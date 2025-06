Téann an tumadóir Theo i gcomhar le Stephen Fry chun trálaeir bun a iascaireacht ar bioráin

Ag leanúint ar theachtaireacht chlár faisnéise Sir David Attenborough Aigéin agus ag an am céanna le Comhdháil Aigéin na Náisiún Aontaithe, a chríochnaíonn i Nice inniu (13 Meitheamh), tá físeán feachtasaíochta don charthanacht RA, an Blue Marine Foundation, ina bhfuil an tumadóir scúba Theo James agus Stephen Fry ag bualadh an phointe. líne.

In An Bun Líne Séamas (Divergent, An Lótas Bán, Na Fir Uaisle) imríonn sé fear i mbialann sómasach a ordaíonn cúrsa éisc atá inbhuanaithe ó fhreastalaí neamhghnách, arna léiriú ag Fry.

Is ambasadóirí de chuid Blue Marine iad an bheirt aisteoirí, agus is é cuspóir an ghearrscannáin ná an lucht féachana a chur i gcuimhne faoi na costais dofheicthe a bhaineann le daoine a ithe mar is mian leo.

“Mar thumadóir díograiseach, táim gafa leis an aigéan le fada an lá agus tá uafás orm faoin tionchar atá ag daoine air,” a dúirt James tar éis dó an scannánú a chríochnú.

"Ó tharla go raibh lasta gabhála seach-iasc dumpáilte orm, léirigh sé i ndáiríre cé chomh gránna agus millteach is atá cleachtas na trálaeireachta bun. Bhí sé thar a bheith suaiteach, ach bhí áthas orm é a dhéanamh má chuidíonn sé le fíorathrú a chur chun cinn."

Toirmeasc sa Ríocht Aontaithe, ach cé chomh luath?

Cruthaíodh an scannán feachtasaíochta leis an dóchas go gcuirfí cosc ​​práinneach ar iascaireacht trálaeireachta bun i Limistéir Mhuirí faoi Chosaint (MPAnna) na Ríochta Aontaithe chun cinn, a deir Blue Marine.

“Faoi láthair, tá 90% de chúlchistí mara na Ríochta Aontaithe fós oscailte do thrálaeireachta grinneall, agus maidir leis an iasc a ghabhtar gan idirdhealú i líonta na dtrálaeir, caitear amach nó scriostar suas le 80% den méid a ghabhtar,” a deir an fhondúireacht. “Cuirfimid deireadh leis seo anois. Gníomhaímis linn.”

Titim éisc do James (Fondúireacht na Mara Gorma)

Go deimhin, ar Lá Domhanda na Farraige (8 Meitheamh), an lá a eisíodh an scannán, d’fhógair rialtas na Ríochta Aontaithe a rún iascaireacht trálaeireachta bun an tsléibhe a thoirmeasc i 41 limistéar mara faoi chosaint amach ón gcósta a chlúdaíonn achar 30,000 ciliméadar cearnach d’uiscí Shasana (1.5 oiread méid na Breataine Bige).

“Is céim ollmhór chun cinn í seo chun deireadh a chur leis an scrios gan chiall atá ar ár gcúlchistí mara,” a d’admhaigh Blue Marine, agus ag an am céanna chuir siad béim ar nach mbeidh aon athrú tagtha go dtí go dtiocfaidh na moltaí i gcrích agus go gcuirfear cosc ​​i bhfeidhm. Tá siad ag iarraidh ar lucht tacaíochta roinn an físeán ar na meáin shóisialta.

An Fondúireacht na Mara Gorm agus scannán Atomized Studios An Bun Líne a stiúraigh Ben Mallaby.

