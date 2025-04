Bhuaigh ionad tumadóireachta Bali duais Green Fins

Tá Ceningan Divers, Ionad Éicea PADI agus IDC 5* atá lonnaithe in Nusa Ceningan, Bali san Indinéis, tar éis Gradam bliantúil na nEite Glas 2025 as Tiomantas Sár-Thiomantas don Turasóireacht Mhuirí Inbhuanaithe a bhuachan.

Tá sé mar aidhm ag tionscnamh Green Fins, atá á stiúradh ag carthanas RA an Reef-World Foundation do Chlár Comhshaoil ​​na Náisiún Aontaithe, sceireacha coiréil a chosaint trí thionscal idirnáisiúnta na turasóireachta tumadóireachta agus snorcallaithe a spreagadh chun glacadh le treoirlínte atá neamhdhíobhálach don chomhshaol a chuireann inbhuanaitheacht chun cinn.

Féadfaidh sé a éileamh go soláthrófar na caighdeáin chomhshaoil ​​amháin a aithnítear go hidirnáisiúnta don tionscal, le córas measúnaithe láidir chun comhlíonadh a thomhas.

Soláthraíonn treoraí tumadóireachta faisnéisiú réamh-tumadóireachta (Reef-World)

Tumadóirí Ceningan, ball de chuid Green Fins le fada an lá, tar éis ceannaireacht den scoth a thaispeáint maidir le hinbhuanaitheacht, freagracht comhshaoil ​​agus rannpháirtíocht pobail, a deir Reef-World.

Tá an t-oibreoir ag tairiscint tumadóireacht i Limistéar faoi Chosaint Mara Nusa Penida in iarthuaisceart Bali ó thosaigh sé in 2015.

Socraíodh an dámhachtain trí “iomaíocht chairdiúil” i measc na gcúig bhall den Eití Glas is airde, a bhfuil stádas “An Taibheoir Comhshaoil ​​is Fearr” acu ar fad faoi chóras measúnaithe an chláir.

Seisiún faisnéise tumadóireachta ar bord (Reef-World)

Comhcheanglaíodh vótaí ó aíonna, ó lucht tacaíochta agus ón bpobal tumadóireachta i gcoitinne le córas scórála Green Fins sna trí chatagóir Gnó Inbhuanaithe, Teacht agus Daoine.

“Ba mhór an spreagadh é tionchar inláimhsithe obair Ceningan Divers a fheiceáil,” a dúirt bainisteoir clár Reef-World, Dev Albao. “Ní feachtas margaíochta í an inbhuanaitheacht dóibh; tá sé fite fuaite ina gcuid oibríochtaí, ag dul i bhfeidhm ar an bpobal áitiúil chomh maith leis an earnáil turasóireachta tumadóireachta domhanda. Sin rud atá feicthe agam go pearsanta, agus is iontach an rud é.”

Cuairteoirí óga páirteach i nglanachán trá in aice le mangroves (Reef-World)

Bearta arna nglacadh ag Tumadóirí Ceningan go bhfuil beartas cuimsitheach gan úsáid a bhaint as plaistigh san áireamh; for-rochtain gníomhach pobail agus oideachas comhshaoil; glantacháin rialta trá agus faoi uisce; eagrú imeachtaí caomhnaithe mara don fhoireann agus d’aíonna; agus oiliúint foirne agus aoi-oideachas, lena n-áirítear cur chun cinn e-Chúrsa Green Fins Diver.

“Ciallaíonn an t-aitheantas seo go leor don fhoireann ar fad - méadaíonn sé ár dtiomantas d’athrú brí a spreagadh, eolas a roinnt lenár bpobal, ár n-aigéan a chosaint, agus leanúint leis an gcuardach ar réitigh inbhuanaithe a fhéadfaidh todhchaí níos fearr a mhúnlú dár n-éiceachórais mhuirí,” a dúirt comhúinéir an ionaid tumadóireachta, Matt Hutchinson.

Tumadóireacht i Nusa Penida MPA (Reef-World)

"Mar chuid de theaghlach Green Fins agus an Reef-World Foundation chuidigh sé linn fás ní hamháin mar ghnó ach freisin mar thacadóirí aigéin. Leanann a dtacaíocht ag tabhairt treoir agus spreagadh dúinn gach céim den bhealach."

Eití Glasa Tá 310 ball gníomhach scaipthe ar fud an domhain, lena n-áirítear 29 san Indinéis, mar sin is féidir a liosta ballraíochta a bheith ina phointe tosaigh úsáideach do thumadóirí agus snorkelers atá ag iarraidh turas a chur in áirithe le hoibreoir inbhuanaithe. San Indinéis, tá Green Fins á reáchtáil ag Reef-World's comhpháirtí forfheidhmithe Ionad Triantán Coiréil.

