Iarrann BSAC ar thumadóirí glantachán a fháil i mí Mheán Fómhair

Tá Club Fo-Aqua na Breataine ag spreagadh a chomhaltaí, cibé acu tumadóirí scúba nó snorcallóirí iad, a bheith páirteach sa tionscnamh atá le teacht, Great British Underwater Pioc Bruscair.

Tá an t-imeacht deartha le bheith ag an am céanna agus ag comhlánú Glantachán Trá Mhór na Breataine Móire de chuid an Chumainn Chaomhnaithe Mhuirí (MCS), a bheidh ar siúl i mbliana ó 20-29 Meán Fómhair.

Féachann baill BSAC leo féin ar an méid plaistigh aonúsáide agus bruscair eile ar ghrinneall na farraige, agus an drochthionchar atá aige ar shaol na mara agus ar éiceachórais. Tá súil ag an gclub, áfach, go nglacfaidh tumadóirí páirt ní hamháin san obair leasúcháin faoi uisce ach le glantacháin trá freisin.

Meastar go dtagann níos mó ná 80% de bhruscar mara ón talamh, agus mar sin is é an teoiric ná go laghdaítear an méid bruscair a nitear nó a shéidtear amach chun farraige trí thránna a choinneáil glan.

Tarlú can agus buidéal (BSAC)

“Is féidir le baill cabhrú leis an taoide a iompú ar thruailliú mara gach uair a tumfaidh siad nó a dtéann siad chuig an trá,” a deir an club, atá ag iarraidh ní amháin ar a chraobhacha, ar ionaid tumadóireachta agus ar bhaill aonair ach ar tumadóirí ó ghníomhaireachtaí eile páirt a ghlacadh sa. Pioc Bruscair Mhór Faoi Uisce na Breataine.

Dea-scéala ar mhálaí

Reáchtálann oibrithe deonacha MCS suirbhéanna glanta trá ar feadh na bliana ach beifear ag súil leis na mílte duine le linn Glantachán Trá a ghlacfaidh páirt, ag taifeadadh an bhruscair a bhailíonn siad ionas gur féidir na sonraí a úsáid chun cabhrú le hiarrachtaí amach anseo.

Sna MCS's Staid Ár dTránna tuarascáil do 2023, léirigh na sonraí seo laghdú suntasach ar líon na málaí plaisteacha a bhí i gcúrsaíocht. B’ionann an 4,684 a taifeadadh ar fud na Ríochta Aontaithe agus Oileáin Mhuir nIocht agus laghdú 80% ar an meán ar an líon a nite suas le deich mbliana anuas, nuair a thosaigh siopaí ag gearradh táillí orthu.

Bruscar faoi uisce a bhailiú (BSAC)

“Is féidir le bailiú bruscair ar gach tumadóireacht fíor-dhifríocht a dhéanamh, cibé acu trí phiocadh bruscair ar shuíomh tumadóireachta rialta, nó trí iarracht dhírithe ón gclub le linn turas tumadóireachta níos faide,” a deir Príomhfheidhmeannach BSAC Mary Tetley.

“Agus oiliúint eagraithe glan trá á thairiscint ón gCumann Caomhnaithe Mara, is féidir le glantacháin trá a bheith mar chuid d’ócáid ​​piocadh bruscair faoi uisce, ionas gur féidir le gach ball den chlub agus a dteaghlaigh páirt a ghlacadh.

“Mar is mó baill BSAC a ghlacann páirt i bPiocadh Bruscair Mhór Faoi Uisce na Breataine, is amhlaidh is dearfaí tionchar a bheith againn.”

“Táimid fíorbhuíoch as tacaíocht BSAC a bheith againn chun feasacht a ardú ar bhruscar mara,” a dúirt stiúrthóir comhlach rannpháirtíochta an MCS, Justine Millard. “Feictear dá mbaill an dochar a dhéanann bruscar inár bhfarraigí dár saol iontach farraige sa RA.

“Táimid ag spreagadh gach ball den BSAC a bheith páirteach i nglanachán trá linn an samhradh seo chun stop a chur le bruscar a bheith á ní nó á séideadh ar ais san fharraige.”

Chun páirt a ghlacadh i mbailiúchán bruscair faoi uisce nó é a eagrú idir 20 agus 29 Meán Fómhair seiceáil an suíomh BSAC le haghaidh treorach maidir le pleanáil agus sábháilteacht, agus tabhair cuairt ar shuíomh MCS chun tuilleadh eolais a fháil faoi ghlanadh trá.

Chomh maith leis sin ar Divernet: Tá tránna na RA níos salach ná riamh, Casann taoide mála plaisteacha ar thránna na RA, BSAC ag 70: Cá háit as seo?, Cuireann Suirbhé Mór an Fhéarair iontas ar na heagraithe