Is é an núíosach Airy faire tumadóireachta is éadrom fós

An faire tumadóireachta meicniúil is éadroime a rinneadh riamh – sin éileamh an déantóra faire neamhspleách ón Eilvéis Ulysse Nardin (NA) dá samhail nua 200m Diver [AIR] feiceálach.

Is gnách go mbíonn timepieces tumadóirí níos toirtiúla ná uaireadóirí gúna, agus is beag tumadóir scúba a chailleann codladh os cionn meáchain aon ionstraim den sórt sin a d'fhéadfadh siad a ghlacadh faoi uisce, ach cuireann éacht teicneolaíochta na NA pointe cainte ar fáil - cé go bhfuil praghas tag £33,000 ar cheann acu.

Téann an breisiú is déanaí le bailiúchán Tumadóirí na NA “thar a bhfuiltear ag súil leis agus fiú a chreidtear a bheith indéanta”, a deir an chuideachta, ag cur leis go léiríonn an t-uaireadóir nua meascán d’ard-horology, ardteicneolaíocht agus ardfheidhmíocht”.

Rinne Ulysse Nardin a chéad ionstraim uiscedhíonach chomh fada ó shin le 1893 , a chéad faire tumadóireachta i 1964 agus i 2001 tháinig a Aqua Perpetual , an t-aon uaireadóir 200m uiscedhíonta a bhfuil féilire suthain mar chuid de. Fiche bliain ina dhiaidh sin thug sé isteach an Diver X Skeleton, agus is ar an tsamhail seo a bhunaigh sé leagan nua a deir go raibh sé níos láidre fós níos slee agus níos éadroime ag leath.

Bearrtha as na gram

Nuair a mheáigh Tumadóir 44mm na NA de 2019 120.5g agus an Tumadóir X Cnámharlach 106g, meáchan an Tumadóir [AIR] cleite 52g – nó 46g gan an strap.

Tá caliber nua UN-374 ann a úsáideann níos lú ábhar ná an Cnámharlach Diver X. Tá an tógáil bunaithe ar dhroichid caola caola a úsáidtear chun triantáin a fhoirmiú a chuireann in aghaidh lúbthachta agus warping, ach mar gheall ar an laghdú ar mhais a deir go ndearna sé an struchtúr níos athléimní. Tá cúlchiste cumhachta 90 uair an chloig ag an gcaighdeán nua.

An Tumadóir Ulysse Nardin [AIR] hipear-éadrom le strapaí oráiste agus bán

Tá ochtó faoin gcéad den spás taobh istigh den uaireadóir comhdhéanta d’aer anois, timpeall ar ghluaiseacht a éilítear in ann tionchar 5kg a sheasamh. Tríd an sásra uathoibríoch foirceannadh a íobairt b'fhéidir go gcaithfí níos mó meáchain, ach ba cheanglas é an ghné sin a choinneáil faoi chaighdeáin oifigiúla faire tumadóireachta.

De ghnáth déantar gluaiseachtaí faire ó phrás trom, toisc go bhfuil alúmanam ró-bhog agus go meastar go bhfuil tíotáiniam, cé go bhfuil sé éadrom agus buan, ró-deacair a ionramháil, chomh maith le bheith inadhainte le linn meaisínithe. Fuair ​​​​NA bealach chun tíotáiniam a úsáid ar aon nós.

Chuir sé céimshrianta sileacain an-fhrith-mhaighnéadach ar fáil freisin, an chomhpháirt a rialaíonn cruinneas uainiúcháin, agus sa chás seo dúirt sé leath oiread agus cothromaíocht chaighdeánach a mheá.

Upcycling

Comhcheanglaíonn an cás modúlach 44mm nua tíotáiniam le snáithín carbóin chun tuilleadh meáchain a shábháil. Toisc nach bhfuil snáithín carbóin go háirithe uiscedhíonach, tá an ghluaiseacht clúdaithe i gcás lár tíotáiniam. Déantar an tíotáiniam seo 90% a athchúrsáil, agus déantar na codanna taobh den cháis as ilchodach snáithín carbóin éadrom eile, Nylo-Scragall, a fhaightear ó líonta iascaireachta aisghafa.

Tá an t-iontán bezel lonrúil déanta as CarbonFoil – snáithíní carbóin uaschúrsáilte – agus déantar an céimshrianta as sliseog sileacain uaschúrsáilte.

Tá gloine sapphire cruinneachán ag an Tumadóir [AIR] agus dhiailiú creatlach íosta le hinnéacsanna dubh agus na lámha brataithe i bán Superluminova.

Ag comhlánú an timepiece tá dhá straps idirmhalartaithe i oráiste agus bán, déanta as fabraic leaisteacha le córas dúnta scratch. Cosnaíonn an t-uaireadóir £33,420 – faigh tuilleadh eolais faoi ag an Ulysse Nardin suíomh.

