Seachtain All Star Tech sa Mhuir Rua

Gach Star Liveaboards ag reáchtáil Seachtain Teicneolaíochta speisialaithe ar bord an tsoithigh luxurious Sea Red Radharc na Scúba i mí an Mhárta 2025, ina mbeidh formhór na tumthaí sa raon doimhneacht 45m-60m.

I measc na suíomhanna tumadóireachta ar an gcúrsa tá raiceanna an Aida agus an Numidia ag Oileáin na mBráithre. Thomas Canyon i Caolas Tiran, an Eel Garden Canyon ag Ras Mohammed, agus longbhriseadh Rosalie Moller in aice le Gubal Island.

Chomh maith leis na tumthaí idir 45m-55m (do thumadóirí aeir raon leathnaithe) agus suas le 60m (do thumadóirí normocsacha), beidh roinnt tumthaí fada suas le 30m (ar roinnt de na raiceanna clasaiceacha Mara Rua, mar an Thistlegorm). agus iad siúd ag Sha'ab Abu Nuhas), chomh maith le dhá nó trí tumthaí oíche (ag brath ar ghluaiseacht bád agus láithreacha feistithe thar oíche). NB: Braitheann an cúrsa taistil ar an aimsir agus d’fhéadfadh suímh chruinne athrú.

Beidh Ahmed Fadel i gceannas ar an tSeachtain Teicneolaíochta ar an Radharc Scúba All Star

Is é an chumraíocht a mholtar don tseachtain ná twinset le céim amháin nó dhó le haer gáis ar ais nó trimix normocsa, agus céimeanna le 50% agus 60%, nó 80% O2. Cuirtear fáilte roimh thumadóirí Rebreather ar bord freisin. Is é $30/kg an costas aoil.

Beidh Stiúrthóir Cúrsa SDI agus Ard-Theagascóir Trimix TDI Ahmed Fadel i gceannas ar an tSeachtain Teicneolaíochta. Tá Ahmed ag tumadóireacht ó 1993 i leith agus ag obair ar chláir bheo ó 2000. Is é an t-údar The Southern Red Sea Dive Guide, agus saibhreas eolais ar thumadóireacht san Éigipt go ginearálta, agus ar thumadóireacht theicniúil.

Is clár beo luxurious é The All Star Scene Scene atá ag feidhmiú sa Mhuir Rua ó 2023 agus a bhfuil cáil mhór air as a chuid áiseanna, a chriú agus a bhia. Is féidir leis an deic mhór tumadóireachta freastal go compordach ar suas le 22 tumadóir teicniúil leis an trealamh ar fad, nó 28 tumadóir áineasa.

Crochta le siorcanna cinn casúr scalloped sa Mhuir Rua

Tá dhá RIB cumhachtach agus mhór, agus is féidir le gach ceann acu suas le hocht tumadóir teicneolaíochta a thógáil go compordach lena gcéimeanna. Tá na huirlisí cumasc uile feistithe ag Scúba Radharc, lena n-áirítear caidéal teanndáileog agus anailísí trimix.

Is é costas na Seachtaine speisialta seo ó Thuaidh agus ó Theicneolaíocht na mBráithre, a bheidh ar siúl ó 17-24 Márta 2025, ná US$1,232 an duine, agus áirítear leis seo lóistín, béilí, tumadóireacht, agus aistrithe áitiúla ar an lá teachta agus díbhordála. Ní áirítear ann CBL (US$125), beoir/fíon, teagasc tumadóireachta, aisce, agus árachas tumadóireachta (riachtanach).

Déan teagmháil le: eolas@allstarliveaboards.com le haghaidh tuilleadh eolais, nó tabhair cuairt ar an láithreán gréasáin chun do láthair ar an turas seo a dhearbhú.