Réitíonn fianaise longbhriseadh 'fadhb stáin'

Léiríonn fianaise nua a bailíodh ó shraith longbhriseadh ársa gurbh í stáin an chéad tráchtearra Briotanach a onnmhairíodh i gcainníochtaí móra ar fud na hEorpa na mílte bliain ó shin – rud a chruthaíonn gur imir an Bhreatain ról ríthábhachtach i gCré-Umhaois na hEorpa.

Léirigh staidéar idirnáisiúnta a foilsíodh le déanaí, faoi stiúir seandálaithe in Ollscoil Durham, gur acmhainn ríthábhachtach do shibhialtachtaí móra chomh fada le 3,300km ar shiúl in oirthear na Meánmhara an stáin a mianaíodh in iardheisceart na Breataine suas le 4,000 bliain ó shin.

Faoi stiúir na ndochtúirí Alan Williams agus Benjamin Roberts, bhain na taighdeoirí úsáid as anailís cheimiceach agus iseatóp chun bunús geolaíoch na dtinní stáin a rianú a fuair seandálaithe mara i roinnt longbhriste a théann siar go dtí thart ar 1300 RC, lena n-áirítear trí cinn amach ó chósta Iosrael.

Bhí bunús na soithí in iardheisceart na Breataine, i ndeisceart na Fraince agus in Iosrael féin agus dúradh gurbh iad a lastais an chéad fhianaise dhíreach gur príomhsholáthraithe stáin iad na háiteanna ar a dtugtar Corn na Breataine agus Devon anois le haghaidh táirgeadh cré-umha sa domhan ársa.

An 10% ríthábhachtach

De ghnáth bíonn 90% copar agus 10% stáin i gcré-umha, rud a bhí ina ghné neamhchoitianta san Eoraip ag an am. Mar sin féin, bhí saineolaithe ag áitiú le fada an lá nach mbeadh sé praiticiúil trádáil a dhéanamh ó áit chomh iargúlta leis an mBreatain ar aon scála do shibhialtachtaí dheisceart na hEorpa a bhí ag iarraidh airm, uirlisí agus seodra a tháirgeadh.

Rinne an taiscéalaí Gréagach Pytheas cur síos ar an trádáil stáin i dtéacsanna clasaiceacha, áfach, agus thaistil sé sa Bhreatain timpeall 320 RC chun an chéad chuntas aitheanta ar an oileán agus a mhuintir a scríobh.

Thaifead sé gur trádáladh an miotal ó oileán taoide in iardheisceart na Breataine ar thug sé Ictis air – a mheastar a bheith ina Shliabh Naomh Mícheál i gCorn na Breataine anois. Ansin iompraíodh é trasna na farraige agus síos feadh aibhneacha na Fraince go béal Abhainn na Róine sa Mheánmhuir – thar thréimhse míosa.

Meastar anois sa staidéar ar longbhriste go mbeadh na deicheanna tonna á n-iompar gach bliain i gcéimeanna trí thrádálaithe sa Fhrainc, sa tSairdín agus sa Chipir.

Léiríonn an tuarascáil freisin gur tháinig stáin ó longbhriseadh Rochelongue a fuarthas amach ó dheas na Fraince sa bhliain 600 RC as iardheisceart na Breataine. D'fhoilsigh san iris Seandachtacht.

