Eisíonn Wayne B Brown aggressor Adventures an chéad leabhar

D’fhógair an fiontraí an-rathúil Wayne B Brown go bhfuil a chéad leabhar á eisiúint aige, Ó Ceirteacha go Saibhriú: Mar a Shainmhíním Rath i nGnó agus sa Saol. Tugann an leabhar comhairle ghnó phraiticiúil agus scéalta pearsanta ó ghairm bheatha an údair mar iar-úinéir leighis Aerfhórsa agus il-láithreán Taco Bell saincheadúnais, go dtí a fhiontar reatha mar úinéir / POF ar. Eachtraí Aggressor, ar cheann de na príomhsholáthraithe ar domhan de chairteacha luamh tumadóireachta scúba só cúig réalta, turas mara abhann, ionaid saoire ar snámh agus lóistí sínithe.

Is tumadóir díograiseach agus grianghrafadóir faoi uisce é Wayne B Brown fós

Maidir leis an Leabhar

Sliocht as an réamhrá: “Is cuntas an-phearsanta é an leabhar seo ar an gcaoi a shainím rath, cad a spreagann mé chun rathúlachta, agus cén fáth. Mar a oiread agus is mian liom a bhí sé ina threoir céim ar chéim chun cinn cinnte-tine, nach bhfuil sé. Ina áit sin, is cnuasach aistí atá ann agus tá súil agam go dtabharfaidh sé léargas ar conas a chuir na cinntí a rinne mé i mo shaol pearsanta agus i mo shaol gnó araon leis an méid a dtugaim saibhriú air. Ní shamhlaím go léifeá an leabhar seo in aon suí amháin. Tá súil agam go gcoinneoidh tú ar do dheasc é agus go mbainfidh tú amach é nuair a bheidh cúpla nóiméad fágtha agat, agus go bhféadfá peirspictíocht úr a úsáid nó b’fhéidir spreagadh éigin.”

Ó Ceirteacha go Saibhriú: Mar a Shainmhíním Rath i nGnó agus sa Saol

An leabhar 210 leathanach, Ó Ceirteacha go Saibhriú: Mar a Shainmhíním Rath i nGnó agus sa Saol, includes a QR code link to a Bonus Section, which includes photos, físeáin, and interviews with author Wayne B Brown.

Limited-edition, signed and numbered hardcover books will be available directly from the author. A portion of proceeds from the sale of limited-edition hardcover copies will benefit Sea of Change, a nonprofit organization founded by Wayne B Brown to support worldwide conservation and research initiatives. The paperback version is available at select booksellers. Paperback and digiteach versions are available on Amazon.com

