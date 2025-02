Ceapann BSAC Cathaoirleach ar an nGrúpa Comhshaoil ​​agus Inbhuanaitheachta

Club Fo-Uisce na Breataine (BSAC) tá an t-eolaí comhshaoil ​​Katherine Knight ceaptha mar cheannaire ar Ghrúpa Comhshaoil ​​agus Inbhuanaitheachta nua.

Beidh Katherine i gceannas ar fhoireann oibrithe deonacha agus í ag stiúradh na heagraíochta ar shaincheisteanna glasa, ag leanúint leis an dea-obair a thosaigh Jane Maddocks, iarchomhairleoir ar Oidhreacht agus Timpeallacht.

Beidh aithne ag go leor laistigh den BSAC ar Katherine, trína cuid oibre leis an gcarthanas caomhantais Albanach Seawilding. Mar chuid d'fhoireann Seawilding, chuir Katherne treoir shaineolach ar fáil a mhúnlaigh na cúrsaí do Shuirbhéirí Cladaigh agus Suirbhéirí Faoi Uisce sular tugadh isteach go rathúil iad sa chlár oiliúna.

Agus í ag trácht ar a ceapachán, dúirt Katherine: “Tá lúcháir orm a bheith i mbun ról an Chathaoirligh ar an nGrúpa Comhshaoil ​​agus Inbhuanaitheachta. Tá sé thar a bheith dearfach eagraíocht a bhfuil ardmheas uirthi mar BSAC a fheiceáil ag cur an timpeallacht i gcroílár a físe. Táim ag tnúth le bheith ag obair leis an bhfoireann iontach ag BSAC agus forbairt a dhéanamh ar roinnt tionscnamh spreagúla a rachaidh chun sochair chomhaltaí an BSAC agus an aigéin is breá linn go léir.”

Dúirt Mary Tetley, Príomhfheidhmeannach BSAC: “Tá áthas orm fáilte a chur roimh Katherine mar Chathaoirleach nua ar an nGrúpa Comhshaoil ​​agus Inbhuanaitheachta. Tá fonn orainn go léir an réimse straitéiseach seo a chur ar aghaidh in 2025 agus ina dhiaidh sin agus táimid ag tnúth le foireann a chur le chéile le Katherine a dhéanfaidh fíordhifríocht.”

Beidh Katherine Knight ag an Seó Tumadóireachta GO i Kenilworth (1-2 Márta), áit a mbeidh sí sásta bualadh le comhaltaí agus a smaointe a roinnt ar thionscnaimh chomhshaoil ​​BSAC. Tá fáilte roimh bhaill freisin freastal ar an Tairiscint don cheardlann Aigéin, a sheolfar ag an seó.