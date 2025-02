Tosaíonn Turas na hAstráile ó Fhéile Scannán Aigéin 2025 an Mhárta seo

An Turas Domhanda Féile Scannán Aigéin ar ais i 2025, ag ceiliúradh 12 bliain dochreidte de spreagadh, oideachas agus cosaint ár n-aigéan. Rachaidh an ócáid ​​bhliantúil seo, a chuaigh i gcion ar shaolta 14 thír, ar camchuairt ar an Astráil ag tosú i mí an Mhárta, ag tabhairt áilleacht mhealltach an domhain faoi uisce chuig lucht féachana ar fud na tíre.

Le breis is deich mbliana anuas, tá Féile Scannán Aigéin ina chomhartha domhanda do dhaoine a bhfuil grá acu san aigéan, ag léiriú iontais agus cumhacht na farraige trí rogha coimeádaithe scannán ó scannánóirí neamhspleácha cumasacha ar fud an domhain. Tá geallúint ag camchuairt na hAstráile na bliana seo go mbeidh lucht féachana á mealladh le a clár trí uair an chloig de radharcanna iontacha agus scéalta láidre, ag tairiscint tumadh domhain isteach i gcroílár ár n-aigéan agus i saol na ndaoine a bhfuil meas acu orthu.

“I mbliana, tá an-áthas orainn trí scannán dochreidte ón Astráil a thaispeáint,” a deir Jemima Robinson, bunaitheoir Turas Domhanda Ocean Film Festival. “Is éacht iontach é do scannánóirí na hAstráile a gcuid oibre a cheiliúradh in éineacht le scéalta idirnáisiúnta.” An néal “Carraig Bhán” leagann sé béim ar iarracht chaomhnaithe dhána chun Mhórsceir Dheiscirt na hAstráile a shábháil tríd an ngéarchéim éiceolaíoch a athrú ina réitigh inbhuanaithe. An fileata agus croíúil “Bia” cuireann sé nód don domhan faoi uisce, ag tabhairt cuireadh do lucht féachana titim i ngrá le saol bríomhar na farraige. Idir an dá linn, “Réaltán san Aigéan” próifílí coirpchláraitheoir Shane Ackerman, a bhfuil a thóir fearless na dtonnta cuimsíonn áthas glan paisean aigéin.

Cuimsíonn na scéalta Astrálacha seo rogha spreagúil ó gach cearn den domhan. Feicfidh an lucht féachana turas bunathraithe an ghrianghrafadóra agus an surfálaí Mike Coots ó Havá i "An Glaoch", faigh amach conas a thugann tonnmharcaíocht cumhacht agus dóchas d’óige na Libéire i "Sinn na Surfers", lean aistear tochtmhar Alasca faoi thionchar an duine i “Loirg ar Katmai”, agus a bheith mesmerized ag an bailé ethereal faoi uisce a gabhadh i “Aquaballet”.

Níl i gceist le Turas Domhanda Fhéile Scannán Aigéin ná imeacht scannán amháin; is ceiliúradh é ar chroí gorm ár bplainéad. Trína cineamatagrafaíocht iontach agus a cuid scéalta cumhachtacha, tá sé mar aidhm ag an bhféile nasc níos doimhne leis an aigéan a spreagadh agus lucht féachana a spreagadh le dul i mbun gnímh chun an t-éiceachóras ríthábhachtach seo a chosaint.

Tá ticéid do Thuras na hAstráile 2025 ar díol anois! Cibé an bhfuil fonn ar an bhfarraige le taithí agat, surfálaí deireadh seachtaine, nó duine a dhéanann iontas ar rúndiamhra an domhain, geallann an fhéile seo turas scannánaíochta nach ndéanfar dearmad air.

Le haghaidh ticéid, ionaid, agus an sceideal turas iomlán, tabhair cuairt www.oceanfilmfestivalworldtour.com.

Bígí linn ag ceiliúradh 12 bliain de scéalaíocht aigéanach agus spreagfar sibh chun an gorm mór a chaomhnú, a chosaint agus a fhiosrú.

AN CALL – HAWAII USA: 12 nóiméad

I dtírdhreach breá Kauai, aimsíonn Mike Coots a ghlaoch tríd an aigéan. Is surfálaí agus grianghrafadóir cumasach nádúrtha é, agus cuireann sé saol iontach an chultúir surfála i Haváí i láthair le healaíontacht iontach. Athraíonn a ghrianghraif radhairc áitiúla surfála ina scéalta físiúla cumhachtacha, ag nochtadh an nasc domhain idir daoine agus an fharraige.

