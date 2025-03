Tá gach rud go maith ag Wakatobi

Comhrá leis an mBitheolaí Mara Julia Meller

Tar éis di a Máistir Eolaíochta i mBitheolaíocht Mhuirí a bhaint amach ó Ollscoil Oxford, chuaigh Julia Mellers isteach le foireann Wakatobi in 2024. Tá sceitimíní ar aíonna, ar fhoireann saoire agus ar chomhpháirtithe pobail de bharr bitheolaí mara a chur leis. Ón lá atá inniu ann, tá cláir nuálacha measúnaithe sláinte sceireacha tugtha isteach cheana féin ag Mellers ag cúlchiste mara príobháideach Wakatobi ag baint úsáide as íomháú agus anailís sonraí le cúnamh AI. Cuireann an próiseas anailíse seo ar chumas fhoireann Wakatobi dlúthmhonatóireacht a dhéanamh ar shonraí luachmhara a thagann ónár sceireacha ionúin. Neartaítear obair Mellers ag na comhpháirtíochtaí atá ann le fada an lá le sráidbhailte áitiúla, a bhfuil ár sprioc coiteann acu na sceireacha a chosaint. Tá nasc domhain an phobail leis an aigéan riachtanach le go n-éireoidh leis an gclár. Tá obair leanúnach Mellers ina theist ar an bhfáth go bhfuil caomhnú mara ríthábhachtach – ní amháin ag Wakatobi ach go domhanda.

Déantar suirbhéanna sláinte sceireacha Wakatobi Dive Resort ar fud an limistéir chosanta, agus cuireadh feabhas ar roinnt suirbhéanna trí shampláil eDNA agus monatóireacht ar fhuaimdhreach a chur leis.

Chuaigh muid i dteagmháil le Julia le déanaí chun an focal is déanaí a fháil faoin tionscadal leanúnach seo agus a cuid tuairimí ar Wakatobi i gcoitinne.

C: Cad é an ghné is luachmhaire de do chéad bhliain ag Wakatobi, agus cad a bhfuil tú ag tnúth leis sa todhchaí?

A: “Braithim suaimhneas domhain agus mé ag tumadóireacht ag Wakatobi. Cé go bhfuil go leor de sceireacha an domhain faoi bhagairt nó faoi bhagairt anois, tá gach rud i bhfad laistigh dár gcaomhnú mara. Tá sonraí eolaíocha againn anois a dhearbhaíonn go bhfuil todhchaí na sceireacha thar a bheith bithéagsúlachta seo slán, a bhuí le córas caomhnaithe a oibríonn. Ba mhór an sásamh é an t-áthas a bhaineann le tumadóireacht agus le hiniúchadh sceireacha sármhaithe a aistriú go sonraí a shealbhaíonn an bhithéagsúlacht go cúramach agus a fhíoraíonn éifeachtaí dearfacha tionscnaimh chaomhnaithe chomhoibríocha Wakatobi.

Táimid ag baint úsáide as sonraí a bailíodh le bliain anuas anois chun cuireadh a thabhairt do chomhpháirtithe seachtracha páirt a ghlacadh in iarracht caomhnaithe sceireacha le tionchar doiciméadaithe. Tá iarracht chaomhnaithe Wakatobi ag teacht chun cinn agus ag méadú go leanúnach, agus táim ag tnúth le feiceáil conas is fearr is féidir linn an fás seo a luathú.”

C: Ar thug tú faoi deara aon athruithe i sláinte coiréil, daonraí éisc, nó fiú láithreacht speiceas ionrach?

A: “Táimid ag tosú ar chomhartha soiléir de chosaint éiceachórais a fheiceáil sna sonraí sláinte sceireacha. Déantar measúnuithe trí shuirbhéanna grianghraf scanta sceireacha, a ndéantar anailís orthu ansin ag clár AI atá oilte chun saol sceireacha Wakatobi a rangú. Léiríonn na torthaí go bhfuil sceireacha taobh istigh den limistéar cosanta i bhfad níos sláintiúla ná sceireacha comharsanacha, gan chosaint. Deimhníonn ár scananna sceireacha freisin nach raibh aon tuaradh córasach suntasach ag Wakatobi, cé gur fhulaing go leor sceireacha mar gheall ar eachtra thuartha dhomhanda tubaisteach anuraidh.

Tá sé éasca monatóireacht eolaíoch agus measúnú sláinte sceireacha a chomhtháthú i sceideal fhoireann tumadóireachta Wakatobi mar gheall ar an taithí ollmhór atá acu agus a ndíograis cur leis an iarracht eolaíoch.

