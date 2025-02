Tá BSAC chun Ceardlanna, Dámhachtainí agus Ocean Action a thabhairt chuig Seó Tumadóireachta GO

Tá Club Fo-Uisce na Breataine (BSAC) ag ullmhú do dheireadh seachtaine lán de ghníomhaíochtaí ag an GO Diving Show an deireadh seachtaine seo, ina mbeidh ceardlanna tarraingteacha, duaiseanna mór le rá agus tionscnaimh chaomhnaithe spreagúla.

Tabharfaidh ceardlanna BSAC léargas luachmhar agus comhairle phraiticiúil do chomhaltaí BSAC ag an seó. I measc na n-ábhar tá na moltaí sábháilteachta tumadóirí is déanaí tar éis treochtaí le déanaí, athnuachan scileanna sábháilteachta, tacaíocht teagascóra agus seoladh comhoibrithe le Tairiscint don Aigéan, feachtas a thugann cumhacht do gach tumadóir agus snorcóir tacú le comhairlí áitiúla an timpeallacht faoi uisce a chosaint.

Is féidir le cuairteoirí chuig seastán BSAC (Seastán 54) nascadh leis an bhfoireann, lena n-áirítear Príomhfheidhmeannach an BSAC Mary Tetley, Ceannaire Tumadóireachta agus Oiliúna Sophie Heptonstall, chomh maith leis na foirne ballraíochta agus tacaíochta tumadóirí. Tá fáilte roimh chách teacht agus fáil amach céard atá le tairiscint ag pobal BSAC agus conas a d’fhéadfadh sé cur le do shaol tumadóireachta.

Beidh foireann BSAC ag Seó Go Tumadóireachta faoi lánseol

Dúirt Mary Tetley: "Bíonn an GO Diving Show ina bhuaicphointe san fhéilire tumadóireachta i gcónaí. Is deis iontach é teagmháil a dhéanamh le tumadóirí ó gach cúlra, ár dtionscnaimh a roinnt agus fáilte a chur roimh bhaill nua isteach inár bpobal. Táimid ag tnúth le gach duine a fheiceáil go luath!"

Beidh searmanas bronnta speisialta ar siúl ag an deireadh seachtaine freisin ar an Satharn ar Chéim na Ríochta Aontaithe, áit a dtabharfaidh BSAC ómós do ranníocaíochtaí sármhaithe don tumadóireacht, lena n-áirítear bronnadh Chorn na dTurasanna agus Dámhachtainí Teagascóirí.

Le haghaidh tuilleadh eolais ar láithreacht BSAC ag an GO Diving Show, lena n-áirítear sonraí ceardlainne agus conas clárú, tabhair cuairt ar shuíomh Gréasáin BSAC anseo.

Ceardlanna BSAC do chomhaltaí ag an seó