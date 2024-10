3 Rolexes le naisc Giddings / Cousteau ar díol

Dhá uaireadóirí Rolex Submariner a bhaineann leis an gcineamatagrafaí agus léiritheoir faoi uisce Al Giddings faoi láthair, agus iad in éineacht leis ar 12 dá shliocht go dtí an Titanic, téigh faoin casúr sna seachtainí atá romhainn – mar a dhéanann Fomhuirí eile ar leis an teaghlach Cousteau é.

Tá Nua-Eabhrac Sotheby le díol Fomhuireáin Giddings go luath i mí na Nollag agus, mar gheall ar a “taifead neamhchosanta faoi uisce” eisceachtúil, measann an teach ceant gurb iad an péire “b’fhéidir na huirlisí is barántúla a bheidh le feiceáil ag ceant”.

Thar a ngairmréim 40 bliain d'éirigh Giddings, atá 87 bliain d'aois anois, ina bhuaiteoir Emmy ceithre huaire agus ghlac sé go leor íomhánna íocónacha faoi uisce, lena n-áirítear an seat dodhearmadta de Titanic'bhogha.

Is é a 1680 ' Dearg ' Submariner ó thart ar 1976 40mm dhosmálta - cruach 1570 faire uathoibríoch scoth le dhiailiú dubh agus scriú - síos caseback greanta ' Al Giddings ' . Tá sé rátáil doimhneacht go 200m.

Fomhuirí Dearg Al Giddings (Sotheby's)

Bhí cáil ar an tumadóir ó SAM as a chuid ceamaraí nuálacha, soilsiú agus córais optúla féin a fhorbairt, ag obair le National Geographic, an BBC agus taiscéalaithe aigéin ar nós Titanic Aimsitheoir Robert Ballard. Chiallaigh éileamh ó stiúideonna móra Hollywood go raibh baint aige freisin le scannáin James Bond lena n-áirítear Do Súile Amháin agus Ná habair riamh arís agus clasaicí faoi stiúir James Cameron mar An Doimhneacht, An Dubhán agus Titanic.

Ag seasamh ar an Alvin báite a thumadh go Titanic i 1986 (Sotheby's)

Giddings le linn misin go dtí an Titanic, ag caitheamh an Rolex Red Submariner (Sotheby's) Scannánaíocht ó héileacaptar (Sotheby's)

Deir Sotheby’s go léiríonn grianghraif de Giddings é ag caitheamh an uaireadóir “ar sheit le Sean Connery agus Kim Bassinger, ag múineadh do James Cameron conas cumarsáid a dhéanamh faoi uisce, ag dreapadh amach as ALVIN, an fomhuireán a úsáidtear chun an Titanic, agus crochta as ceamara héileacaptair ar láimh.”

Bhí sé ar a láimhe freisin agus an clár faisnéise IMAX á scannánú Titanic: Treasure Of The Deep i 1992, rud a d’eascair as a chuid oibre le Cameron.

“Ba é an t-uaireadóir tumadóireachta cuí an rud a bhí le déanamh, agus d’fheidhmigh an t-uaireadóir seo gan mhoill ar feadh na mblianta sin go léir,” a dúirt Giddings, “faoi uisce i dtimpeallachtaí brú éagsúla agus in uisce intumtha: ar Titanic, Ar an Andrea Doria, longbhristí Truk Lagoon, Bikini Atoll, an Pol Thuaidh, Antartaice. Ní raibh aon iomaíocht i ndáiríre; ní raibh ann ach an ceann is fearr.”

An Rolex Órga

Rolex Submariner ór Al Giddings ó thart ar 1984 (Sotheby's)

Is é an timepiece Giddings eile atá á thairiscint lena dhíol ná Fomhuirí 1680/8 “Nipple Dial”, Rolex ór buí 18-carat le bracelet meaitseála ó thart ar 1984 atá le feiceáil ar an scáileán i Titanic.

