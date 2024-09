Téann BSAC i gcomhar le comhlachtaí rialaithe spóirt uisce eile chun troid ar son cosaint níos fearr d’uiscí na RA

Tá Club Fo-Uisce na Breataine (BSAC) ag teacht le chéile le comhlachtaí rialaithe spóirt uisce eile chun athrú a éileamh chun uiscí na RA a chosaint trí ghníomhaíocht níos láidre a éileamh ón rialtas agus ón tionscal chun aghaidh a thabhairt ar thruailliú uisce.

Tá BSAC anois ina bhall den Chomhghuaillíocht Spóirt Uisce Glan (CWSA), bailiúchán de chomhlachtaí rialaithe náisiúnta (Angling Trust, British Rowing, British Triathlon, GB Outrigger, Paddle UK, Royal Yachting Association agus Swim England) a tháinig le chéile i mí Aibreáin thar na bearta. eisiúint truailliú uisce agus fís a leagan síos chun spásanna gorma sláintiúla atá saibhir ó thaobh dúlra a bhaint amach inar féidir le gach duine taitneamh a bhaint as spóirt uisce.

De réir an CWSA, ‘Tháinig beagnach leath d’iomlán na mbonn a bhain Foireann GB ag Cluichí Oilimpeacha Pháras 2024 (46%) ó spóirt uisce-bhunaithe agus fós féin tá an baol ann go gcaillfimid é seo go hiomlán mura ndéanaimid gníomhú anois chun dul i ngleic leis an bhfadhb ollmhór. le cáilíocht uisce sa RA'.

Baill CWSA

Agus iad ag déanamh ionadaíochta ar na mílte ball, ar lúthchleasaithe den scoth agus ar fiú níos mó úsáideoirí uisce iad, is iad na tosaíochtaí a thugann treoir dá ghníomhaíochtaí:

Gníomh breise agus níos tapúla ar thruailliú. Sláinte uiscí na RA a fheabhsú faoi 2030. Cur ar chumas daoine roghanna eolasacha fíor-ama a dhéanamh maidir le cén áit agus cathain le páirt a ghlacadh i spóirt agus gníomhaíochtaí uisce-bhunaithe. Aitheantas do gach úsáideoir uisce áineasa trasna na cinnteoireachta agus an bheartais.

Inniu (Dé hAoine 13 Meán Fómhair) ag Seó Bád Idirnáisiúnta Southampton, chuir an Comhaontas fáilte oifigiúil roimh cheathrar ball nua – BSAC, Surfing England, British Kitesport, agus Cumann Rásaíocht Bád Dragon na Breataine (BDA) – ag cur níos mó glórtha leis an bhfeachtas.

Chomh maith le fáilte a chur roimh chomhaltaí nua, tá an CWSA tar éis dul i dteagmháil le cuideachtaí uisce móra ar nós Severn Trent Water agus a gcomhlacht trádála Water UK, ag roinnt sonraí agus saineolas comhchoiteann ar shaincheisteanna lena n-áirítear tástáil uisce agus, le chéile, tá tionchar suntasach acu cheana féin ó seoladh é. i mí Aibreáin na bliana seo.

An tseachtain seo caite, d’fháiltigh an Comhaontas roimh fhógra an Rúnaí Stáit maidir leis an mBille Uisce (Bearta Speisialta) nua agus gealltanas maidir le hathchóiriú breise, ach deir siad go bhfuil ‘tosú ar an bhfíor-obair anois’.

Tumadóirí ón RA ag fiosrú ár gcósta saibhir agus éagsúil

Tá an Comhaontas ag tnúth le plé leanúnach le hAirí agus le hOifigigh chun a chinntiú go bhfreastalaíonn pleananna don tionscal ar éilimh a gcomhaltaí ar thimpeallachtaí sábháilte, glan inar féidir leo taitneamh a bhaint as a bheith ar an uisce, laistigh nó faoi uisce.

Dúirt Príomhfheidhmeannach BSAC Mary Tetley: “Tá uisce glan ríthábhachtach do thodhchaí ár spóirt agus do shláinte ár n-éiceachórais mhuirí. Bíonn ár gcuid tumadóirí ag brath ar na spásanna gorma seo, agus is orainne atá an fhreagracht iad a chosaint. Creidimid gur chóir go mbeadh an deis ag gach duine taithí a fháil ar an ionadh, an eachtra agus an suaimhneas a chuireann ár n-uiscí sa RA ar fáil. Sin an fáth go bhfuilimid ag comhoibriú lenár gcomhpháirtithe chun gníomhaíocht níos láidre a éileamh ón rialtas agus ón tionscal chun aghaidh a thabhairt ar thruailliú uisce.”

Dúirt Ben Powis, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Surfing England: “Mar surfálaithe, tá nasc domhain againn leis an aigéan agus lenár gcósta, a bhfuil ár spórt agus ár stíl mhaireachtála ag brath air. Is caomhnóirí muid an timpeallacht íogair seo agus tá gá le beart chun dul i ngleic leis an truailliú, lena n-áirítear dumpáil séarachais, atá ag truailliú ár n-uiscí cósta agus ró-mhinic, a chuireann bratach dearg ar ár dtránna. Ag dul isteach sa Chomhaontas Spóirt Uisce Glan, is féidir linn oibriú le chéile chun brú dáiríre a chur ar lucht déanta beartas agus rialtóirí agus athrú dearfach a thiomáint”.

Dúirt Phil Horton, Bainisteoir Comhshaoil ​​& Inbhuanaitheachta an Royal Yachting Association: “Tá sé iontach an t-ionadaíocht sa Chomhghuaillíocht a fheiceáil ag fás le ceithre spórt nua curtha leis. Léiríonn sé seo an raon gníomhaíochtaí a mbíonn tionchar ag truailliú agus éilliú uisce orthu”.

grianghraf creidiúint: Simon Rogerson agus Jane Morgan