Amfóra séalaithe neamhchoitianta le rúin a nochtadh

at 10: am 50

Tá tochailtí faoi uisce in aice le ceann scríbe tumadóireachta Kaş ar chósta Meánmhara thiar theas na Tuirce tar éis longbhriseadh 1,100 bliain d'aois a thabhairt chun solais – agus amfora séalaithe nach bhfuil nochtaithe go díreach cad atá inti go fóill.

Is annamh a mhaireann amfóraí ar feadh níos mó ná mílaoise lena n-ábhar slán, agus deirtear gurb é seo an chéad cheann sa Tuirc. Tá an soitheach aimsithe agus oscailte anois, ach táthar fós ag fanacht le torthaí anailíse a bhfuil ann, atá cosúil le cré.

Tá foireann tumadóireachta seandálaíochta 20 duine ó Ollscoil Akdeniz, faoi stiúir an ollamh comhlach Dr Hakan Öniz, ag tochailt an longbhriste thar ceann Músaem Antalya, mar chuid de thionscnamh de chuid na hAireachta Cultúir agus Turasóireachta ar a dtugtar “Tionscadal Oidhreachta don Todhchaí”.

Is cosúil gur sheol an long cheannaíochta ó Gaza sa Phalaistín sular bhuail sí le stoirm amach ó Kaş. Ó dhearadh an amfóra, meastar go raibh lasta á iompar a raibh ola olóige den chuid is mó inti. I mí an Mhárta, fógraíodh go bhfuarthas síolta olóige taobh istigh d'amfóra amháin ag an láthair briste.

Tá an longbhriseadh suite gar d’oileán Besmi ag doimhneacht thart ar 45-50m, agus bhain an fhoireann úsáid as ROV chomh maith le scúba chun an t-am bun a uasmhéadú.

Amfora ar ghrinneall na farraige (Aireacht Cultúir & Turasóireachta)

Próiseas casta

Tugadh an amfora chuig Saotharlann Seandálaíochta Faoi Uisce na hollscoile, áit ar thóg sé uair an chloig é a oscailt agus sampla a thógáil den ábhar. Deirtear, áfach, gur próiseas casta é an anailís mar gheall ar an méid ama a chaith an próca faoin uisce.

Dar leis an Ollamh Öniz, d’fhéadfaí é a úsáid chun ola olóige, ológa, fíon, anlann éisc a iompar. garum nó rud éigin eile ar fad. “Bhí an oscailt spreagúil, ach tá sé níos spreagúla fós fanacht leis an toradh,” a dúirt sé.

Ba í ola olóige príomh-onnmhairiú Gaza ag an am, agus níor ceapadh gur ól na Palaistínigh fíon sa 9ú agus sa 10ú haois, ach is dócha gur stop an long ag roinnt calafoirt idir sin agus Kaş ar aon nós. Más rud é gur iompraíodh fíon, is dóichí gur tháinig sé ón Tuirc.

Is dócha go gcuirfear déantáin a aisghabhadh ó longbhriseadh Kaş ar taispeáint ag Músaem Seandálaíochta Faoi Uisce Meánmhara atá beartaithe i Kemer.