Tabharfaidh nóiméad a athróidh an saol dúshlán gach rud atá ar eolas ag Mike, agus é ag iarraidh air a chaidreamh leis an aigéan a athshamhlú. Is aistear inspioráideach an chlaochlaithe é “An Glaoch”, a thaispeánann conas is féidir le paisean éabhlóidiú agus constaicí dodhéanta a shárú.

WE NA SURFERS – AN FHRAINC: 38 nóim

Suite i mbailte cois cósta na Libéir, déanann malartú cultúrtha gan choinne a saol a athrú trí theanga uilíoch na surfála. Tagann grúpa surfálaithe Eorpacha isteach le níos mó ná cláir amháin - tugann siad dóchas, nasc agus áthas do phobal a bhfuil ocras air maidir le deiseanna agus leigheas. Trí chlub surfála a bhunú agus trí mhúineadh do leanaí agus do dhéagóirí áitiúla conas na tonnta a thiomána, cruthaíonn na cuairteoirí seo níos mó ná spás áineasa amháin - tógann siad saolré cumhachtaithe.

Leanann an clár faisnéise scéalta iontacha óige na Libéire a bhfuil athrú mór tagtha ar a saol trí fhionnachtain surfála. Is aistear domhain féinfhionnachtana, athléimneacht mheabhrach agus tógáil pobail a thosaíonn mar shaothrú simplí lúthchleasaíochta. Trí rithim na dtonnta, aimsíonn na daoine óga seo cuspóir, muinín, agus cosán chun a dtodhchaí a athshamhlú, rud a chruthaíonn nach mbaineann an chabhair dhaonnúil is cumhachtaí uaireanta le maireachtáil, ach le huaireanta áthais íon, claochlaitheach a chruthú.

CARRAIGEACHA BÁN – AN OSTAIR: 35 nóim

In uiscí azure Mhórsceir Dheiscirt na hAstráile, tagann géarchéim tubaisteach éiceolaíochta chun cinn de réir mar a scriosann fuaáin mhara foraoisí ríthábhachtacha ceilpe. Leanann an clár faisnéise corraitheach seo caomhnóirí agus tumadóirí mara paiseanta atá ag troid ar ais i gcoinne na speiceas ionrach, ag athrú bagairt comhshaoil ​​ina réiteach inbhuanaithe.

Trí chineamatagrafaíocht iontach faoi uisce, léiríonn an scannán conas atá athrú aeráide ag milleadh éiceachórais mhuirí. Ní hamháin go ndéanann na tumadóirí an scrios a dhoiciméadú ach cuireann siad dóchas ar fáil freisin trí chuacáin mhara a bhaint agus iad a chur chun cinn mar rogha delicious cócaireachta, rud a chruthaíonn cur chuige nuálaíoch maidir le caomhnú na mara.

RÉAMHRÁ SAN Aigéan – AN OSTAIR: 8 nóim

Teastaíonn spiorad ceannródaíoch agus croí gan eagla le corpchlárú. Áit a mbíonn clú agus ádh ar an tonnmharcaíocht, aimsíonn Shane Ackerman saoirse íon ag marcaíocht ar na tonnta. Oibreoir craein sna mianaigh i rith an lae, leathnaíonn saol fíor Shane sna tráthanna sin nuair a bhuaileann sé trí atanna farraige, rud a chruthaíonn go sáraíonn an paisean luach saothair airgeadais. Dó, níl san obair ach modh chun críche - bealach chun chuimhneacháin na saoirse iomlán a fhaightear ar a chlár coirp a mhaoiniú.

coise AR KATMAI – ALASKA, SAM: 22 nóim

In aistear tochtmhar fionnachtana, leanann an t-ealaíontóir agus an scannánóir Max Romey rianta fadaithe leabhair sceitseála a sheanmháthar go tránna fiáine iargúlta Katmai, Alasca. Agus é ag obair le foireann saineolaithe smionagar mara, nochtfaidh Romey scéal gan choinne faoi thionchar an duine - ag nochtadh an chaoi a bhfágann daoine marcanna domhain ar an tírdhreach iontach seo gan cos a chur ar a gcladach go fisiciúil.

AQUABALLET - AN FHRAINC : 5 nóim

Is taibhiú iontach faoi uisce é Aquaballet ina meascann an damhsóir Marianne Aventurier a paisin is doimhne isteach ar thuras iontach ealaíne. Arna scannánú in uiscí criostail Pholainéis na Fraince in éineacht lena páirtí, an grianghrafadóir Alex Voyer, is rince fileata é le saol na mara, agus an t-aigéan á athrú ina staid bheo. In éineacht le comhdhéanamh ceoil corraitheach Stephane Lopez, cruthaíonn Aventurier taibhiú ethereal a cheiliúrann áilleacht agus grásta créatúir faoi uisce, ag iompú a aisling ar feadh an tsaoil ina dán amhairc iontach.

