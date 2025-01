Téann faire tíotáiniam Orient Star le haghaidh óir

Is leagan eagrán teoranta é an faire is déanaí ó Orient Star dá M42 Diver 1964 2nd Edition F6 Date 200m Titanium, a rinneadh chun comóradh 60 bliain an tsamhail a chomóradh. Beidh 365 aonad ar fáil.

Tá an monaróir Seapánach ag déanamh uaireadóirí ó 1951, ach eascraíonn an ceann seo óna Olympia Calendar Diver agus Calendar Auto Orient a eisíodh i 1964, agus an Diver 1964 1st Edition ina dhiaidh sin in 2021 agus an M42 Diver 1964 2nd Edition F6 Date 200m eisithe an bhliain dár gcionn .

Ionchorpraíonn an faire gnéithe dearaidh ón Calendar Auto Orient agus é ag cloí le caighdeáin ISO 6425 - ní raibh aon chaighdeáin shoiléire ann d'uaireadóirí tumadóirí nuair a bhí an bunleagan le feiceáil.

Tá tíotáiniam brataithe le haghaidh an cháis agus an bhráisléid ar an tsamhail ór-accented 60 bliain, rud a fhágann go bhfuil sé thart ar 35% níos éadroime ná samhlacha cruach dhosmálta agus dian go leor chun timpeallachtaí diana tumadóireachta a sheasamh, a deir Orient Star.

Tá cás tíotáiniam agus bracelet ag an faire

Tá an cás 41mm 14.3mm tiubh. Tá an dhiailiú liath gualaigh le hinnéacsanna Solas lonrúil, lámha agus lógó, agus ór ar scála agus uimhreacha cuir isteach alúmanam an bezel rothlach aontreoch ar.

Tá coróin scriú-síos, scriú cás-ais, criostail sapphire dé cuartha le sciath frith-léiritheacha agus gluaiseacht intí F6N47 den scoth le cumhacht cúltaca 50 uair – tá cruinneas tugtha mar +25 go -15sec in aghaidh an lae. Chomh maith leis sin, is annamh a fheictear ar uaireadóirí tumadóirí, cuimsíonn an dhiailiú táscaire a léiríonn an chumhacht atá fágtha.

An Star Orient M42 Diver 1964 2ú Eagrán F6 Dáta 200m Tá praghas £1,230 ar Titanium Limited Edition.

