Leathnaíonn Aggressor Signature Lodges go dtí an Téalainn

Immerse féin in iontais na Téalainne, agus sábháil 25% nuair a chuireann tú fanacht in áirithe Lóiste Sínithe Aggressor - Chiang Mai, An Téalainn; Lóiste só-shínithe is nuaí Aggressor Adventures.

Bainfidh aíonna taitneamh as serenity, áilleacht nádúrtha agus cultúr draíochtúil chúige Chiang Mai ag Lóiste Comharthaíochta Téalainn só Aggressor, atá le hoscailt 1 Samhain 2025.

Tá cuairteanna ar an Téalainn ag súil le méadú suntasach i mbliana, go páirteach mar gheall ar an tóir a bhí ar shraith drámaíochta HBO The White Lotus, a scannánaíodh an tríú séasúr i dtír oirdheisceart na hÁise.

Trí eachtra Aggressor a chur in áirithe, déanfaidh suas le 16 aoi iniúchadh ar chultúr na Téalainne agus taitneamh a bhaint as taitneamhachtaí agus seirbhís cúig réalta. An mhaoin serene, cúig acra san áireamh tá príomh-halla fáiltithe, puball bia, limistéar siamsaíochta, ocht Luxury Hill Tribe aer-oiriúnaithe seallaí, linn snámha agus tailte álainn. Tá leaba rí nó dhá chúpla, dhá sheomra folctha príobháideach, dhá leaba spa ar an mbalcóin agus troscán Téalainnis álainn i ngach chalet leath-amuigh.

Villa Chiang Mai

Tosaíonn cúrsaí taistil seacht n-oíche Dé Sathairn go Satharn gach lá le bricfeasta iontach a ullmhóidh tú le haghaidh a lán gníomhaíochtaí. Ina measc, tabharfaidh tú cuairt ar thearmann eilifint áitiúil, áit ar féidir leat siúl, beathú, folcadh agus súgradh leis na créatúir iontacha seo ina dtimpeallacht nádúrtha. Nochtfaidh páirc agus músaem a tógadh go nádúrtha in aice láimhe conas a dhéanann muintir na háite táirgí páipéir a bhfuil cáil dhomhanda orthu as snáithíní na n-eilifintín. Tugann láithreán gréasáin Aggressor anois a leathanach taistil nua le cur síos mionsonraithe agus físeán ar ghníomhaíochtaí gach lae.

Déanfaidh lucht faire éan iniúchadh ar Chonair Dúlra Angka, a dtéann a gclárchosán ardaithe trí fhoraois bháistí ina bhfuil speicis ar nós an t-éanlaith ghréine uaine, partridge rufous-throated, flycatcher snowy browned flycatcher agus go leor eile.

Déanfaidh tú iniúchadh ar Wat Umong, coimpléasc teampaill faoi chrainn 700 bliain d'aois atá suite in aghaidh na sléibhte, a bhfuil cáil air as a shraith de tholláin ealaíne-líneáilte agus túir cloigtheach, ar a dtugtar 'chedi'.

Is é an Clubtheach an áit iontach chun do scíth a ligean tar éis lá eachtraíochta

I measc na stadanna eile tá Geata Tha Phae, bealach isteach ársa go Chiang Mai a théann siar go dtí 13 na cathrach múrtha.th bunú haois; Sráidbhaile Doi Pui Mong, sráidbhaile ar bharr cnoic laistigh de pháirc náisiúnta lush agus baile do bhaill de threibh Hmong; agus Pha Chor, a raibh a n-aillte arda snoite ag abhainn, gaoth agus báisteach thar na mílte bliain, agus uaireanta tagraítear dóibh mar leagan níos lú den Grand Canyon.

Baineann an lascaine 25% tosaigh, atá ar fáil ón 30 Eanáir 2025 go dtí an 31 Márta 2025, le tréimhsí seachtaine idir 1 Samhain 2025, agus 3 Eanáir 2026.