Tá sé éasca monatóireacht eolaíoch a chomhtháthú le sceideal na foirne tumadóireachta mar gheall ar a dtaithí ollmhór agus a ndíograis cur leis an iarracht eolaíoch, a deir Julia. Grianghraf le Kristian Gaeckle

Is éard atá i DNA comhshaoil ​​ná píosaí bídeacha d'ábhar géiniteach a fhágann orgánaigh ina ndiaidh, mar chealla, craiceann, dramhaíl agus mucus. Tá faisnéis luachmhar ag uisce sceireacha maidir le háitritheoirí sceireacha in aice láimhe, ach ní mór an fhaisnéis seo a réiteach. Táimid tar éis an t-uisce sceireacha a scagadh, DNA a ghaistiú ar scagaire, agus ansin an scagaire a sheoladh chuig saotharlann le haghaidh anailíse. Sa tsaotharlann, úsáideann siad píosaí beaga ar a dtugtar primers chun tús a chur le sórtáil an DNA. Tá na primers cosúil le clibeanna beaga don DNA. Ceanglaíonn siad le cuid den seicheamh is coiteann do chineál áirithe orgánach. Mar shampla, tá primers ann a cheanglaíonn coiréil, a dhíreoidh ar chuid áirithe den DNA a bhaineann go sonrach le speicis choiréil éagsúla. Is teicníc iontach nua é seo toisc go gceadaíonn sé duit méideanna ollmhóra faisnéise a bhailiú go neamh-ionrach. Tionscadal an-suimiúil a bhí ann toisc nach bhfuil na primers coiréil ag teacht chun cinn sa litríocht eolaíoch ach le déanaí. Níor bhraitheamar coiréil annamha ach amháin ag na suíomhanna is bithéagsúlachta. Dealraíonn sé gur féidir linn suirbhéireacht coiréil eDNA a úsáid mar tháscaire díreach ar shláinte sceireacha, ar cur chuige nua é! Sin spreagúil go leor!

Léirigh na sonraí seo bithéagsúlacht Wakatobi, mar shampla, ag deimhniú láithreacht 11 speiceas coiréil leochaileacha, i measc critéar neamhchoitianta eile.”

“Is pribhléid annamh é oibriú in áit ina bhfuil daoine agus saol na mara in éineacht, ní hamháin go síochánta, ach go táirgiúil.”

C: Cad iad na tionscnaimh taighde sceireacha eile atá sna hoibreacha nó sa chéim phleanála?

A: “Táimid ag méadú ár n-iarrachtaí taighde anois chun buille na sceir a thomhas thar raon níos leithne den limistéar cosanta i rith na bliana. Ciallaíonn sé seo monatóireacht eolaíoch a chomhtháthú i sceideal na foirne tumadóireachta, tasc a éascaíonn saibhreas taithí ollmhór na foirne agus a ndíograis cur leis an iarracht eolaíoch. Cuireann fómhar sonraí leanúnach na foirne tumadóireachta, le cabhair ó anailís AI, ar ár gcumas súil a choinneáil ar staid éiceachóras iomlán na sceireacha.

Táimid ag cur modhanna nua lenár bhfoireann uirlisí freisin. Tá feiste braiteora imscartha againn le déanaí a athsheoltar faisnéis aimsir farraige beo chuig aip. Cuireann sé seo ar ár gcumas monatóireacht a dhéanamh ar chuisle meitibileach an sceir i bhfíor-am. Is féidir linn féachaint ar feadh an lae mar go gcinnfidh solas na gréine an chothromaíocht idir fótaisintéis agus riospráid ar an sceir, ag tiomáint na luaineachtaí móra laethúla sa cheimic uisce. Is comhartha iad na luaineachtaí móra a thugaimid faoi deara ag Wakatobi ar sceir atá gníomhach go meitibileach, agus mar sin ina síniú ar éiceachórais táirgiúla.”

C: Cad a spreagann tú faoi oibriú leis an bhfoireann saoire?

A: “Is pribhléid annamh é oibriú in áit a bhfuil daoine agus saol na mara le chéile, ní hamháin go síochánta, ach go torthúil. Ag obair os cionn agus faoi bhun an uisce ag Wakatobi, tá sé fíor-spreagtha a fheiceáil conas a thacaíonn na córais go díreach lena chéile. Ní córas statach é Wakatobi - tá stair shaibhir oibríochtaí rathúla aige agus leanann sé de bheith ar thús cadhnaíochta na nuálaíochta. Ciallaíonn oibriú sa timpeallacht dhinimiciúil seo bearta taighde atá i bhfeidhm cheana féin a bheachtú go leanúnach agus súil a choinneáil i gcónaí ar an gcéad athrú eile a chuirfidh le luach.”

