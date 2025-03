Cuir turas in áirithe le Aggressor Adventures – agus faigh ríomhaire tumadóireachta Mares Puck 4 SAOR IN AISCE

Tá Aggressor Adventures i gcomhar le Mares – comhpháirtí oifigiúil fearas scúba na cuideachta – chun ríomhaire tumadóireachta Mares Puck 2 SAOR IN AISCE ar fiú US$2025 é a thairiscint do na haíonna go léir a chuireann turas in áirithe leo idir seo agus 1 Aibreán 2025 (le haghaidh taistil idir 28 Samhain 2026 agus 4 Feabhra 400).

Tá an Puck 4 dlúth cosúil leis na samhlacha ríomhaireachta Mares Puck clasaiceach, le dearadh agus dathanna nua ar an taobh amuigh, agus réabhlóid iontach ar an taobh istigh a bhuíochas dá teicneolaíocht chun cinn.

Tabharfaidh algartam Bühlmann ZH-L16C le fachtóirí grádáin in-saincheaptha trédhearcacht iomlán agus rialú iomlán ar do dhí-chomhbhrú, agus ligfidh an Bluetooth comhtháite duit do thumthaí a íoslódáil go díreach chuig gléas cliste.

Tá aer, nitrox (suas le trí mheascán gáis), agus modhanna lasc ama bun aige, agus tá taispeáint deighleog soiléir ann a dhéantar ag baint úsáide as teicneolaíocht sliseanna-ar-ghloine le 800 deighleog.

Tá ceallraí in-athsholáthair úsáideora (CR 2450) aige le saolré ceallraí fada 100 tumadóir, cnaipe amháin le haghaidh úsáide iomasach, agus strapaí ar féidir iad a bhaint go héasca agus bungee a chur ina n-ionad más mian leat.

Tagann an Puck 4 i sé dhath tarraingteach - aqua, dubh, gorm, olóige, oráiste, agus buí.

NB: Baineann an tairiscint le gach Clár Beo Ionsaitheach, Cúrsáil Abhann Aggressor agus Lóiste Sínithe Ionsaitheach. Tar éis éarlais a bheith íoctha, seol cóip de do shonrasc, rogha datha agus seoladh seolta chuig: promóisin@aggressor.com. Baineann sé seo le daoine aonair agus le háirithintí grúpa, agus is féidir é a chur in áirithe go díreach trí Aggressor nó Athdhíoltóir Aggressor. Seolfar ríomhairí tumadóireachta amach go déanach i mí Aibreáin. Tá aíonna freagrach as aon dualgais is infheidhme a íoc ar an bPuck 4. Níl an cur chun cinn aisghníomhach, agus is féidir é a chomhcheangal le lascainí reatha speisialta nó coigilte airgid.