Beannacht – AN OSTAIR: 8 nóim

Sa ghearrscannán ethereal seo, tagann litir ghrá fileata chun cinn agus tumadóir ag dul go domhain faoi na tonnta. Insíonn a ghlór, saibhir le hiontas agus le hiontas, ód dá “ghrá,” agus é ag fíodóireacht taipéis beoga den saol faoi uisce.

Ceiliúradh ar áilleacht an dúlra agus cuireadh titim i ngrá leis an domhan faoi na tonnta, Bandia is iniúchadh fileata é ar an gceangal, ar an urraim, agus ar an nasc domhain idir an daonnacht agus an fharraige.

CRÍOCH CAIPITIL NA hAstráile

Canberra

Ionad: An Chartlann Náisiúnta Scannán & Fuaime, McCoy Circuit, Acton

Dé Máirt, 4 Márta 2025 : 7:00pm – 10:00pm

: 7:00pm – 10:00pm Dé Céadaoin, 5 Márta 2025 : 7:00pm – 10:00pm

: 7:00pm – 10:00pm Déardaoin, 6 Márta 2025: 7:00pm – 10:00pm

WALES NEW SOUTH

Trá Avalon

Ionad: Pictiúrlanna Aontaithe, 39 Old Barrenjoey Rd, Avalon Beach

Dé hAoine, 14 2025 Márta: 6:30pm – 9:30pm

Trá Avoca

Ionad: Amharclann Pictiúr Trá Avoca, 69 Céide Avoca, Trá Abhóca

Déardaoin, 13 Márta 2025: 7:00pm – 10:00pm

Cinn Brunswick

Ionad: Teach Pictiúr Brunswick, 30 Sráid Fhine Gall, Ceann Brunswick

Déardaoin, 6 Márta 2025 : 7:00pm – 10:00pm

: 7:00pm – 10:00pm Dé hAoine, 7 2025 Márta: 7:00pm – 10:00pm

Cuan Coffs

Ionad: Amharclann Chuimhneacháin Jetty, 337 Céide an Chuain, Cuan Coffs

Dé Sathairn, 1 2025 March: 7:00pm – 10:00pm

Forster/Tuircire

Ionad: Pictiúrlann Great Lakes 3, 108 Sráid Manning, Tunchur

Dé hAoine, 14 2025 Márta: 7:00pm – 10:00pm

Cotara an Chaisleáin Nua

Ionad: Pictiúrlanna Imeachta, Westfield Kotara Rooftop, Cnr Northcott Dr & Park Ave, Kotara

Dé Céadaoin, 5 Márta 2025: 7:00pm – 10:00pm

Cathair Sydney

Ionad: Pictiúrlanna Imeachta, 505/525 George St, Sydney NSW 2000

Dé Céadaoin, 19 Márta 2025: 6:15pm – 9:30pm (Suíocháin leithroinnte)

Sydney Thoir

Ionad: Randwick Ritz, 43 St Pauls, Randwick

Dé Céadaoin, 12 Márta 2025: 7:00pm – 10:00pm

Sydney Thuaidh

Ionad: Orpheum Hayden, 380 Bóthar Míleata, Críoch Mhúrn

Déardaoin, 6 Márta 2025 : 7:00pm – 10:00pm

: 7:00pm – 10:00pm Dé hAoine, 7 2025 Márta: 7:00pm – 10:00pm

Wollongong

Ionad: Uni Movies UOW, Halla na hOllscoile, Northfields Ave, Wollongong

Déardaoin, 20 Márta 2025: 7:00pm – 10:00pm

CRÍOCH AN THUAISCEART

Darwin

Ionad: Deckchair Cinema, Jervois Rd, Darwin

Dé Máirt, 17 Meitheamh 2025 : 7:00pm – 10:00pm

: 7:00pm – 10:00pm Dé Céadaoin, 18 Meitheamh 2025: 7:00pm – 10:00pm

BANRÍON

Brisbane

Ionad: Brisbane Powerhouse, 119 Sráid Lamington, An fheirm Nua

Dé Céadaoin, 2 2025 Aibreán : 7:00pm – 10:00pm

: 7:00pm – 10:00pm Déardaoin, 3 Aibreán 2025: 7:00pm – 10:00pm ● Dé hAoine, 4 Aibreán 2025: 7:00pm – 10:00pm ● Dé Sathairn, 5 2025 Aibreán:

○ 2: 00pm - 5: 00pm

○ 7: 00pm - 10: 00pm

Cairns

Ionad: Ionad Ealaíon Taibhiúcháin Cairns, 9-11 Sráid Florence, Cathair Cairn

Dé Sathairn, 8 2025 March: 7:00pm – 10:00pm

Gold Coast

Ionad: Baile na nEalaíon, 135 Bundall Rd, Surfers Paradise

Dé Máirt, 18 Márta 2025: 7:00pm – 10:00pm

Nóosa

Ionad: The J, 60 Noosa Drive, Noosa Heads

Dé Céadaoin, 12 Márta 2025 : 7:00pm – 10:00pm

: 7:00pm – 10:00pm Déardaoin, 13 Márta 2025: 7:00pm – 10:00pm

Townsville

Ionad: Amharclann Cathartha Townsville, 41 Sráid na Teorann, South Townsville

Déardaoin, 13 Márta 2025: 7:00pm – 10:00pm

AN AUSTRALIA THEAS

Adelaide

Ionad: Amharclann Capri, 141 Bóthar Goodwood, Goodwood

Dé Sathairn, 22 2025 March: 7:00pm – 10:00pm

Cuan Victor

Ionad: Pictiúrlann Victa, 37-41 Ocean St, Cuan Victor

Dé Sathairn, 21 Meitheamh 2025: 7:00pm – 10:00pm

AN TASMÁIN

Hobart

Ionad: Casino Wrest Point, 410 Bóthar Sandy Bay, Cuan Sandy

Déardaoin, 27 Márta 2025: 7:00pm – 10:00pm

Launceston

Ionad: Amharclann na Réalta, 217b Bóthar Invermay, Invermay

Dé hAoine, 28 2025 Márta: 7:00pm – 10:00pm

VICTORIA

Geelong

Ionad: Pictiúrlanna an tSráidbhaile, 194-200 Sráid Ryrie, Geelong VIC 3220

Dé Céadaoin, 5 Márta 2025: 6:30pm – 9:30pm

Astor Melbourne

Ionad: Amharclann Astor, 1 Sráid an tSéipéil, Hiort

Dé hAoine, 7 2025 Márta: 7:00pm – 10:00pm

Capitol RMIT Melbourne

Ionad: RMIT Capitol, 113 Swanston St, Melbourne

Déardaoin, 6 Márta 2025: 7:00pm – 10:00pm

Rosebud

Ionad: Pictiúrlanna an Leithinis, 30 Paráid Rosebud, Rosebud

Dé Céadaoin, 19 Márta 2025: 7:00pm – 10:00pm

Oileán Phillip

Ionad: Amharclann Berninneit, 91-97 Thompson Ave, Cowes

Dé hAoine-Dé Domhnaigh, 11-13 Iúil 2025: 6:30pm – 9:30pm

Warrnambool

Ionad: Pictiúrlann Capitol, 54 Kepler St, Warrnambool

Déardaoin, 27 Márta 2025: 7:00pm – 10:00pm

AN AUSTRALIA AN IARTHAIR

Albany

Ionad: Ionad Siamsaíochta Albany, 2 Toll Pl, Albany

Dé hAoine, 21 2025 Márta: 7:00pm – 10:00pm

Broome

Ionad: Sun Pictures, Carnarvon St, Broome

Dé Sathairn, 15 2025 March: 7:00pm – 10:00pm

Bunbury

Ionad: Ionad Siamsaíochta Réigiúnach Bunbury, 2 Sráid Blair, Bun Abhann

Dé Céadaoin, 19 Márta 2025: 7:00pm – 10:00pm

Geraldton

Ionad: Amharclann Pháirc na Banríona, Ave na hArdeaglaise, Geraldton WA 6531

Dé Sathairn, 8 2025 March: 7:00pm – 10:00pm

Abhainn Margaret

Ionad: Margaret River HEART, 47 Wallcliffe Road, Margaret River

Déardaoin, 20 Márta 2025: 7:00pm – 10:00pm

Perth

Ionad: Ionad Amharclann an Stáit, WA, 174-176 Sráid William, Peairt

Dé Céadaoin, 2 2025 Aibreán : 7:00pm – 10:00pm

: 7:00pm – 10:00pm Déardaoin, 3 Aibreán 2025: 7:00pm – 10:00pm ● Dé hAoine, 4 Aibreán 2025: 7:00pm – 10:00pm ● Dé Sathairn, 5 2025 Aibreán:

○ 2: 00pm - 5: 00pm

○ 7: 00pm - 10: 00pm