Tá Cornucopia ionadaíoch ar dhul chun cinn measúnú sláinte sceireacha agus fás coiréil sláintiúil ar láithreáin Wakatobi. Grianghraf le Warren Baverstock

C: An bhfuil suíomh tumadóireachta nó cineál saoil muirí is fearr leat ag Wakatobi?

A: “Domsa, is é ceann de na rudaí is fearr maidir le cuairt a thabhairt go minic ar na suíomhanna tumadóireachta céanna ná go dtosaíonn tú ag cur aithne ar ainmhithe a bhfuil pearsantachtaí ar leith acu. Tá ochtapas gearr-tempered go háirithe ag an Zú, go minic suite ar charraig pollta aon iasc a leomh teacht ró-ghar!

Gan cláir measúnaithe sláinte sceireacha, ní bheadh ​​sceireacha sláintiúla le brath ar thurtair mar an Hawksbill seo ag an suíomh Dunia Baru. Grianghraf le Christian Gloor

Bíonn an file iasc scrawled ag Cornucopia, speiceas cúthail de ghnáth, i gcónaí sásta seasamh le haghaidh grianghraf. Téann péire torcáin éisc ar a chéile go buan ag an gCúinne Bíseach. Bíonn Hawksbill ag Dunia Baru i gcónaí chomh fonnmhar ar chnapáil gur ar éigean a thugann sí faoi deara cuideachta ar bith!

Cuidíonn an clár measúnaithe sláinte sceireacha ag Wakatobi le sceireacha coiréil bríomhara agus daonraí éisc mar na snapper Black seo a chinntiú ag suíomh Waktaobi Roma. Grianghraf le Walt Stearns

Ní raibh mé in ann suíomh amháin ab ansa liom a phiocadh – éiríonn le bith-gheograí éagsúla ar fud sceireacha Wakatobi bailiúcháin uathúla. Is minic a thugtar 'maighnéid éiceolaíochta' ar phionnaí agus ar dhromanna sceireacha, agus tarraingíonn a dtopagrafaíocht comhiomlán na n-iasc creiche. Is suíomh amháin den sórt sin é Romaigh, áit ar féidir leat tuinnín madraí fiacail a fheiceáil go minic trí scoileanna de snapper dubh, barracuda, agus emperors fadsrónacha. Ag Pockets, síneann fána na sceireacha níos doimhne ná aon áit eile, rud a fhágann éagsúlacht iontach de speicis choiréil chrua, nach bhfuil in ann fás ach go domhain mar gheall ar uisce soiléir Wakatobi. Cuireann sruthanna ag Trá na Tuirce dlús le huisce thar shraith iomairí a mheallann siorcanna sceireacha le barr dubh agus gathanna iolair.”

C: Cad iad na forbairtí spreagúla eile ar féidir linn a bheith ag súil leo sna míonna amach romhainn?

A: “I mí Eanáir na bliana seo, bhí foireann ó National Geographic's Pristine Seas ag an ionad saoire ag cur síos ar ár n-iarrachtaí. Déanfar a gcuid oibre a ionchorprú i scannán arna insint ag David Attenborough dar teideal ‘Ocean,’ a eiseofar i mBealtaine na bliana seo. Mar chuid dá bhfeachtas chun aicsean a chur chun cinn tar éis eisiúint an scannáin seo, thug National Geographic cuairt ar chúig shuíomh mar chás-staidéir ar chaomhnú mara rathúil. Roghnaíodh Wakatobi mar áit a mbíonn tionchar dearfach marthanach ag iarrachtaí caomhnaithe ar dhaoine agus ar an gcomhshaol araon. Má dhéantar é a mhacasamhlú, d'fhéadfadh múnla measúnaithe sláinte sceireacha Wakatobi éiceachórais mhuirí a athrú i bhfad níos faide ná Sulawesi, agus mar sin bhí sé iontach an deis a bheith mar chuid de mhisean na Mara Pristine. Seo foireann a thaistil chuig áiteanna i bhfad i gcéin, a d’inis scéalta gan mórán, ach fós féin d’aithin siad uathúlacht Wakatobi, thuas agus faoin uisce.”

“Tá gach rud go maith ag Wakatobi,” a deir an bitheolaí mara Julia Mellers. Grianghraf ag Wakatobi Resort

Tuilleadh faoi obair Julia > anseo.

GLAOIGH ORAINN.

r-phost: oifig@wakatobi.com or Fiosraigh.

Lean muid ar Facebook agus Instagram.

Féach ar fhíseáin caomhnaithe Wakatobi ar ár Cainéal YouTube.