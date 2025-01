Cuireann Aggressor Adventures an dara clár beo Bahámaí leis

Tá clár beo den chéad scoth á fháil ag na Bahámaí an 2 Bealtaine 2025 nuair a bheidh an 20 paisinéir, só Ionsaitheoir na Bahámaí II turais go Nassau.

Leanfaidh Ionsaí na Bahámaí II (an BVI Aggressor roimhe seo) ag feidhmiú as Tortola, BVI, agus ba é an turas deireanach a bhí aici ná 15-22 Márta 2025 sula n-imeoidh sí do na Bahámaí. Dóibh siúd ar mian leo taithí a fháil ar thumadóireacht sa BVI; níl sé ró-dhéanach áirithint a dhéanamh sula n-imíonn sí.

Tá an luamh ceithre-deic 33-méadar seo ina ionad ar snámh atá saindeartha le haghaidh snorcallú, tumadóireacht scúba agus turasóireacht ar sceireacha áille iardheisceart Eleuthera, Little San Sal agus an Exuma Cays.

Mike Mesgleski ag múineadh a grianghraf grúpa sa salon mhór

Chomh maith le cairteacha sna Exuma Cays, cuireann Ionsaí na Bahámaí II eachtraí siorc Tiger Beach ar fáil ó Aibreán go Iúil (NB: Tosóidh cúrsa an Tíogair Trá in 2026) ag imeacht ó Freeport, Grand Bahama.

“Mar dhíograiseoir siorcanna, tá na Bahámaí ar cheann de na cinn scríbe is fearr liom. Tá Tiger Beach ar cheann den bheagán áiteanna ar domhan inar féidir leat dul ag tumadóireacht den scoth in uisce éadomhain taobh le siorcanna tíogar,” a deir Wayne Brown, Cathaoirleach agus POF Aggressor Adventures.

“Sna Exuma Cays is féidir leat siorcanna éagsúla a fheiceáil, lena n-áirítear siorcanna tairbh agus cinn casúir, chomh maith le sár-raiceanna agus sceireacha áille. Tá an-áthas orainn anois eispéiris tumadóireachta uathúla a thairiscint dár n-aíonna i suíomh grúpa beag ar dhá chlár beo sna Bahámaí – an Bahámaí Aggressor II ar a bhfuil 20 paisinéir agus an 14 phaisinéir seanbhunaithe. Ionsaitheoir na Bahámaí"

Ceann de na staterooms compordach ar an Aggressor Bahámaí II

Mar gheall ar an éileamh ard ó thaistealaithe beo ar bord, leanfaidh Ionsaí na Bahámaí ag oibriú in éineacht le hIonsaí na Bahámaí II.

Reáchtáiltear cairteacha seacht n-oíche Bahámaí Aggressor II ó Shathairn go Satharn agus áirítear leo béilí agus sneaiceanna ullmhaithe ag cócaire a spreagtar go háitiúil, aird gach uair a chloig ón bhfoireann ghairmiúil, agus suas le 27 deis in aghaidh na seachtaine le haghaidh snorcallú iontach agus tumadóireacht scúba. Le taitneamhachtaí deluxe ar bord, is féidir le haíonna taitneamh a bhaint as tub te, deic gréine sprawling, bialann, tolglann faoin aer, seirbhís caife maidin laistigh den seomra, agus deich gcinn de sheomraí príobháideacha le folctha ensuite. Tá radhairc lánléargais ar éirí agus luí na gréine sa Mhuir Chairib le fáil in dhá Shóiteán BALCÓIN ar an deic uachtarach ar an Ionsaí Bahámaí II.