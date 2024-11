Tiomsaitheoir airgid ceant don Sea of ​​Change Foundation

An Fondúireacht Sea of ​​Change ag seoladh eachtra dochreidte arís ar théama eachtraíochta, líne, tiomsaitheoir airgid ceant a bheidh ar siúl ar feadh míosa iomlán, ón lá inniu (1 Samhain 2024) go dtí an 30 Samhain 2024.

Tá an tiomsaitheoir airgid tábhachtach seo indéanta de bharr fhlaithiúlacht urraitheoirí oifigiúla 2024 - SSI – Scoileanna Idirnáisiúnta na Scúba , DAN (Líonra Foláirimh Tumadóirí), Taispeáin SCUBA , LiveAboard.com agus Tumadóireacht Rangaithe . Tacaíonn na cistí go léir a bhailítear le misean an Fhorais athrú dearfach a chruthú don domhan nádúrtha is breá linn go léir taitneamh a bhaint as agus a fhiosrú. Is é an Foras comhpháirtí oifigiúil caomhantais de Eachtraí Aggressor.

Cuirtear luach dochreidte ar fáil do mhíreanna ceantála, agus tá formhór na dtairiscintí tosaigh ag tosú go maith faoi bhun an luach miondíola, lena n-áirítear turais iontacha, eachtraí, spóirt uisce agus fearas tumadóireachta, uathúil agus mór le rá saothar ealaíne, fearas ceamara, agus go leor eile!,

Ag tosú le Aggressor Adventures, tá ceithre ‘turas ar feadh an tsaoil’ le tairiscint orthu:

· Bahámaí Aggressor – turas tumadóireachta do bheirt aíonna (deonaithe ag Liveaboard.com)

· Turks & Caicos Aggressor II – turas tumadóireachta do bheirt aoi

· Red Sea Aggressor IV – turas tumadóireachta do bheirt aoi

· Raja Ampat Aggressor – turas tumadóireachta d’aoi amháin

Eachtraí mara breise ar fáil le tairiscint a dhéanamh orthu raon ó ag faire ar na míolta móra glasa i Baja chun oileán-hopping sna hOileáin Fhilipíneacha! Agus raon ó eachtraí iontacha talamhbhunaithe le tairiscint a dhéanamh glampáil ag an Grand Canyon le Four Diamond Luxury Meicsiceo Saoire fanacht seachtaine ar feadh dhá aíonna. Chun do phleanáil eachtraíochta a chríochnú, tá trealamh spóirt faoin aer san áireamh sa cheant freisin, ó a bord paddle seasamh suas le faire spóirt, agus sceana speisialtachta.

“Táimid thar a bheith buíoch as tacaíocht urraitheoirí oifigiúla na bliana seo – SSI, SCUBA Show, DAN, Liveaboard.com, agus Classified Diving – agus do gach éinne a thug go cineálta dár ngnó tiomsaithe airgid ceant 2024. Gan tiomantas an phobail tumadóireachta agus taistil eachtraíochta do chaomhnú agus a bhflaithiúlacht, ní bheadh ​​an ceant iontach seo, agus an caomhnú ríthábhachtach a mhaoineoidh sé, indéanta,” a dúirt Samantha Whitcraft, Stiúrthóir Feidhmiúcháin an Fhorais.

“Tá an oiread sin sceitimíní orainn a bheith ag obair arís le Doug McNeese, Uachtarán SSI ar Fhorbairt Gnó Idirnáisiúnta, agus an oiread sin caomhantóirí atá ag obair chun ár sceireacha coiréil, ár n-éiceachórais talún agus speicis faoi bhagairt a chaomhnú,” a deir. Wayne Brown, Aggressor Adventures POF agus Cathaoirleach Bhord an Fhorais.

“Bígí linn agus lenár nUrraitheoirí Oifigiúla 2024 le do thoil chun airgead a chruinniú trí thairiscintí a dhéanamh sa cheant nó trí bhronnadh chun tacú le sárobair an Fhorais ag tacú le tionscadail chaomhnaithe nuálacha pobalbhunaithe ar fud an domhain.”