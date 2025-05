An cúrsa is déanaí i dtumadóireacht báid do ghairmithe tumadóireachta ó DAN

Tá cúrsa nua seolta ag Dives Alert Network (DAN) ina Oideachas Leanúnach do Ghairmithe Tumadóireachta clár. Seo saor Díríonn an cúrsa ar mhaolú riosca ar bháid tumadóireachta agus tá sé ar fáil anois do gach gairmí tumadóireachta trí ríomhfhoghlaim DAN. Tá DAN ag súil nach bhfeabhsóidh an clár seo sábháilteacht tumadóirí amháin ach go gcuideoidh sé freisin le riosca dliteanais oibreoirí tumadóireachta a laghdú.

Chun rannpháirtíocht a spreagadh, tá DAN ag tairiscint préimheanna lascainithe ar árachas dliteanais ghairmiúil aonair agus árachas dliteanais ghairmiúil grúpa do gach ball DAN a chríochnaíonn an ríomhfhoghlaim, ar féidir é a dhéanamh i gceann uair an chloig.

Beidh aon bhall de DAN a bhfuil an ríomhfhoghlaim críochnaithe aige/aici in ann lascaine de thart ar 5% a éileamh ar a bpolasaí dliteanais bliantúil. Tá sé seo sa bhreis ar an lascaine 5% a fhaigheann baill DAN cheana féin. Má tá polasaí dliteanais ghairmiúil grúpa agat, d’fhéadfadh go gcuirfí lascaine ar phréimh dliteanais ghairmiúil an ghrúpa mar thoradh ar do chríochnú ar an ríomhfhoghlaim.

Cliceáil anseo chun tuilleadh eolais a fháil agus rochtain a fháil ar an ríomhfhoghlaim.

Chun cáiliú don lascaine, ní mór an ríomhfhoghlaim a bheith críochnaithe sula ndéanann tú do pholasaí árachais dliteanais ghairmiúil a athnuachan. Ní thabharfar aisíocaíochtaí má cheannaítear an polasaí sula ndéantar an cúrsa.

Tá súil againn go mbainfidh tú taitneamh as an gclár seo agus go mbeidh sé oideachasúil. Má tá aon cheist agat, nó má theastaíonn cúnamh uait, déan teagmháil linn. DAN.