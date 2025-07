Tumadóirí Polannacha ar bís faoi aghaidh 1,000 bliain d'aois

Tá seandálaithe faoi uisce tar éis bíoma adhmaid struchtúrach a bhfuil aghaidh dhaonna air, a chreidtear a bheith snoite níos mó ná 1,000 bliain ó shin, a aimsiú sa Pholainn. Ceapann siad go bhféadfadh sé seo a léiriú go raibh creideamh págánach ag leanúint ar aghaidh timpeall an ama a raibh an stát atá ag teacht chun cinn ag éirí Críostaí.

Rinneadh an fionnachtain neamhchoitianta anuraidh – cé nach bhfuil sé fógartha ach anois – ag tumadóirí ó Ionad na Seandálaíochta Faoi Uisce in Ollscoil Nicolaus Copernicus (NCU). Bhí siad ag iniúchadh Loch Lednica, atá suite soir ó thuaidh ó Poznan.

An aghaidh snoite go cúramach (Mateusz Popek)

Aghaidh le feiceáil ón taobh clé…(Mateusz Popek) ...agus ar dheis (Mateusz Popek)

Tá an bhíoma 1.34m ar fhad ar cheann de roinnt struchtúr daraigh agus leamháin atá caomhnaithe go maith a bhí tráth mar chuid de dhaingnithe lonnaíochta meánaoiseach ach a bhí i bhfolach le céadta bliain sa loch. Meastar gur léirigh an aghaidh, 12cm ar airde agus 9cm ar leithead, dia, spiorad cosanta nó laoch a raibh sé de chúram air áitritheoirí na lonnaíochta a chosaint.

Deirtear gur dealbhaíodh an t-éadan, na leicne, na malaí agus an fhéasóg go beacht, ach go bhfuil cruth níos simplí, scéimeach ar an srón agus ar na liopaí.

“Ní hamháin go spreagann an fionnachtain seo meas ar an gceardaíocht ó bhreis agus míle bliain ó shin ach osclaíonn sí plé suimiúil freisin faoi shaol spioradálta na Slavach luath-mheánaoiseach,” a dúirt an Dr Andrzej Pydyn, stiúrthóir ar an Ionad um Sheandálaíocht Faoi Uisce.

An Dr Andrzej Pydyn ó Ionad Seandálaíochta Faoi Uisce an NCU (Andrzej Romański)

Léiríonn anailís a rinne saotharlann deindreachroneolaíochta na hollscoile gur leagadh an crann as ar tháinig an bhíoma timpeall na bliana 967, tráth a raibh Mieszko I, an chéad rialóir Críostaí sa Pholainn, i réim. Bhí creidimh níos sine fós i réim ag an am, mar a léiríonn cnámha ainmhithe fiáine a fuarthas in aice láimhe, a chreidtear a bheith ina n-íobairtí a rinneadh chun cabhrú leis na daingnithe a chosaint.

“I gcultúr ábhartha na Slavach, b’fhéidir go raibh léirithe antrapamorfacha figiúracha i bhfad níos coitianta ná mar a thugann líon na n-déantán caomhnaithe le fios,” a dúirt seandálaí eile de chuid NCU, Konrad Lewek.

“Dianscaoileann adhmad go tapa, agus is é sin an fáth nár mhair rudaí den sórt sin ach amháin i ndálaí eisceachtúla, amhail tailte fliucha nó timpeallachtaí faoi uisce. Dá bhrí sin, is réad uathúil é an bhíoma ó Loch Lednica, atá caomhnaithe go foirfe sa sciorradh talún, a bhfuil luach eisceachtúil eolaíoch agus cultúrtha aige.”

An aghaidh sa loch (Mateusz Popek)

Ní raibh na seandálaithe in ann an fhéidearthacht a chur as an áireamh gur snoíodh an aghaidh le linn obair atógála níos déanaí, cé gur aimsíodh léirithe comhchosúla ón tréimhse sin i gcathracha Slavacha eile. De réir Pydyn, d’fhéadfadh an fionnachtain athmhachnamh a dhéanamh ar an gcur chuige reatha maidir le rianta spioradáltachta Slavacha a mheas bunaithe ar dhealbha móra déithe.

Tá fionnachtana seandálaíochta déanta i Loch Lednica ó na 1950idí i leith, ach cuireadh tús le taighde córasach faoi uisce go luath sna 1980idí, leis an NCU ag déanamh taighde allamuigh bliantúil i gcomhar leis an Músaem na gCéad Piast ag Lednica.

Tá blúirí droichid, báid dug-out agus an bailiúchán is mó d’airm luath-mheánaoiseacha i lár na hEorpa tochailte thar na blianta.

