Comhdháil tumadóireachta uaimhe i Florida

Tá Comhdháil Idirnáisiúnta Tumadóireachta Uaimhe 2025 le bheith ar siúl in High Springs, Alachua i gcroílár thír tumadóireachta uaimhe tobair fionnuisce thuaisceart Florida ag deireadh mhí na Bealtaine.

Is í an National Speleological Society – Cave Tuming Section (NSS-CDS) a óstáil an ócáid ​​bhliantúil. Bunaithe i 1973 ag an taiscéalaí uaimhe cáiliúil Sheck Exley, is í NSS-CDS an eagraíocht tumadóireachta uaimhe neamhbhrabúis is mó sna Stáit Aontaithe agus oibríonn sí chun sábháilteacht, oideachas agus caomhnú sa spórt a fheabhsú.

Tar éis ócáid ​​shóisialta tráthnóna Dé hAoine, an 30 Bealtaine, beidh an phríomhchomhdháil ar siúl an lá dár gcionn le clár cur i láthair, ceardlann agus réimse taispeántóirí a chlúdaíonn trealamh, taisteal agus eispéiris.

Tá an MC Paul Heinerth le cainteoirí a thabhairt isteach, ina measc Stratis Kas, a bhréagnóidh miotais faoi bhainistiú gáis; an Dr Joerg Hess, a roinnfidh nuálaíochtaí i dteicneolaíocht scrobarnaí ath-análaithe; an geolaí agus taiscéalaí suime Joseph Firkaly-Paciera, a phléifidh córais uaimheanna oirdheisceart na Stát Aontaithe; agus Atlas an Diver, ar úsáid sonraí sluafhoinsithe chun mapáil agus taiscéalaíocht uaimheanna a réabhlóidiú.

Déanfar crannchur ar fiú níos mó ná US$25,000 de threalamh tumadóireachta, lena n-áirítear ath-análaithe agus duaiseanna eile, le linn na hócáide chun tacú le hobair NSS-CDS.

Is é an Barn ag Rembert Farms an t-ionad agus is é $95 an táille iontrála ($65 do bhaill). Eolas agus ticéid is féidir iad a fháil ar shuíomh NSS-CDS.

