Siorc aingeal feicthe amach ó iarthar na Breataine Bige

at 11: am 33

Tá radharc neamhchoitianta ar shiorc aingeal gafa ar cheamara faoi uisce atá curtha i bhfeidhm i mBá Cherdigan ag Iontaobhas Fiadhúlra Deisceart agus Iarthar na Breataine Bige (WTSWW). Is é seo an chéad uair le ceithre bliana anuas a chonaiceamar siorc aingeal.

Tá siorcanna aingeal i mBaol Criticiúil ar Liosta Dearg an IUCN. Is minic a cheanglaíonn tumadóirí sa Ríocht Aontaithe iad leis na hOileáin Chanáracha, áit a bhfuil seans níos mó ann go ndéanfar breathnuithe orthu, fásann siad suas le 2m ar fhad agus iompraíonn siad iad féin cosúil le roic trí luí faoi chamúfláil sa ghaineamh chun luíochán a dhéanamh ar chreiche a théann thart, amhail leathéisc, crústaigh agus moilisc.

Fágann an t-iompar seo iad i mbaol iascaireachta trálaeireachta bun an tsléibhe, agus a ráta mall atáirgthe ag cur le laghdú imníoch ar a líon freisin.

Divernet tuairisc inné (26 Iúil) ar an gcaoi a Tá Iontaobhas Fiadhúlra Chorn na Breataine ag ceiliúradh Seachtain Náisiúnta na Mara, a bhfuil “grinneall na farraige faoi na tonnta” mar théama aige do 2025. Is oscailt oiriúnach é breathnóireacht siorc ghrinneall na farraige de chuid WTSWW dá ranníocaíochtaí féin don ócáid bhliantúil.

Taifeadadh an siorc le Córas Físe Cianda Faoi Uisce le Baoite (BRUVS) a imscaradh ag an iontaobhas trína Ionad Fiadhúlra Mara Bhá Cardigan, áit a bhfuil foireann ag déanamh taighde ar aiste bia deilfeanna agus ar éagsúlacht mhuirí sa cheantar. Cuireadh ceamaraí i ngnáthóga éagsúla laistigh agus lasmuigh de Limistéir Mhuirí faoi Chosaint (LMFanna), ag taifeadadh ar feadh uair an chloig ag gach suíomh.

Níl na 139 limistéar mara faoi chosaint ainmnithe sa Bhreatain Bheag faoi chosaint iomlán ó iascaireacht trálaeireachta bun an leathanaigh, a deir an WTSWW.

Agus í ag cur síos ar an mbreathnóireacht mar “teagmhas neamhchoitianta agus spreagúil”, dúirt bainisteoir caomhnaithe agus taighde mara an iontaobhais, an Dr Sarah Perry, gur tháinig sé ag tráth ríthábhachtach, agus parlaimint na Breataine Bige ag plé cosc a chur ar iascaireacht trálaeireachta bun in limistéir mara faoi chosaint le rialtas na Ríochta Aontaithe.

“Úsáideann ár dtionscadal Bleachtairí Aiste Bia Deilfeanna, atá maoinithe ag rialtas na Breataine Bige tríd an Nature Networks Fund, ceamaraí faoi uisce chun an éagsúlacht dochreidte beatha ar ghrinneall na farraige a nochtadh,” a dúirt Perry.

“Léiríonn na torthaí seo an gá práinneach atá ann na gnáthóga leochaileacha seo a chosaint ó ghníomhaíochtaí díobhálacha amhail trálaeireachta bun an tí.” Tá an t-iontaobhas ag lorg níos mó sínithe ar a achainí chun an cleachtadh a stopadh.

Chomh maith leis sin ar Divernet: Cáineann scannán ATTENBOROUGH iascaireacht trálaeála MPA, Tumadóir Theo ag dul le Stephen Fry chun trálaeireacht bun a dhéanamh ar bior, 5 BHEALACH CHUN CAOMHNÚ MUIRÍ A FHEABHSÚ AR FUD AN BHREATAIN