Cara le Giddings ab ea T Walker Lloyd, tumadóir a d’oibrigh do Rolex, agus d’iarr sé air an bhféadfadh an branda cuid dá ghrianghraif den Dr Sylvia Earle a úsáid le haghaidh feachtas poiblíochta nuair a rinneadh Ambasadóir Rolex di. Bhí Giddings ag déanamh doiciméadú ar obair an bhitheolaí mara agus an aigéaneolaí le roinnt blianta anuas.

Nuair a d’fhiafraigh Lloyd do Giddings níos déanaí cad a bhí dlite do Rolex as na híomhánna, d’fhreagair sé go raibh sé sásta tacú le Earle agus lena cuid oibre. “D’imigh thart ar mhí, agus tháinig bosca sa phost a dúirt: ‘Slán, T Walker Lloyd’,” a dúirt Giddings. “Agus ba é an Rolex óir seo é. Bhí mé i turraing. Ceapaim ag an am go raibh siad $10,000!"

Chaith Giddings an t-uaireadóir go coigilteach ach i 1997, agus é ag obair mar chomhléiritheoir agus stiúrthóir grianghrafadóireacht faoi uisce ar Titanic, chuir sé de dhualgas air nuair a bhraith Cameron go mbeadh cuma oiriúnach ar Rolex óir ar chaol na láimhe aisteoir Bill Paxton, ina ról mar stiúrthóir tumadóireachta Brock Lovett.

Míonna ina dhiaidh sin thosaigh Giddings ag smaoineamh ar cad a tharla dá uaireadóir agus ghlaoigh sé ar oifig Cameron. “Agus seachtain nó dhó ina dhiaidh sin tháinig sé sa phost le nóta buíochais, ó Fox,” a dúirt sé.

Tá an dá uaireadóirí á ndíol le rogha earraí cuimhneacháin sínithe, lena n-áirítear póstaeir scannáin, priontaí grianghraf den Titanic, DVD agus leabhar. US$20,000-40,000 (£15,400-30,800) an meastachán don Red Submariner agus $30,000-60,000 (£23,000-45,900) don Rolex óir. Téann an bheirt faoin casúr ar 6 Nollaig i Sotheby’s “Uaireadóirí Tábhachtacha” díolachán.

An Fomhuirí Cousteau

Ba le Philippe Cousteau (Dallas Auction Gallery) an Rolex Submariner seo tráth

Sula n-imeoidh uaireadóirí Giddings ar díol, ar an taobh eile de SAM i Texas tá an chuma ar an scéal go mbeidh spéis ag fomhuirí Rolex Sea-Dweller ó 1665 ó 1969 a bhain le mac Jacques Cousteau, nach maireann, Philippe Cousteau suim a ghiniúint. Ní hé amháin go raibh an t-úinéir ina thumadóir clúiteach ann féin ach toisc go raibh lámh ag a athair i ndearadh an Fomhuirí.

Bhí Philippe Cousteau, cosúil le Giddings, ina chineamatagrafaí i measc na n-éachtaí eile a rinne sé agus speisialtóireacht i saincheisteanna comhshaoil. Fuair ​​sé bás i 1979 ag 38 bliain d'aois nuair a thuairteála bád eitilte isteach an abhainn Tagus sa Phortaingéil.

Philippe Cousteau (Earth Echo International)

Ba le Cousteau an t-uaireadóir rátáil 610m ar dtús agus ó 1973 i leith tá sé i seilbh an úinéara reatha, a fuair é mar bhronntanas chun tumadóireacht dhomhain sa Mheánmhuir a cheiliúradh.

Tugtar samhail “líne dhearg dhúbailte” air, mar gheall ar an lí bándearg a eascraíonn as an bhfíric nach raibh na samhlacha luatha clóite le cúlra bán. Ní dhearnadh iad a phriontáil faoi dhó chun go seasfadh an dearg amach. Chomh maith leis sin ag léiriú gur múnla luath é, tá comhla scaoileadh beag héiliam ag an faire.

Gailearaí Ceant Dallas Tá meastachán de US$50,000-75,000 (£38,500-57,400) socraithe aige ar an amchlár nuair a théann sé ar díol ar 12 Samhain. In 2014 dhíol Rolex Sea-Dweller a bhain le Philippe Cousteau i Nua-Eabhrac ar $183,750.

