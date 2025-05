Cuireann All Star Scuba Scene bord beo Ghani lena chabhlach Muir Rua

An cáil Radharc na Scúba All Star Tá soitheach deirfiúrach ag teacht isteach anois sa Mhuir Rua san Éigipt leis an tseirbhís chónaithe, agus an scéala ann gur cuid den chabhlach í an Ghani, agus go ndéanfar athchóirithe uirthi ar feadh cúpla mí anois lena chinntiú go gcomhlíonann sí na ceanglais sábháilteachta agus cáilíochta diana a bhfuil cáil ar an Scuba Scuba Scene astu.

Ó thosaigh an All Star Scuba Scene ag feidhmiú cúpla bliain ó shin, tá sé i gcónaí ar cheann de na boird chónaithe is fearr san Éigipt, agus is soitheach chomh den scoth é - le criú den scoth - go mbeadh sé inchomparáide go maith le boird chónaithe só i gcodanna eile den domhan.

Beidh sé mar aidhm ag an Ghani an caighdeán, an tsábháilteacht agus an tseirbhís chéanna a mhacasamhlú, ach ar phraghas beagán níos ísle chun an taithí tumadóireachta sa Mhuir Rua a chur ar fáil do níos mó daoine.