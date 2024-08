Tugann sonraí 400 bliain ar an gCoiréal dúshlán seasamh na NA

Tá eolaithe ag brú ar ais go dian i gcoinne measúnú bogásach a mheasann na Náisiúin Aontaithe ar leibhéal na bagairte don Mhórsceir Bhacainneach mar gheall ar athrú aeráide.

Ag deireadh mhí Iúil, dhiúltaigh Coiste Oidhreachta Domhanda UNESCO an GBR a liostú mar “i mbaol” nuair a thug sé a chinneadh deiridh ar staid na sceireacha coiréil is mó ar domhan.

I gcodarsnacht leis sin, i tuarascáil nua díreach foilsithe in Cineál, foireann taighde Astrálach-Mheiriceánach faoi cheannas an Dr Benjamin Henley de chuid an Ollscoil Melbourne Maíonn sé go gcuireann an teas is airde aigéin le ceithre chéad bliain anuas an GBR i mbaol. Tá teochtaí téamh na farraige agus imeachtaí mais-thuartha coiréil ag bagairt a éiceolaíocht, bithéagsúlacht agus áilleacht a scrios, a deir siad.

Ag baint úsáide as samplaí de chnámharlach coiréil a tógadh ón taobh istigh den Mhuir Choiréil agus mórthimpeall air, d'athchruthaigh na heolaithe teochtaí bliantúla dromchla na farraige idir 1618 agus 1995. Cuireadh na sonraí seo le chéile le sonraí taifeadta teochta dromchla farraige ó idir 1900 agus 2024.

Rinne an fhoireann anailís freisin ar shamhlacha aeráide de theochtaí dromchla na farraige, á reáchtáil le agus gan athrú aeráide, agus fuair siad amach gurb é an t-athrú aeráide de bharr an duine ba chúis leis an milleán ar theocht an réigiúin atá ag ardú go tapa.

Fuarthas amach go raibh imeachtaí olltuartha le déanaí ag an am céanna le cúig cinn de na sé bliana is teo sna 400 bliain a chlúdaigh an staidéar. I 2024, 2017 agus 2020 bhí na teochtaí is teo sa Mhuir Choiréil sa tréimhse iomlán.

Is í an bhliain reatha an ceann is teo ar taifead le corrlach mór. Ba iad imeachtaí teasa in 2016, 2004 agus 2022 na trí bliana is teo ar taifead.

Lasmuigh de na cairteacha

“Nuair a bhreac mé pointe sonraí 2024, bhí orm mo ríomhanna a sheiceáil faoi thrí,” a dúirt an Dr Henley. “Ní raibh sé ar na cairteacha, i bhfad níos airde ná an taifead ab airde roimhe seo in 2017. Iarmhairt thragóideach ach beagnach dosheachanta é gur tharla tuartha coiréil arís i mbliana.

“Is é dosheachantacht na dtionchar ar an sceir sna blianta atá le teacht a chuireann isteach go mór orm. In éagmais gníomhaíochta domhanda tapa, comhordaithe agus uaillmhianach chun dul i ngleic le hathrú aeráide, is dócha go bhfeicfimid bás ceann de na hiontais nádúrtha is suntasaí ar domhan.”

Tuaradh coiréil (Gníomhaireacht an Aigéin / Suirbhé XL Catlin Seaview / Richard Vevers)

“Gan idirghabháil phráinneach, tá ár Sceir Bhacainneach Mhór íocónach i mbaol trá beagnach in aghaidh na bliana ó na teochtaí arda aigéin seo,” a dúirt an Dr Henley, a rinne an chuid is mó den staidéar mar thaighdeoir iardhochtúireachta ag an Ionad. Ollscoil Wollongong. “Tá sláine éiceolaíoch na sceir agus luach uilíoch den scoth i gceist.

“Tá go leor de na príomhréitigh againn chun athrú aeráide a athrú. Is é atá ag teastáil uainn ná athrú céime ar leibhéal na gníomhaíochta comhordaithe náisiúnta agus idirnáisiúnta chun aistriú go glan-nialas. Tá súil againn go dtabharfaidh ár staidéar níos mó fianaise do lucht déanta beartas chun dul sa tóir ar chiorruithe níos doimhne ar astuithe gáis cheaptha teasa go hidirnáisiúnta.”

“Tá an chuid is mó de réadmhaoin Oidhreachta Domhanda i mbaol ó athrú aeráide freisin,” a dúradh UNESCO i ndiúltú an GBR a fhógairt i mbaol. “Tá clár oibre comhshaoil ​​agus aeráide uaillmhianach á sheachadadh ag an Astráil, sa bhaile agus thar lear, chun domhan glan-nialais a bhaint amach atá dearfach ó thaobh an dúlra de.

“Táimid ag tacú le hiarrachtaí domhanda gach réadmhaoin Oidhreachta Domhanda a chosaint ó thionchar an athraithe aeráide. Is ceannaire domhanda muid i mbainistíocht sceireacha agus leanfaimid orainn ag roinnt ár saineolas le comhpháirtithe idirnáisiúnta, chun níos mó de na rudaí luachmhara a chosaint, chun níos mó den damáiste a athbhunú, agus chun an dúlra a bhainistiú don todhchaí.”

