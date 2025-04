Caibidil Nua do HMAS Brisbane

Caibidil Nua do HMAS Brisbane Tar éis a Chlaochlaithe ag Cyclone Alfred.



Tá suíomh clúiteach tumadóireachta na hAstráile, an HMAS Brisbane, claochlaithe ag an at chumhachtach ón gCioclón Alfred, a bhfuil an forstruchtúr chun tosaigh stróicthe as an longbhriseadh. Is iontach an rud é go bhfuil an chuid suite go foirfe in aice leis an bpríomhchabhail anois. Chruthaigh an t-ailíniú trocaireach seo dhá struchtúr ar leith a bhféadfadh tumadóirí iniúchadh a dhéanamh orthu, mar aon le gáitéir nádúrtha a chruthaíonn tearmann tarraingteach do shaol na mara.



Ní hamháin go gcaomhnaíonn an t-athchumrú drámatúil seo stair uafásach long chogaidh na hiar-Chabhlaigh ach cuireann sé caibidil úr lena oidhreacht. Beidh taithí ag tumadóirí anois ar an sult a bhaineann le loingseoireacht idir an príomh-raic agus a chompánach scoite, ag teacht ar chúinní ceilte agus ar ghnáthóga faoi bhláth a d’éirigh go tapa mar thearmann don bhithéagsúlacht mhuirí. Tá an gáitéir nua-chruthaithe ag mealladh scoileanna bríomhara éisc agus créatúir farraige eile cheana féin, ag tairiscint taispeántas beo ar athléimneacht agus áilleacht an dúlra.

“Chuir an cioclón Alfred le scéal HMAS Brisbane atá spreagúil agus aisteach cheana féin,” a dúirt Jonny ó Sunreef. “Tá cumhacht an aigéin buailte linn agus an méid den longbhriseadh a athlonnaíodh, tá sé thar a bheith dochreidte agus anois tá an imeacht aimsire seo síoraí i scéal na loinge clúiteach seo.”



Dúirt Steve Hoseck, Príomh-Shaoiste Pháirceanna Mara an Deiscirt, Seirbhís Páirceanna agus Fiadhúlra Queensland go ndearna maoirseoirí iniúchadh iar-chioclón tosaigh ar an suíomh tumadóireachta a raibh an-tóir air, atá suite amach ó Mooloolaba, thar an deireadh seachtaine.



“Cé go bhfanann an chuid is mó den long briste i gcruth mór, agus nach bhfuil an chuma air go bhfuil tionchar ag Alfred air, tá athchóiriú mór déanta ar chuid mhór den long chun tosaigh,” a dúirt an tUasal Hoseck.



“Tá cuid iomlán faoin tonnadóir tosaigh scoite agus athlonnaithe go dtí taobh an chalafoirt den long - is léiriú iontach é seo ar chumhacht na dtonn agus na sruthanna uisce a bhí ag súgradh le linn an chioclón.”



Dúirt an tUasal Hoseck go bhfuil Rangers ag tabhairt tosaíochta do na limistéir scartha a shábháil ionas gur féidir an tumadóireacht a atosú chomh luath agus is féidir.



“Nuair a bheidh na hoibreacha seo curtha i gcrích, osclóidh muid an suíomh le haghaidh tumadóireacht sheachtrach threoraithe a bheidh á reáchtáil ag an dá oibreoir tumadóireachta áitiúla.



“Is é an chéad tosaíocht eile ná cigireacht inmheánach iomlán ar an longbhriseadh chun a fháil amach an bhfuil gá le hobair bhreise sula meastar go bhfuil an tumadóir slán sábháilte.



“Is obair chasta é an measúnú inmheánach seo a éilíonn coinníollacha maithe farraige agus d’fhéadfadh go dtógfadh sé roinnt míonna le cur i gcrích. Beidh rochtain le linn an ama seo teoranta do thumadóirí treoraithe ar mhaithe le sábháilteacht amháin.



“Tabharfaimid le fios ó shuirbhé il-léas i mí Aibreáin an damáiste do dhromchlaí seachtracha, agus cuirfear i gcomparáid é le suirbhéanna roimhe seo chun a fháil amach ar tharla aon chasadh nó warling eile.



“Aithnímid cé chomh tábhachtach is atá an sean-HMAS Brisbane Tá an suíomh don phobal áitiúil tumadóireachta agus do thionscal na turasóireachta agus táimid tiomanta an suíomh a fháil slán agus a athoscailt ionas gur féidir le cuairteoirí taithí a fháil ar na léirithe cruthaitheacha nua a luaithe agus is féidir.



“Iarraimid ar dhaoine fanacht amach ón suíomh go dtí go measfar é a bheith sábháilte.”



“Nuair a mheastar a bheith sábháilte, dúirt an t-iar.HMAS Brisbane Léim iontach a bheidh ann, le cineálacha nua agus peirspictíochtaí uathúla a bhuíochas don tSioclón Tropical Alfred.”



Tuilleadh eolais ar an Ex-HMAS Brisbane agus tá an pháirc caomhnaithe ar fáil ag: iar-HMAS Páirc Caomhnaithe Brisbane.