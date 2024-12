Snámhann an tSín i gcoinne taoide chun na orcas is mó a theorannú

at 9: am 20

Cén tír ina bhfuil an líon is mó orcas i mbraighdeanas? Ba iad na Stáit Aontaithe Mheiriceá a bhí an onóir amhrasach sin le fada an lá, ach anois tá sé tar éis éirí as don chéad uair – ag an tSín.

De réir tuarascála nua le Comhaontas Céiticeach na Síne imscrúdaitheoirí, tá 22 orcas i mbraighdeanas ag an tSín anois, an chuid is mó acu ar taispeáint go poiblí leis an rud a dtugann CCA síos air mar “chosaintí leasa íosta”.

De réir mar a laghdaítear goile an phobail idirnáisiúnta féachaint ar mhíolta móra agus deilfeanna ag déanamh cleasa in umair, tá an tSín imithe sa treo eile, a deir CCA. Ciallaíonn sé seo gurb é an ceannaire domhanda é freisin maidir le líon na ndeilfeanna bolgshrónacha faoi chuing, le níos mó ná 730, agus míolta móra beluga, a bhfuil thart ar 145 acu.

“Leanann tionscal páirce téama farraige na Síne atá ag dul i méid le fadhbanna caomhnaithe agus leasa a bhuanú,” a deir an comhrialtas de chomhlachtaí leasa ainmhithe idirnáisiúnta agus Síneach atá lonnaithe i Washington DC.

As 22 orcas faoi chuing na Síne, allmhairíodh 15 acu ó Mhuir Okhotsk sa Rúis agus rugadh seachtar i mbraighdeanas. Níor cuireadh an chuid is mó de na hainmhithe ar taispeáint ach amháin i 2023, nuair a osclaíodh saoráid i Zhuhai ar a dtugtar Spásárthach Chimelong .

I mí Iúil 2024, bhí 101 saoráid ceiticí faoi chuing ag feidhmiú sa tSín, dhá oiread níos mó ná mar a bhí in 2015, agus 11 eile á dtógáil. Tá thart ar 1,307 míolta móra ina gcónaí iontu, arb ionann iad agus 15 speiceas.

Soláthar ón tSeapáin

I SAM tá 18 orcas faoi chuing ar siúl ag trí pháirc SeaWorld. Chuir an Rúis toirmeasc ar orcas agus belugas a ghabháil beo le haghaidh siamsaíochta in 2018, ós rud é nuair a deirtear go raibh ar an tSín díriú níos mó ar phórú agus ar allmhairí ón tSeapáin chun freastal ar an éileamh.

“Tá an tSín an margadh do mhíolta móra a ghabhtar san fhiáine, a rinne dochar dá cháil idirnáisiúnta, a rinne díchobhsú ar dhaonraí saor-raoin agus a raibh líon anaithnid básanna ainmhithe mar thoradh air,” a deir an Dr Naomi Rose, eolaí sinsearach i mbitheolaíocht mamaigh mhara ag an Ionad. An Foras Leasa Ainmhithe (AWI), duine de bhunaitheoirí an CCA. Thug sí cuairt ar an tSín ag tús na bliana chun orcas a fheiceáil ina gcónaí in áiseanna ann.

Orcas ag feidhmiú ag páirc téama Síneach (AWI)

“Níl tionscal páirceanna téama aigéin na Síne in ann freastal ar riachtanais chasta fhisiciúla agus iompraíochta na míolta móra,” a deir Rose. “Cuireann líon méadaithe na n-áiseanna eispéiris snámha nó tumadóireachta le céiticeach ar fáil do chuairteoirí, rud a chuireann an pobal i mbaol - mar is léir ón méadú ar líon na ngortuithe tuairiscithe - agus ag teip ar fhaisnéis chaomhnaithe bríoch a sholáthar.

“Ina theannta sin, tá go leor ainmhithe ag fulaingt ó mhí-úsáid oiliúnóra atá doiciméadaithe go poiblí agus easpa sainchúraim tréidliachta.”

Éagothroime i dtaifid

Níl aon fhaisnéis ar fáil go poiblí ar riocht na céiticigh faoi chuing sa tSín, cé go luann tuarascáil an CCA go leor básanna, lena n-áirítear bás dhá mhuca mara gan eití Yangtze atá i mbaol criticiúil.

Líomhain an chomhghuaillíocht freisin go bhfuil difríocht idir líon na míolta móra fiáine atá cláraithe mar ainmhithe allmhairithe chun na Síne i mbunachar sonraí CITES agus taifid onnmhairithe ó na tíortha tionscnaimh, lena n-áirítear an tSeapáin, ag níos mó ná 380 duine. “Is réimse imní ríthábhachtach é seo don rialtas agus don tionscal agus léiríonn sé sárú féideartha ar rialacháin CITES,” a deir sé.

Ba mhaith le CCA go seolfadh rialtas na Síne imscrúduithe neamhspleácha ar shonraí allmhairithe CITES agus leas ceiticí faoi chuing sa tSín, toirmeasc a chur ar ghníomhaíochtaí dlúth-theagmhála idir cuairteoirí agus ainmhithe, agus pleananna a ullmhú chun deireadh a chur lena dtaispeántas ag páirceanna téama farraige.

Is iad baill an CCA seachas an AWI ná an Born Free Foundation, an Ciste Speicis i mBaol, Cumann Caomhnaithe Deilfeanna Hong Cong, an Ghníomhaireacht um Imscrúdú Beatha, Ceangal Mara agus Caomhnú Míolta Móra agus Deilfeanna. An chomhghuaillíocht is déanaí Páirceanna Téama Aigéin tuairisc a thabhairt Is é an tríú eagrán.

Chomh maith leis sin ar Divernet: Deilf faoi chuing ‘caite amach le huisce folctha’, Faigheann Seaquarium Teip 6 seachtaine ultimatum, Léimeann cosantóirí céiticigh isteach i ndiaidh bhás uaigneach Lolita, Greamanna damáiste fiacail do orcas faoi chuing