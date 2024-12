Fiosraíonn tumadóirí na Sicile longbhriseadh 2,500 bliain d'aois

Rinneadh longbhriseadh a théann siar go dtí an 5ú nó an 6ú haois R.Ch. a thochailt gar don tSicil, mar aon le ceithre ancaire cloiche agus dhá ancaire iarainn atá suite in aice láimhe.

Creideann na seandálaithe a bhfuil baint acu leis an tionscadal gur féidir le staidéar a dhéanamh ar an soitheach ceannaíochta cuidiú le léiriú a thabhairt ar na céadta bliain nuair a bhí an tsean-Ghréig i seilbh na Sicile sular ghlac an Róimh seilbh ar an oileán timpeall 200 R.Ch. .

Tuairiscíodh an raic ar dtús do Mhaoirseoir na Mara sa tSicil (SopMare) in 2022 ag an gcomhlachas BCsicilia, a rinne mapáil tosaigh ar an suíomh. Cuireadh an raic ársa faoi ghaineamh agus carraigeacha ag doimhneacht thart ar 6m ag Santa Maria del Focallo, in aice le Ispica ar thaobh theas an oileáin.

Plandáil leasaithe ón longbhriseadh (SopMare)

DPV (SopMare) á himscaradh

Rinne SopMare agus an seandálaí faoi uisce an tOllamh Massimo Capulli ón gComhairle réamhchigireacht faoi uisce i mí an Mheithimh 2023. Ollscoil Udine, agus i mí Mheán Fómhair seo caite rinneadh tochailt trí seachtaine, cé nár eisíodh tuarascáil ach le déanaí.

Foirne tumadóireachta ó Roinn Daonnachtaí & Oidhreachta Chultúrtha Udine agus ón Aonad Seandálaíochta Faoi Uisce in Ollscoil Friuli, arna maoirsiú ag SopMare, a rinne an tochailt, agus tháinig tumadóirí Garda Cósta Messina isteach níos déanaí agus Údarás Calafoirt Pozzallo ag soláthar teicniúil agus lóistíochta. tacaíocht.

Mortise-agus-tionón

Is éard atá sa raic ná cabhlach a tógadh ag baint úsáide as an teicníc “ar an mblaosc” trína nasctar pleancanna le hailt mortais agus tionón.

Ceaptar go bhfuil na hancairí cloiche réamhstairiúil nó Byzantine, ach is dócha nach dtéann an dá ancaire iarainn T-chruthach ar ais níos faide ná an 7ú haois AD. Tá ceann de na hancairí cloiche ina phíosaí ach is cosúil go gcloíonn sé le cineál trí pholl a d’iompair dhá phuchán adhmaid ar dtús.

Ceann de na hancairí iarainn níos déanaí (SopMare)

Tumadóir le ceann de na ceithre ancaire cloiche (SopMare)

Gineadh samhail 3D nua den raic ag baint úsáide as fótagraiméadracht faoi uisce, agus bailíodh samplaí ábhar le haghaidh anailíse.

Léirigh an tionscadal an cúigiú céim seandálaíochta faoi uisce de “Tionscadal Kaukana” na Sicile, ar cuireadh tús leis in 2017 chun an cósta faoin bhfarraige idir Ispica, Kaukana agus Kamarina a mhapáil. D'éiligh an aimsir dothuartha i mí Mheán Fómhair ar na tumadóirí a bheith cúramach chun an suíomh éadomhain a chosaint, a dúirt comhordaitheoir an tionscadail an tOllamh Capulli.

Adhmad an tsoithigh á scrúdú (SopMare)

Cuid den fhoireann a bhí páirteach sa dara seachtain oibríochtaí (SopMare)

“Tá riocht ginearálta an chabhail, atá faoi réir ionsaí le fada ag moilisc a itheann adhmad, thar a bheith íogair agus éilíonn sé ní hamháin saineolas ach freisin an-chúram,” a dúirt sé.

“Baineann an raic seo le leathanach staire inar tharla an t-aistriú ón nGréig ársa go dtí an Ghréig chlasaiceach, agus ina raibh páirt mhór ag coilíneachtaí na Sicile freisin.

“Táimid ag tabhairt aghaidhe ar fhianaise ábhartha ar an trácht agus ar thrádáil ré an-ársa, nuair a throid na Gréagaigh agus na Carthaginians smacht ar na farraigí, na céadta bliain sular tháinig an Róimh le feiceáil go láidir sa Mheánmhuir.”

