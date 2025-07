Rúndiamhra ón Doimhneacht ag teacht chun cinn i gCathair Nua-Eabhrac

at 7: am 25

Tá taispeántas tumtha faoi sheandálaíocht faoi uisce oscailte ag Músaem Intrepid i gCathair Nua-Eabhrac. Rúndiamhra ón Doimhneacht: Ag Iniúchadh Seandálaíochta Faoi Uisce á thaispeáint i bPailliún Tointeála Spáis an mhúsaeim mar chéad stad ar chamchuairt idirnáisiúnta ilbhliantúil.

Bunaíodh Músaem Intrepid sa bhliain 1982 nuair a ceannaíodh an t-iompróir aerárthaí ón Dara Cogadh Domhanda. Intrepid agus is é croílár a bhailiúcháin ilchineáil é. Maíonn sé go gcuireann sé fáilte roimh níos mó ná milliún cuairteoir idirnáisiúnta gach bliain.

An taispeántas nua, arna chomhléiriú le Flying Fish agus arna choimeád ag seandálaí faoi uisce Megan Lickliter-Mundon, déanann sé iniúchadh ar “aerárthaí báite, longbhriste, cathracha báite agus tírdhreacha caillte”, le téacs, físeáin agus ábhair oideachais i mBéarla agus i Spáinnis araon.

Cuid den taispeántas faoin long sclábhaíochta Clotilda

Tugann cúig cinn déag de thaithí idirghníomhacha cuairteoirí trí ghnéithe den tseandálaíocht faoi uisce amhail mapáil sonair, píolótaíocht ROV, atógáil digiteach láithreacha tumadóireachta agus scrúdú a dhéanamh ar fhíor-dheantáin ó longa briste stairiúla.

Mínítear teicneolaíochtaí braite cianda ar nós LiDAR, mar aon leis na crosbhealaí idir seandálaíocht faoi uisce agus athrú aeráide, nuálaíocht agus iarrachtaí caomhnaithe domhanda.

I measc na n-eispéiris faoi uisce tá Pavlopetri sa Ghréig, an chathair báite is sine ar domhan, agus longbhriseadh na loinge Clotilda i Mobile Bay, Alabama, an long sclábhaíochta dheireanach ar a bhfuil aithne air a shroich SAM.

"Rúndiamhra ón Doimhneacht “is sampla cumhachtach é de conas a thugann insint scéalta tumtha agus teicneolaíocht cheannródaíoch an t-am atá thart chun beatha agus a spreagann siad an todhchaí,” a deir uachtarán Mhúsaem Intrepid, Susan Marenoff-Zausner.

Tá Mysteries From The Deep i bPailliún an Tointeálaí Spáis

"Ní hamháin go bhfuil an eolaíocht atá taobh thiar de sheandálaíocht faoi uisce suimiúil agus spreagúil araon, ach tá sí cosúil le fionnachtain blúirí de Corsair a eitil ar eitilt." IntrepidDeic eitilte féin, taispeántas sa mhúsaem, nochtar ann freisin scéalta domhain dhaonna na ndaoine a cailleadh leis na déantáin agus na naisc mhothúchánacha a mhaireann.”

Rúndiamhra ón Doimhneacht fanann sé ag Músaem Intrepid (Cé 86 ag Páirc Abhainn Hudson, 12ú Ascaill) go dtí an 11 Eanáir an bhliain seo chugainn, agus tá cead isteach saor in aisce le cead isteach ginearálta.

Chomh maith leis sin ar Divernet: Nuashonrú ar longbhriseadh Londain óstáilte ag Southend, Tumadóirí tugtha cuireadh chuig seó Beneath The Waves i nGlaschú, Do threoir taispeántais tumadóireachta ar fud an domhain do 2025