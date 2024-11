Cuireann Aggressor Adventures bád nua na Mara Rua agus clár taistil Elba Reef leis

Tá Doimhneacht Theas na hÉigipte pristine, gan teagmháil agus iargúlta, agus anois Eachtraí Aggressor chuir sé bád nua lena chabhlach a gheobhaidh rochtain ar an bhfásach seo nach bhfuil leas á bhaint as, lena n-áirítear an Elba Reef clúiteach, ó Mhárta 2025.

Imeoidh Ionsaí na Mara Rua V ó Phort Berenice, saoráid a oibrítear le Cabhlach na hÉigipte timpeall 220km ó dheas ó Phort Ghalib, áit a dtéann formhór na gclár beo ar Safari sa Mhuir Rua theas. Ciallaíonn an pointe tosaigh nua seo i bhfad níos faide ó dheas go bhfuil áiteanna móra Rocky Island agus Zabargad i bhfad níos gaire, agus áiteanna níos faide i gcéin mar Elba Reef laistigh d'achar cúrsála éasca.

Ionsaitheoir na Mara Rua V

Is soitheach cruach-chabhlach, 40 méadar ar fhad, é an Red Sea Aggressor V, gan níos lú ná cúig dheic. Is féidir léi 26 aoi a ghlacadh i 13 sheomra stáit aerchóirithe, agus tá dhá tolglann istigh, dhá limistéar tolglann lasmuigh, sundeck faoin aer, bialann mór, agus tub te. Freastalaíonn dhá RIB mhóra uirthi le hinnill 85hp.

Turtle posing le haghaidh grianghrafadóirí

Beidh dhá chúrsa taistil éagsúla ar siúl ag an mbád – ceann amháin ag gabháil in Abu Galawa, Ras Banas, Zabargad agus Rocky Island, ag bualadh Habily Gaffar agus Contúirteach Reef ar an mbealach ar ais go dtí an calafort, agus an ceann eile ag dul níos faide ó dheas go dtí an teorainn leis an tSúdáin, go dtí an Elba Reef, an raic Levanzo, agus ansin Abu Fandira ar an mbealach ar ais. Beidh na bealaí taistil malartacha ar bhonn seachtainiúil, rud a chiallaíonn gur féidir le haíonna fanacht ar an mbád ar feadh dhá sheachtain turas agus bualadh dhá bhealach éagsúla.

Ar bhealach an Elba Reef, trí shéasúr 2025, beidh ceann de na laethanta a rachaidh an soitheach siar ó thuaidh tiomnaithe do cheithre thumadh taiscéalaíoch. Is féidir le haíonna a n-aiseolas a thabhairt ar na tumadóirí sceireacha iargúlta seo, agus ainmneofar na ceithre shuíomh tumadóireachta is fearr a vótáladh ar a son agus cuirfear leis an gclár taistil 2026 amach anseo.