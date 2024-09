Suaitheadh ​​coiréil snoite tumadóirí Bohol

Chuir graifítí snoite isteach i coiréil plátaí amach ó oileán turasóireachta Bohol sna hOileáin Fhilipíneacha ionadh ar thumadóirí áitiúla.

Tá luach saothair 50,000 peso (thart ar £675) curtha sa phost mar eolas as ar gabhadh na tumadóirí sin a bhí freagrach as loitiméireacht a dhéanamh ar an sceir amach ó Oileán na Maighdine - agus tá athbhreithniú déanta ar an damáiste agus ar na rioscaí don todhchaí do na coiréil tar éis todhchaí na tumadóireachta a chaitheamh ar an suíomh. faoi ​​amhras.

Thug teagascóir tumadóireachta PADI Danilo 'Don-don' Menorias de chuid an Comharchumann Abhcóideachta Bohol Divers, ó Panglao. Bhí ainmneacha ar nós 'Mojak' agus 'Min' eitseáilte go garbh isteach sa choiréal sláintiúil ar a bhfuil an áit ar eolas.

Tá imscrúdú seolta ag an Roinn Comhshaoil ​​& Acmhainní Nádúrtha, Oifig Bainistíochta Timpeallachta Cúige Bohol agus údarás áitiúil Panglao, le gobharnóir Bohol Erico Aristotle Aumentado ag tairiscint an luach saothair as faisnéis a fháil faoi na healaíontóirí graifítí faoi uisce.

Mar sin cé hé Mojak? (Danilo Menorias)

“Ar an drochuair tá daoine fós ann a dhéanann éadóchas agus a dhéanann neamhaird ar ár n-iarrachtaí beaga chun na coiréil seo a choinneáil álainn,” a dúirt sé, agus é ag tagairt d’eachtra anuraidh nuair a loitíodh coiréil amach ó Oileán Balicasag, siar ó dheas ó Panglao, ar an mbealach céanna, agus an loitiméireacht roinnte tríd. píosa físeáin.

“Molaimid go láidir do gach oibreoir tumadóireachta agus tumadóir oibriú le chéile chun cosc ​​a chur ar aon duine a fhaightear ag cur isteach agus ag mí-úsáid ár dtimpeallachta, go háirithe faoinár n-aigéan,” a dúirt Aumentado, ag cur leis gur cheart don údarás áitiúil a chinntiú go gcuirfí na tumadóirí go léir ar an eolas go hiomlán faoi cad a bhí agus nach raibh. iompar inghlactha faoi uisce. “Gearrfar pionós orthu siúd a sháraíonn é seo, lena n-áirítear siopaí tumadóireachta agus treoraithe,” a dúirt sé.

Tá sé de chumhacht ag an bhfoireann imscrúdaithe riosca sa todhchaí do na sceireacha a mheas agus dúnadh an láithreáin a ordú, agus measfaí aon chinneadh, a dúirt an gobharnóir.

“Buíochas mór do gach duine ar spéis leo riocht na coiréil agus leanfaimid orainn ag obair le chéile chun ár dtimpeallacht a chaomhnú do na glúnta atá le teacht.”

