.

Mares Puck 4 Léim Ríomhaire

Rud nua don Puck 4 ná nascacht Bluetooth, rud a ligeann duit tumadóireachtaí a shioncronú tríd an aip Mares, mar sin níl aon fhadhb le cáblaí a thuilleadh. Tá an leagan amach glan, éasca le léamh fiú i radharc íseal, agus tógtha chun maireachtáil. Tá saolré 100 tumadóireacht ag an gceallraí inathraithe ag an úsáideoir freisin. Agus cé nach ráiteas faisin é, is uirlis tumadóireachta iontaofa, feidhmiúil í atá deacair a shárú sa raon praghsanna seo.

Son:

Sioncrónú loga tumadóireachta Bluetooth

Saol ceallraí fada (is féidir leis an úsáideoir é a athsholáthar)

Simplí, diana, agus éifeachtach

CONS:

Gan aon chomhtháthú aeir ná compás

Ní hé an ceann is deise den ghrúpa

Scáileán SEAC – £265 / $335

Tá cuma nua-aimseartha, gan stró ar an Scáileán SEAC ríomhaire tumadóireacht Deartha le hinléiteacht agus simplíocht san áireamh. Cuireann a thaispeántas LCD dronuilleogach leathan leagan amach ardchodarsnachta ar fáil a fhágann go bhfuil sé éasca sonraí tumadóireachta a ionsú go tapa. Tá soilsiú cúil air freisin, rud a bhfuil úsáid aige le haghaidh infheictheachta íseal nó tumadóireacht oíche. Mar bhónas, is taispeántas nua-aimseartha úrnua é seo. ríomhaireNuair a shroicheann tú an t-uisce, tacaíonn an Scáileán le mód Aeir, Nitrox (suas le 99%), agus Gauge, agus áirítear leis aláraim amhairc agus inchloiste le haghaidh doimhneachta, ráta dreaptha, agus stadanna dí-chomhbhrúite.

Scáileán SEAC Léim Ríomhaire

Ní bhfaighidh tú comhtháthú aeir ná Bluetooth anseo, ach is teagmháil deas í an ceallraí inathraithe ag an úsáideoir, agus maíonn sé go mairfidh sé suas le trí bliana úsáide don tumadóir meánach. Rialaítear an comhéadan le dhá chnaipe tosaigh, rud a thairgeann rialú éasca, fiú agus lámhainní tiubha á gcaitheamh agat in uisce fuar.

Son:

Taispeántas mór, thar a bheith soiléir

Deartha go maith do thumadóirí uisce fuar

Éasca le húsáid comhéadan

CONS:

Gan aon aip ná nascacht gan sreang

Níl cábla USB tiomnaithe san áireamh

Scubapro Aladin A2 – £400 / $480

Deartha do thumadóirí ar mian leo cumhacht dhlúth, tá gnéithe suntasacha pacáilte i bhformáid uaireadóra láimhe sruthlínithe ag an Scubapro Aladin A2. Tacaíonn sé le Scuba, Gauge, Apnea, Trimix, Sidemount, agus CCR, rud a fhágann go bhfuil sé thar a bheith ilúsáideach. Tá an taispeántas maitrís lánphonc géar agus soiléir, agus tá an comhéadan úsáideora iomasach a luaithe a bheidh tú eolach ar an leagan amach.

Scubapro Aladin A2 Léim Ríomhaire

Áirítear leis cúiteamh claonta 3T digiteach compás, rud atá annamh ag an bpointe praghsanna seo, agus cé gur féidir comhtháthú aeir a úsáid, teastaíonn tarchuradóir roghnach uaidh. Agus muid ag caint ar chomhtháthú, tá sé comhoiriúnach freisin leis an crios Scubapro HRM chun ráta croí agus teocht an chraicinn a léamh. Tá an A2 cumasaithe le Bluetooth freisin le haghaidh sioncrónú éasca le haip LogTRAK Scubapro. B’fhéidir go mbeadh níos mó saincheaptha ag teastáil ó thumadóirí teicneolaíochta, ach i gcás tumadóirí caitheamh aimsire agus spóirt dáiríre, buaileann an Aladin A2 an pointe idéalach.

