Fuarthas 10,000 criadóireacht ar longbhriseadh ársa Med

at 9: am 11

Thángthas ar longbhriseadh ceannaíochta 1,500 bliain d'aois ina raibh thart ar 10,000 pláta ceirmeach, miasa agus babhlaí ceirmeacha ag doimhneacht 43m amach ó chósta Ayvalik i Türkiye.

Rinneadh an fionnachtain, mar chuid den tionscadal ar a dtugtar Tionscadal Fardail Longbhriste na Tuirce: Oidhreacht Ghorm, sa Mhuir Aeigéach thart ar 4km amach ó chúige Balikesir in iarthuaisceart na tíre.

Creidtear go dtí seo go dtí deireadh an 5ú haois AD, tá cur síos ar an soitheach mar an “long báite pláta” is mó a fuarthas riamh sa Mheánmhuir. Ceapann taighdeoirí go raibh sé ag seoladh ón Afraic Thuaidh nó ón gCipir i dtreo Constantinople (Iostanbúl níos déanaí) nuair a chuaigh sé go tóin poill i stoirm, agus deirtear gur chuidigh a shuíomh farraige oscailte é a chaomhnú thar na céadta bliain.

Roinnt de na 10,000 déantán ceirmeach ar an longbhriseadh (SUDEMER)

Ag tomhas thart ar 15m ar fad le léas 9m, thángthas ar an mbás agus rinne an tIonad um Oidhreacht Chultúrtha Faoi Uisce & Stair Mhuirí de chuid Ollscoil Dokuz Eylul imscrúdú air (SUDEMER) faoina leas-stiúrthóir, an tOllamh comhlach an Dr Nilhan Kızıldag. Bhain siad úsáid as AUV ar dtús chun aimhrialtachtaí sonóra-scanaithe a fhiosrú sula ndeachaigh siad le foireann scúba.

Fuarthas na criadóireacht cnuasaithe le chéile, go minic roinnte i tacair de 15 go 20 míreanna. Bhí líon beag amfaraí á n-iompar ag an long freisin, na soithí stórála a bheadh ​​seandálaithe muirí ag súil go hiondúil le bheith mar an lasta ceannasach ar shoithí trádála na Meánmhara go luath.

Bhí sé ar eolas gur tógadh criadóireacht a tháirgtear san Afraic Thuaidh, san Éigipt agus sa tSiria le haghaidh trádála chuig Anatolia (Tuircíne na hÁise), an Ghréig nó an Iodáil, ach deirtear go soláthraíonn an longbhriseadh cuid den chéad fhianaise shoiléir faoi uisce ar thrádáil den sórt sin. Is ionann 10,000 agus líon na n-earraí a mheastar a bheidh le feiceáil ar an longbhriseadh, mar a tugadh le fios i staidéir fhótagraiméadracha.

Rianú an róbait ón mothership sna céimeanna tosaigh (SUDEMER)

“Tá ar a laghad cúig nó sé chineál plátaí éagsúla i measc an lasta,” a dúirt stiúrthóir SUDEMER Harun Ozdas. “Le linn ár 30 bliain de thaighde faoi uisce in uiscí na Tuirce, is cúis áthais dúinn an saibhreas sin a aimsiú.

“Tá an-tábhacht ag baint leis an raic seo, go háirithe toisc nár baineadh úsáid as agus gur caomhnaíodh é ina bhun staid. Is bailiúchán suntasach é éagsúlacht agus líon na ndéantán anseo,” a dúirt Ozdas, a mheasann an lasta mar mhúsaem tiomnaithe a chruthú chun é a thaispeáint.

Chomh maith leis sin ar Divernet: Aimsíonn tumadóirí DAGGER AR AN LOINGIS CHEANNAÍOCHTA IS SINE AR AN DOMHAN, TAR ÉIS AN 'TUB' FAOI UISCE A bheith ina chapall ársa, 100,000 TORTHAÍ AR SHIR SHÍNSE domhain, RÚIN AN SVETI PAVAO