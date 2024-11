Déan tairiscint anois do shaothar ealaíne siorcanna Oceanic 31

Cuireann taispeántas de shaothair ealaíne atá tiomnaithe do shiorc ar a dtugtar Oceanic 31 a chamchuairt dhá bhliain ar spásanna taispeántais na Ríochta Aontaithe chun críche ó dheireadh mhí na Samhna ag an Royal Geographical Society (RGS) i Londain, agus na saothair á scaipeadh ansin ag ceant ar líne chun tacú leis an Clár Oceanics an Iontaobhais Siorcanna.

An bailiúchán, a thaispeánann 31 speiceas de shiorcanna agus roic aigéanach, a bhronn 31 ealaíontóir aonair ar an gcúis in 2022. Cuimsíonn na saothair ó phictiúir agus cruthú digiteacha go dealbha agus meáin mheasctha.

Ceann casúir Smooth le Alicia Hayden

An taispeántas saor in aisce le feiceáil ag Pailliún RGS ó 26 Samhain go dtí 7 Nollaig. Tá go dtí deireadh an dáta taispeántais deiridh sin ag tairgeoirí ionchasacha, b'fhéidir agus bronntanais Nollag san áireamh, chun a dtairiscintí a dhéanamh, rud is féidir a dhéanamh anois le cuairt a thabhairt ar an suíomh Gréasáin.

Sráid Silky le ScapaJoe

Carcharodon carcharias le Jimmy Higgs

Beidh ceann de na saothair ealaíne á chur ar ceant beo ag an saineolaí teilifíse ar fhiadhúlra Steve Backshall, atá mar phríomhchainteoir ag príomhimeacht bliantúil an Shark Trust “For The Love Of Sharks” ag an RGS ar 29 Samhain. Ticéidí don ócáid ​​tráthnóna ar fáil fós ón Iontaobhas Siorcanna.

Croc VR 2030 le Tom Mead

Barr Bán Aigéanach le ATM

“Thug an taispeántas seo deis dúinn dul i dteagmháil le lucht féachana nua agus níos mó daoine a spreagadh leis na siorcanna agus na gathanna iontacha ar a Gealltanas Siorcanna Mór Tá an feachtas bunaithe,” a deir Paul Cox, Príomhfheidhmeannach Iontaobhas na Siorcanna. “Táimid thar a bheith buíoch den 31 ealaíontóir a d’oibrigh chomh dian sin chun na saothair seo a chruthú.”

Chomh maith leis sin ar Divernet: AN tAIGEANACH 31: TÁ SHARK ÍOMHÁ AR TURAS AN RA, AG TEASTÁIL: RÉAMHRÁ NA SHIORCÁIN & RÉAMHRÁ DO DHÍOMHAOINTEOIRÍ, SEOLANN SHARK TRUST Aip 5-TIONSCADAL, GREAMHAR NA TUAITHEOIRÍ 2,000 Siorcanna & Ghathanna