Son:

Compás ionsuite agus nascacht Bluetooth

Ilmhodhanna tumadóireachta agus saor-thumadóireachta

Foirm uaireadóir láimhe galánta agus dlúth

CONS:

Tá gá le tarchuradóirí iolracha le haghaidh comhtháthú breise

Cuar foghlama níos géire d'úsáideoirí nua

Achoimre – Roghanna Sármhaithe

Ar an iomlán is Fearr Léim RíomhaireScubapro Aladin A2 – lán le feidhmiúlacht tumadóireachta ar bhuiséad réasúnta

Luach is Fearr Léim RíomhaireMares Puck Pro – diana, simplí, agus réidh do mhic léinn

Fearr Léim Ríomhaire don Tumadóir a bhfuil taithí aige: Fabhcóg Shearwater – scáileán lán-daite dea-leagan amach agus soiléireacht ardteicneolaíochta

Crossover is Fearr Léim Ríomhaire: Garmin Descent G1/G1 Solar – buaileann an faire cliste le chéile ríomhaire tumadóireacht, éadaí laethúil fíor le feidhmiúlacht tumadóireachta láidir

Focal Deiridh ar Ríomhairí Tumadóireachta

do ríomhaire tumadóireacht Ba chóir go léireodh sé do stíl tumadóireachta, ní hamháin do bhuiséad. Cibé acu is mian leat rogha iontaofa gan stró, teicneolaíocht nua-aimseartha leis na cloig agus na feadóga go léir, nó gléas trasnaithe is féidir leat a chaitheamh gach lá, cuireann na deich mhúnla thuas sábháilteacht agus feidhmiúlacht iontaofa ar fáil, gan dul thar £500.

Ar ndóigh, ríomhairí tumadóireachta Ní rialaíonn siad an tumadóireacht duit, tugann siad na fíricí duit go simplí. Fiú mar thumadóir áineasa, is uirlis iad agus mar sin ba chóir duit bunghnéithe brú, snámhachta agus dí-chomhbhrú a thuiscint cheana féin chun an leas is fearr a bhaint astu. Nuair a bheidh bunghnéithe na dtreoracha agat ansin is féidir leat do mheascán Nitrox a dhiailiú isteach, tumadh isteach i sceireacha, nó dul timpeall ar longa briste le muinín agus le do ríomhaire tumadóireacht déanfaidh an rianú duit.

Agus cuimhnigh… mura bhfuil tú tar éis foghlaim conas é a úsáid, do ríomhaire tumadóireacht níl aon úsáid ar bith leis i ndáiríre, go háirithe nuair a thagann na haláraim faisnéiseacha agus na huimhreacha gealánacha sin i bhfeidhm. Léigh an lámhleabhar i gcónaí agus déan athnuachan tapa mura bhfuil sé in úsáid agat le tamall anuas.

Ceisteanna Coitianta – Ríomhaire Tumadóireachta a Cheannach Faoi £500

1. An bhfuil Bluetooth ag teastáil uaim ar mo ríomhaire tumadóireacht nó an bhfuil USB ceart go leor?

Cuireann Bluetooth sioncrónú gan sreang ar fáil le fóin, rud atá thar a bheith áisiúil. Ach oibríonn sioncrónú USB go breá freisin agus sábhálann sé costas beagnach i gcónaí.

2. An fiú comhtháthú aeir é?

Trí nascadh le do umar, gheobhaidh tú brú gáis fíor-ama, rud atá iontach go háirithe le haghaidh tumadóireacht theicniúil. Ach i gcás tumadóirí áineasa, is leor SPG consól de ghnáth.

3. Cé chomh tábhachtach is atá cineál algartaim (m.sh., Bühlmann vs DSAT)?

An cheist milliún dollar. Bíonn samhlacha coimeádacha (cosúil le DSAT) ag dul i dtreo na sábháilteachta, i.e. NDLanna níos giorra agus am níos giorra domhain ar thumadh arís agus arís eile. Is gnách go mbíonn halgartaim atá bunaithe ar Bühlmann agus inoiriúnaithe (Buhlmann GF) ag tairiscint NDLanna níos faide ag an mbonn agus ligeann siad duit coimeádachas a choigeartú as sin. Braitheann an rogha i ndáiríre ar cé chomh liobrálach nó cúramach is mian leat tumadh agus cén leibhéal rialaithe atá uait ó do thumadh. ríomhaire tumadóireacht.