Rith an 35ú comhairle sa Ríocht Aontaithe Rún don Aigéan

at 8: am 35

Is í Comhairle Cheshire West & Chester (CWAC) an 35ú údarás áitiúil sa Ríocht Aontaithe atá tiomanta do ghníomhú ar son farraigí agus uiscí intíre níos glaine agus níos sláintiúla trí “Rún don Aigéan” a rith, tionscnamh a deir an comhlacht rialaithe, an British Sub-Aqua Club, go bhfuil tacaíocht á thabhairt aige dó mar chuid dá straitéis chomhshaoil.

Forbraíodh Motion for the Ocean chun bealach praiticiúil a thabhairt do chomhairlí chun tacú le téarnamh mara, ó thruailliú a laghdú agus cáilíocht uisce a fheabhsú go sláinte na farraige a dhéanamh mar chuid den phleanáil áitiúil, a deir BSAC, agus údaráis intíre agus chósta ag glacadh gníomhaíochta áitiúla ar an domhan mór seo. eisiúint.

Tugadh an rún CWAC chun cinn ag comhairleoir áitiúil a chuala imní ó chónaitheoirí faoi thruailliú, séarachas agus cailliúint bithéagsúlachta i spásanna gorma áitiúla.

logo

“Chonaic mé na hiontais agus an damáiste a dhéantar dár n-uiscebhealaí araon – ach ní gá duit a bheith i do thumadóir ná i do shnámhaí le go mbeadh cúram ort,” a dúirt ceann pobail BSAC, Debbie Powell, a chónaíonn i gceantar Chester. “Is le gach duine ár n-aibhneacha agus ár bhfarraigí, agus tugann an rún seo bealach fíor do phobail cosúil lenár bpobail féin difríocht a dhéanamh. Tá sé iontach mo chomhairle áitiúil a fheiceáil ag teacht chun cinn.”

Dúirt Emily Cunningham MBE, bitheolaí mara agus comhbhunaitheoir an tionscnaimh Motion for the Ocean, gur léirigh an beart seo do phobail a bheith ag aithint cé chomh ceangailte is a bhí siad leis an aigéan “fiú mílte ón gcósta”.

“Seolann ceantair intíre uisce síos an abhainn, agus iompraíonn an t-uisce sin bruscar, ceimiceáin agus cothaithigh a mbíonn tionchar acu ar an saol mara agus ar gheilleagair chósta,” a dúirt sí. “Tá ceannaireacht chomhshaoil ​​fhíor léirithe ag CWAC.”

Deir BSAC go bhfuil sé ag obair chun daoine ar fud na Ríochta Aontaithe a spreagadh chun gníomh aonair a dhéanamh trí theagmháil a dhéanamh le comhairleoirí áitiúla agus ag iarraidh orthu Rún don Aigéan a mholadh.

Chomh maith leis sin ar Divernet: Spreag tumadóirí agus snorcellers beart a dhéanamh ar son uiscí na Ríochta Aontaithe le Motion for the Ocean, Básanna ag dul in airde, a deir BSAC – ach tá dea-scéal aige freisin, Téann BSAC i gcomhar le comhlachtaí rialaithe spóirt uisce eile chun troid ar son cosaint níos fearr d’uiscí na RA