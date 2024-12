Is féidir le hidrogel lobhadh adhmaid longbhriseadh a ghabháil

Thuairiscigh taighdeoirí sa tSín an rud a chreideann siad atá ina mhór-dul chun cinn i gcaomhnú longbhriseadh, tar éis hidrogel a fhorbairt a fhéadfaidh aigéid dhíobhálacha a neodrú go tapa agus adhmad báite a chobhsú - fiú nuair a dhéantar sampláil air ó shoitheach meánaoiseach báite.

Tá déantáin adhmaid ar longbhriseadh sáite in uisce na farraige, rud a chuireann ar chumas baictéir a tháirgeann aigéad agus fungais a itheann adhmaid rathú. Chun damáiste aigéad agus miocróbach a chosc, is gnách go n-aistarraingíonn coimeádaithe an t-uisce trí reo-thriomú, nó trí dhé-ocsaíd charbóin ardbhrú nó polaiméir slaodach a chur ina ionad.

Is féidir go dtógfadh na próisis seo míonna, áfach, agus go méadóidh siad brittleness an adhmaid nó dlúith na déantáin, a deir na heolaithe. Leis an rogha nua, déantar adhmad stairiúil fliuch a phlástráil le glóthach a fheidhmíonn mar masc aghaidhe, agus é ag insileadh comhdhúile aigéad-neodraithe nó frithmhiocróbacha.

An masc a bhaint

D'fhan fadhb amháin leis an gcur chuige seo: d'fhéadfadh damáiste a dhéanamh do dhromchla na míre má scriostar an masc ina dhiaidh sin.

Mar sin leag Xiaohang Sun agus Qiang Chen ó Scoil na hInnealtóireachta Ceimice & Teicneolaíochta in Ollscoil Sun Yat-Sen i Guangdong amach hidrogel a fhorbairt a sháródh an baol damáiste dromchla trí na comhdhúile a scaipeadh tríd an adhmad agus ansin a dhíscaoileadh de réir a chéile le himeacht ama.

Mheasc na heolaithe dhá pholaiméir le décharbónáit photaisiam, comhdhúil neodraithe aigéid, agus níotráit airgid, a fhoirmíonn nanacháithníní frith-mhiocróbacha a nascann na polaiméirí chun glóthach a dhéanamh.

Bhí siad in ann hidrogels a chruthú le leibhéil éagsúla cumhachta fanachta go simplí trí mhéid níotráite airgid a choigeartú. Leachtaíodh glóthacha le níos lú airgid tar éis 3-5 lá, agus d'fhan na cinn a raibh níos mó airgid acu ina “soladach gooey”.

Tá níos lú airgid níos mó

Ansin ghreamaigh an fhoireann hidrogels le méideanna éagsúla airgid ar phíosaí adhmaid a tógadh ó longbhriseadh Nanhai One, 800 bliain d'aois, a thángthas uirthi amach ó chósta theas na Síne.

Fuair ​​​​siad amach go ndearna gach glóthach aigéad neodraithe suas go dtí 1cm ar doimhneacht tar éis 10 lá, ach rinne na glóthacha tuaslagtha a raibh níos lú airgid iontu an obair níos tapúla - tar éis chomh beag le lá amháin.

Fuair ​​​​siad amach freisin gur fearr a choinnigh déantáin arna gcóireáil leis na glóthacha leachtaithe a struchtúr ceallacha agus go raibh siad níos lú brittle ná na cinn a chóireáiltear leis na glóthacha soladacha.

D'fhéadfaí an hidrogel nua, a deir siad, a úsáid chun adhmad ó longa báite a chaomhnú agus a neartú gan damáiste breise a dhéanamh, rud a chuirfeadh leis an gcumas rúndiamhra an am a chuaigh thart a réiteach.

Chuir Fondúireacht Náisiúnta Eolaíochta Nádúrtha na Síne agus Fondúireacht Taighde Bunúsach Bunúsach & Feidhmeach Guangdong maoiniú ar fáil, agus an staidéar bheith i láthair Cumann Ceimiceach Mheiriceá (ACS) Ceimic & Innealtóireacht Inbhuanaithe 2024.

Chomh maith leis sin ar Divernet: Fuarthas raic 750 bliain d'aois amach as Dorset - adhmaid agus go léir, Fuarthas long ón 16ú haois – i loch cairéal Kent, Athnuachan cinn dhátú adhmaid longbhriseadh Kyrenia