Seiceálann MP Tumadóireachta taighde ar longbhriseadh

at 8: am 33

Tarlaíonn an MP Oibreachais do Bournemouth Thiar Jessica Toale a bheith ina tumadóir scúba ina cuid ama saor, agus thug sí cuairt le déanaí ar an Muirí Seandálaíochta Iontaobhas (SAILL) in Poole chun tuilleadh a fhoghlaim faoin eagraíocht agus faoi obair na seandálaithe ó Ollscoil Bournemouth.

Bunaíodh MAST in 2011 chun “aghaidh a thabhairt ar éagsúlacht mhór sa tslí a ndéantar ár n-oidhreacht chultúrtha mhuirí faoi uisce a chosaint, i gcomparáid leis an gcaoi a bhfuil meas ar oidhreacht chultúrtha ar thalamh” trí na tionscadail seandálaíochta a dhéanann sé.

Tá meabhrán tuisceana sínithe ag MAST agus Ollscoil Bournemouth agus oibríonn siad le chéile ar thionscadail éagsúla. Tá baint ag na taighdeoirí le fada an lá i dtochailt agus caomhnú fionnachtana ó longa báite stairiúla ar nós HMS Invincible, a bhí siad in ann a léiriú don MP trí rogha de dhéantúsáin aisghafa.

Áiríodh orthu seo freisin leaca uaighe agus moirtéal cloiche Purbeck ó an long briste 1250, a chuaigh go tóin poill amach ó Dorset beagnach 800 bliain ó shin le linn réimeas Anraí III, agus snoíodóireacht ón soitheach Ollannach ón 17ú haois ar a dtugtar an Swash Channel Wreck.

Tumadóir le leac uaighe croise ceann rotha (Ollscoil Bournemouth)

Tá go leor de na déantáin seo le cur ar taispeáint go poiblí ag Músaem Poole nuair a athosclaíonn sé an t-earrach seo chugainn, tar éis athchóiriú mór a áiríonn trí ghailearaí muirí nua a chur leis.

“Tá an oidhreacht chultúrtha faoi uisce is saibhre ar domhan ag an mBreatain, agus níl dóthain maoinithe aici sa RA, agus tá sí i mbaol creimthe nádúrtha agus meathlaithe,” a dúirt Ollscoil Bournemouth An tOllamh Dave Parham, seandálaí muirí, a bhí i gceannas ar chuairt an MP. “Is é atá á dhéanamh againn an t-ábhar seo a tharrtháil chun a chaomhnú agus a chur ar taispeáint go poiblí agus a úsáid chun oideachas a chur ar dhaoine faoinár stair.”

I láthair freisin bhí Príomhfheidhmeannach MAST Jessica Berry, oifigeach tumadóireachta & seandálaíochta muirí Bournemouth Tom Cousins, an leas-sheansailéir an tOllamh Alison Honor agus foireann agus mic léinn na hollscoile. Phléigh an grúpa an tábhacht a bhaineann le hoideachas seandálaíochta muirí agus le leanúint le maoiniú do thionscadail tochailte.

Jessica Toale ag tumadóireacht i Dorset an samhradh seo caite

“Bhí sé dochreidte teacht síos go MAST inniu agus an obair atá á déanamh ag foireann Ollscoil Bournemouth a fheiceáil chun feasacht a ardú ar oidhreacht an cheantair agus na scileanna teicniúla a bhfuilimid ina gceannairí domhanda iontu a thabhairt isteach - ag tabhairt beatha do chuid de na rudaí atá á bhfáil againn, fiú anseo i gCuan an Phoill,” a dúirt Toale tar éis a cuairte.

Thum Toale le grianghrafadóir faoi uisce agus léachtóir Ollscoil Bournemouth Saeed Rashid i Swanage an samhradh seo caite

Bhí Toale ina fheachtasóir gníomhach i gcoinne dhumpáil séarachais in uiscí cósta, agus é buartha faoi na himpleachtaí do shláinte an duine agus faoin tionchar ar bhithéagsúlacht nádúrtha.

Chomh maith leis sin ar Divernet: Iniúchadh ar raic an Invincible, Invincible leis an leagan bunaidh 3, Baincéirí calaoiseacha chun íoc as tochailt Invincible, Laochra ar deireadh: rúndiamhair raic Poole réitithe, Fuarthas raic 750 bliain d'aois amach as Dorset - adhmaid agus go léir