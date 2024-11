Déan comóradh 20 bliain ar Magic Island Dive Resort in 2025 a cheiliúradh

An 1 Eanáir 2025, ceiliúrann Magic Island a chomóradh 20 bliain, agus tá úinéirí ionaid saoire Arie Hoogendoorn agus Desiree Pullens ag iarraidh an éacht iontach seo a cheiliúradh ar bhealach speisialta in éineacht lena bhfoireann agus a n-aíonna, ag tabhairt cuireadh do thumadóirí a bheith páirteach leo le haghaidh ceiliúradh bliana. an bhliain seo chugainn.



“In ómós dár gcomóradh 20 bliain, tabharfaimid lascaine 20% do chulaithigh ar phacáistí réamháirithinte i rith na bliana. Is féidir le gach tumadóir a dhéanann áirithint agus ceiliúradh linn le linn ár mbliain chomórtha 2025, leas a bhaint as an lascaine iontach seo sa dá ionad saoire,” a dúirt an t-úinéir Arie Hoogendoorn.



Chun ullmhú don bhliain Fhéile seo, rinneadh athchóiriú mór ar Magic Island, atá bunaithe ar Moalboal, Cebu, (Iúil-Meán Fómhair 2024), lena n-áirítear seomraí folctha athchóirithe, díonta nipa nua do na bungalónna, agus cothabháil bhliantúil do bháid agus umair tumadóireachta, go léir socraithe do an bhliain chomóradh.

Cibé an bhfuil tú i do thumadóir le taithí, nach bhfuil an scúba nua agat, nó nach bhfuil tú mar aoi cheana féin, nó nach bhfuil coincheap Magic agat, is deis iontach é seo chun taithí a fháil ar an draíocht a bhaineann le Magic Island Dive Resort.

Coiréil ildaite ar sceireacha Moalboal (creidmheas: Patrick Kranenbroak)

Nach bhfuil tú cinnte fós? anseo iad 19 gcúis bhreise a bhfuil Magic Island ina cheann scríbe foirfe do do laethanta saoire tumadóireachta in 2025!



Is féidir leat do chuairt a fhiosrú agus a chur in áirithe anois ag Magic Island nó Magic Oceans do 2025, agus lascaine 20% ar chomóradh a fháil. Tabhair cuairt ar an láithreán gréasáin, Nó ríomhphost chun do thairiscint agus na téarmaí a iarraidh.