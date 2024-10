uaireadóir Peiligí an Cheathrú Eilimint 'ag dul go foircneacha'

Is focal é ‘Peiligeach’ a chuir Ceathrú Eilimint i bhfeidhm roimhe seo ar líne de bhuataisí tumadóireachta ach anois tá an nod seo glactha aige chuig an aigéan oscailte agus é ag ainmniú a chéad faire tumadóireachta.

Ní hamháin go bhfuil an faire uathoibríoch Ceathrú Eilimint Peiligeach “gabhálacha an croílár na timepieces clasaiceach tumadóireacht scúba” ach tá sé “oiriúnach do na timpeallachtaí is foircneacha ar Planet Earth”, a deir an monaróir RA.

Dearadh an t-aonad 500m-rátáil doimhneacht sa Ríocht Aontaithe agus tá sé lámh-tógtha san Eilvéis. Tá sé faoi thiomáint ag gluaiseacht uathoibríoch 26-jewel hEilvéise Sellita SW200 le feidhm hacking (cumas a shocrú ar an dara láimhe), agus is féidir é seo a fheiceáil tríd an shatter- agus scratch-resistant caseback gloine sapphire-criostail.

Féach tríd an uaireadóir Peiligeach

Tá cás cruach dhosmálta 44 x 14mm brushed ag an bPeiligeach le bezel ceirmeach dubh Aontreoch 120-cliceáil chun cabhrú le hamanna tumadóireachta uasta a phleanáil. Tá comhla éalaithe héiliam ag 9 a chlog.

Úsáidtear na hEilvéise Super-LumiNova C3 ar na lámha agus na marcóirí. Tagann an faire le rogha de 22mm silicone / strap rubair nó brushed bracelet cruach dhosmálta.

Áirítear le mionsonraí dearaidh 'Ceathrú Eilimint' greanta ar an rótar agus ar an strap búcla nó clasp bráisléid. Tá an deilbhín a léiríonn na ceithre ghné sa choróin scriú-síos freisin: cré, aer, tine agus uisce.

Taobh-amharc ar an bPeiligeach

Déantar an faire Peiligeach a phacáistiú ag baint úsáide as ábhair athchúrsáilte amháin (PET athchúrsáilte) agus páipéar agus cárta deimhnithe FSC, i gcomhréir le gealltanas OceanPositive an mhonaróra.

Tá praghas £1,475 ar an uaireadóir Peiligeach Ceathrú Eilimint agus tá sé ar fáil ón lá inniu (1 Deireadh Fómhair). Faigh tuilleadh sonraí ag ceathrú eilimint.com.

