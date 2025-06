Tumadóir uile-ilchríochach ag briseadh taifead faoi sheachtain

Tá Taifead Domhanda Guinness a bhaineann le scúba briste ag an tumadóir Corhonda 'Hooda Brown' Dawson, teiripeoir saothair ó Memphis, Tennessee.

Tá sé deimhnithe gur thum sí ar sheacht ilchríoch an domhain i níos lú ná 12 lá – 11 lá, 19 uair, 23 nóiméad le bheith beacht – ag briseadh an taifid roimhe seo faoi níos mó ná seachtain.

An taifead sin, a socraíodh i mí na Nollag seo caite mar a tuairiscíodh ar Divernet, a thóg ar a chomh-Meiriceánach Barrington Scott an méid is cosúil anois gur tréimhse suaimhneach 19 lá, 19 uair an chloig, 40 nóiméad í. Mar sin féin, bíonn am i gceist le taisteal fad-achair agus tumadóireacht scúba a chaitheamh ag fanacht le tréimhsí gan eitilt a bheith críochnaithe chomh maith le nascanna eitilte a dhéanamh, seachas fad na n-eitiltí féin.

Thosaigh Dawson i ndeisceart na háite i Whalers Bay, san Antartaice nuair a rinne sí a tumadh deireanach ar thuras ann ar an 1 Aibreán. Ní fhéadfadh an t-uisce ach dul i dteas ach, agus í ag dul ó thuaidh go Meiriceá Theas a luaithe is a d’fhéadfadh sí, b’éigean di déileáil le báisteach throm sa Bhrasaíl – cé gur tharla gurbh í a tumadh amach ó Rio de Janeiro an ceann ba faide aici ag 42 nóiméad.

'Díograis, grásta agus tiomantas' – Corhonda Dawson

As seo amach, thug a turas corraitheach 44,500km trasna an Atlantaigh í go dtí imeall na hEorpa le haghaidh taiscéalaíocht thapa faoi uisce amach ó chósta na Portaingéile, agus ina dhiaidh sin léim ghearr go tuaisceart na hAfraice i gcruth Tangier i Maracó.

Ní bheadh ​​am aici blaiseadh den scoth den tumadóireacht san Áise mar go raibh ar an mór-roinn sin a bheith ionadaithe ag mol taistil Dubai, agus bhí a tumadh is giorra aici ansin ag 27 nóiméad gaofar.

Ansin, thaistil sí thar an Aigéan Indiach go Sydney chun páirt a ghlacadh sa chuid den turas san Aigéan Ciúin, agus chríochnaigh sí ar an taobh eile den Aigéan Ciúin le haghaidh tumadóireacht cheiliúrtha leathuair an chloig i Meiriceá Thuaidh ag Oileán Catalina amach ó chósta California lena beirt iníonacha ar an 13 Aibreán.

Nochtadh don dúlra

Tá an taifead daingnithe ag Guinness Taifid Domhanda, inar dhearbhaigh “gur mó ná éacht pearsanta atá i gceist le turas tumadóireachta Corhonda – is glao é chun taiscéalaíocht aigéin a thabhairt isteach do dhaoine ó phobail uirbeacha nach bhfuil mórán taithí acu ar an dúlra”.

Tá Dawson ag tumadóireacht le breis agus 10 mbliana, agus roimh an turas bhí sí tar éis a maíomh gurbh í an chéad bhean Afracach-Mheiriceánach a thum i gcúig aigéan an domhain.

“Cistí teoranta, gan aon lucht leanúna, gan aon scairdeanna príobháideacha – ach misneach, grásta agus tiomantas dochloíte chun an rud a thosaigh mé a chríochnú,” a dúirt Dawson faoina gnóthachtáil ar fud an domhain. “Chuaigh mé amach liom féin, ag tarraingt trealaimh scúba trasna tír-raon dothuartha…

"Do phobal na dtumadóirí a chuir fáilte romham, a threoraigh mé agus a thacaigh liom ar fud na mór-roinne, go raibh maith agaibh as bheith mar ancairí agus mar aimsitheoirí bealaí."

Bhí Barrington Scott, a bhí ina shealbhóir taifead roimhe seo agus Meiriceánach Afracach freisin, tar éis a dhóchas a chur in iúl go spreagfadh sé daoine eile “go háirithe laistigh den phobal dubh chun glacadh le spóirt uisce agus eachtraíochta”. Dúirt sé go raibh sé tiomanta d’éagsúlacht a mhéadú i dtionscal tumadóireachta ina raibh Meiriceánaigh Afracacha ag déanamh suas 5-8% den lucht saothair.

