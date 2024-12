D’éirigh thar barr le Bonaire TeK 2024

Tá Bonaire TeK ag éirí go tapa ar cheann de na himeachtaí tumadóireachta teicneolaíochta is suntasaí sa Mhuir Chairib, agus d’éirigh thar barr le heagrán 2024 – a tionóladh mar i gcónaí ag an Buddy Dive Resort – a bhfuil an-tóir air.

D’fhéach Comhordaitheoir Tec Dive Anouck siar ar imeacht iontach, agus dúirt: “Bhí sé iontach fáilte a chur roimh go leor aghaidheanna aithnidiúla chomh maith le tumadóirí teicneolaíochta nua. Bhí tuairim is 50 tumadóir againn ó gach cearn den domhan ag teacht isteach linn don Bonaire TeK seo a bhí áirithinte go hiomlán!”

Chuir Ken Head ó Extreme Scuba tús leis an imeacht lena chur i láthair faoi léargais ar fhoireann theicniúil tumadóireachta a chruthú agus úsáid a bhaint as tionscal na scúba.

Le linn na n-oícheanta, thug Taighdeoir Sinsearach DAN an Dr Emannuel Dugrenot agus Justin Judd ó Dive Rite, chomh maith leis an Dr Lucia Rodrigues ó sheomra hyperbaric Bonaire, léachtaí suimiúla i limistéar bricfeasta Buddy Dive, ag cur fáilte roimh aíonna Buddy Dive chomh maith le go leor cónaitheoirí Bonaire.

Ar ndóigh, tharla an chuid is mó agus is fearr den imeacht faoi uisce. Thug Anouck agus an fhoireann na tumadóirí teicneolaíochta chuig suíomhanna tumadóireachta teicneolaíochta den chéad scoth mar Taylor Made, Candyland agus longbhriseadh Windjammer.

Seachas na tumadóirí treoraithe, reáchtáladh trialacha ag Buddy's Reef, rud a thug deis do thumadóirí CCRanna a thástáil ar nós Dive Rite's Choptima, Silent Diving's Inspiration agus Scubatron's GBM.

Lá gnóthach ar duga Buddy Dive

Le linn na tumthaí teicneolaíochta, chuaigh tumadóirí teicneolaíochta Buddy Dive i ngleic leis an iasc leon ionrach ar sceireacha domhain Bonaire, agus bronnadh duais ar ghabháil an iasc leoin is mó.

Ní hamháin go raibh mórán le foghlaim don lucht freastail – ghlac Anouck, Lars agus Guillermo ó Buddy Dive clinic seirbhíse Dive Rite Choptima!

Ar mhaith leat a bheith páirteach i Bonaire TeK? Marcáil d’fhéilirí do Bonaire TeK 2025 ón 27 Meán Fómhair - 3 2025 Deireadh Fómhair.

Bhí Bonaire Tek urraithe ag DAN, Deasghnátha Léim, agus Tumadóireacht Chiúin.