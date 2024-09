Treisiú mór in aghaidh teasa ó shárchoiréil Secore

Coiréil óga a phóraítear go saorga ag baint úsáide as foirm de in vitro Léirigh toirchiú, seachas a bheith clónáilte as blúirí de choiréil a bhí ann cheana, friotaíocht i bhfad níos mó le tuaradh le linn na dtonn teasa marfach a bhuail réigiún na Cairibe in 2023, de réir staidéar nua piarmheasúnaithe ón gcomhlacht caomhantais Secore International atá lonnaithe i Florida.

Deir Secore gurb ionann a thuarascáil agus an chéad fhianaise eolaíoch go gcruthaíonn coiréil athchóirithe ag baint úsáide as modhanna atáirgeadh nádúrtha i bhfad níos resistant ó thaobh teasa ná coiréil a iomadaíodh as blúirí nuair a bhíonn siad faoi réir teocht an uisce farraige i bhfad os cionn na dtairseach tuaradh.

Coiréal póraithe sláintiúil le linn eipeasóid tuaradh ar sceireacha (Raul Tecalco Renteria / Secore International)

Le cúig bliana anuas tá Secore ag rith clár uaillmhianach de phórú coiréil saotharlainne mar bhealach chun sceireacha a athchóiriú, cur chuige a bhaineann le oiliúint gréasán comhpháirtithe ar fud agus, tá súil aige, go luath níos faide ná réigiún Mhuir Chairib.

“B’fhiú an iarracht ar fad,” tá sé tuairiscithe anois. “Le linn na dtonn teasa tubaisteach sa Mhuir Chairib in 2023, d’fhan na coiréil óga a tógadh amach ar an sceir sláintiúil, agus thuar an chuid is mó de na coiréil fhiáine a bhí fágtha agus fuair go leor bás dá éis.”

An modh

Ba é an gnáthbhealach le coiréil a iomadú go saorga ná blúire a bhriseadh as coilíneacht fhoinseach chun coilíneacht nua a fhás mar chlón, a deir Secore. Fásadh na blúirí beaga coiréil i plandlanna agus trasphlandaíodh iad de láimh ar an sceir.

Sceite coiréil (Paul Selvaggio / Secore International)

Ní chruthaíonn an cur chuige síolú coiréil atá á chur i bhfeidhm anois clóin. Ina áit sin is éard atá i gceist leis sceith coiréil a bhailiú ó choiréil fhiáine, agus toirchiú a dhéanamh ar na huibheacha agus an sperm sa saotharlann - nó fiú ar bhád nó ar an trá - chun na milliúin suthanna a tháirgeadh.

Fástar na larbhaí coiréil atá ag forbairt i imfháluithe aigéin agus socraítear iad ar fhoshraitheanna speisialta le cur amach ar an sceir nuair a shroicheann siad méid áirithe.

Gach uair a atáirgeann daonra, faigheann sliocht nua géinte measctha trí athchur – rud a fhágann go bhfuil siad éagsúil óna máthairchoilíneachtaí agus mar sin éascaíonn siad oiriúnú.

Ní léiríonn ach na coiréil óga a tháirgtear trí phórú friotaíocht níos airde ar thuaradh i gcomparáid le coilíneachtaí agus blúirí coiréil fásta, a deir Secore.

Cé go bhféadfadh sliocht nádúrtha feidhmiú mar an gcéanna faoi theocht ardaithe, ciallaíonn mainneachtain ghinearálta speiceas tógála sceireacha earcú sa Mhuir Chairib nach dtarlaíonn mórán sliocht nádúrtha níos mó.

ógánach elkhorn sláintiúil (Paul Selvaggio / Secore International)

An chéad breacadh an lae

Ba iad foireann Secore ar tumadóireacht monatóireachta gnáthaimh i Meicsiceo an chéad duine a thug faoi deara go raibh an chuma air go raibh a gcuid coiréil as-phlandaithe go hiomlán sláintiúil, agus rinne a gcomhghleacaithe ar Curacao breathnóireacht den chineál céanna le speiceas difriúil go luath ina dhiaidh sin.

“Bhailigh ár n-eolaithe i gCúcaçao agus Meicsiceo, in éineacht lenár gcomhpháirtí Coralium Lab, sonraí ar stádas sláinte roinnt speiceas agus cohóirt ár gcoiréil asphlandaithe,” a deir stiúrthóir taighde Secore, an Dr Margaret Miller. “Ansin chuamar i dteagmháil le comhpháirtithe ar fud ár Líonra Athchóirithe sa Mhuir Chairib féachaint cé chomh forleathan agus chomh comhsheasmhach agus a bhí an patrún seo.

“Thug sé seo deimhniú gur léirigh earcaigh sé speiceas de choiréil tógála sceireacha ag 15 láithreán sceireacha aonair i gcúig náisiún ar fud Imchuach Mhuir Chairib an patrún céanna: tá coiréil óga a phóraítear le haghaidh athchóirithe i bhfad níos frithsheasmhach in aghaidh tuaradh faoi leibhéil an-mhór teasa. strus ná na coiréil atá i réim ar an sceir.”

“Tá mé ag obair ar choiréil pórúcháin sa Mhuir Chairib le 30 bliain anuas, agus ag an am céanna chonaic mé caillteanas coiréil ollmhór - de bharr galair, hairicín agus tonnta teasa - agus réiteach na bpobal atá ag brath orthu,” a deir an Dr Miller.

“Tugann na torthaí seo an-spreagadh agus dearbhú go bhféadfadh ról tábhachtach a bheith ag athchóiriú ag baint úsáide as earcaigh choiréil chúnta maidir le dianseasmhacht coiréil a chur i bhfeidhm inár dtodhchaí níos teo. Mar sin féin, braitheann daingniú todhchaí na sceireacha coiréil go hiomlán ar rath an chine daonna maidir le téamh domhanda a rialú.”

Coiréil elkhorn tuartha (Sandra Mendoza Quiroz / Secore International)

Coiréil elkhorn sláintiúil (Paul Selvaggio / Secore International)

Íocann infheistíocht as

“Tá tairbhe déanta ag ár n-infheistíocht le cúig bliana anuas chun gréasán mór a thógáil le haghaidh athchóiriú coiréil sa Mhuir Chairib,” a deir bunaitheoir Secore agus stiúrthóir feidhmiúcháin an Dr Dirk Petersen.

“Ní hamháin go dtáirgeann an líonra seo agus cuireann sé amach na mílte coiréil gach bliain ach d’fhéadfadh sé measúnú a dhéanamh láithreach freisin ar an gcaoi ar fhreagair na coiréil seo don tonn teasa seo nach bhfacthas riamh roimhe. Tá sé mar thosaíocht againn anois iarrachtaí a mhéadú go leibhéal an éiceachórais.”

Ní leigheasfaidh athchóiriú coiréil amháin na sceireacha san fhadtéarma - ach is féidir leis am a cheannach go práinneach chun tacú le daonraí coiréil maireachtáil isteach sa chéad céad eile, a deir Scór. Tá sé ag féachaint anois lena ghníomhaíochtaí a leathnú go dtí an Ind-Aigéan Ciúin, agus tá sé beartaithe aige foireann a bhunú in Oileán Mhuirís roimh dheireadh 2024 chun bunáit san Aigéan Indiach a chruthú.

Clúdaíonn an staidéar obair a rinneadh amach ó Mheicsiceo, an Phoblacht Dhoiminiceach, Oileáin na Maighdean SAM, Bonaire agus Curaçao, foilsithe san iris Ploson.

