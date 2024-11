Glanann tumadóirí suas tar éis feirmeoir taibhse éisc

Chríochnaigh Fondúireacht na Mara Sláintiúla agus a chomhpháirtithe a dtionscadal bliana “Oibríocht Ghost Farms – Reclaiming Waters” leis an méid a deir an fondúireacht a bhí i gceist le glantachán cuimsitheach ag Menidi, i Murascaill Amvrakikos in iarthar na Gréige.

Tréigtear feirmeacha taibhse feirmeacha éisc a fhágann díghrádú ar muir, truaillíonn siad limistéir chósta agus déanann siad damáiste suntasach do fhlóra agus fána mara agus pobail áitiúla, a deir Healthy Seas.

Ba é glanadh suas Menidi an tríú ceann dá leithéid a bhí á stiúradh ag an bhfondúireacht in 2024 ach, murab ionann agus na hoibríochtaí a rinneadh roimhe seo, a rinneadh in Ithaca agus Patras, dhírigh sé ar fheirm nár tréigeadh ach le déanaí, sula raibh am ann le haghaidh díghrádú mór le tarlú.

Radhairc ar shuíomh feirme éisc Menidi (Farraigí Sláintiúla)

Oibrithe Deonacha ón eagraíocht Cluiche Tumadóireacht Ghost D'oibrigh siad chun líonta a aisghabháil, iad a dhícheangal ó na fáinní agus an próiseas a dhoiciméadú faoi uisce agus ag an dromchla lena gceamaraí. Seachas na líonta, d'aisghabh siad ón bhfarraige 35 baoithe móra, 43 fáinne ar snámh agus go leor rudaí eile, lena n-áirítear bád cothabhála leath-bháite.

Chuaigh oibrithe deonacha ar an talamh i ngleic le bruscar cósta a chuimsigh cúr polaistiréin briste ón bhfeirm éisc agus dramhaíl ghinearálta tí.

Is féidir líonta iascaireachta agus roinnt earraí eile a athchúrsáil go níolón athghinte Econyl ag comhpháirtí bunáite Aquafil. Is féidir píopaí agus struchtúir eile a athchúrsáil freisin.

Tumadóir ag Menidi (Michael Westreicher)

Ábhair bailithe le haghaidh athchúrsála (Farraigí Sláintiúla)

For-rochtain áitiúil

I gcomhar leis an nglanachán, mar a bhí le cinn eile san am a chuaigh thart, d’eagraigh Healthy Seas freisin cláir oideachais le bunscoileanna áitiúla agus ceardlann ollscoile, chomh maith le dhá ghlanadh suas cuain in Astakos agus Mytikas le tacaíocht ó chomhpháirtí tumadóireachta áitiúil. .

Ba iarracht chomhoibríoch é an misean idir an fhondúireacht, Hyundai Motor Europe agus comhpháirtithe eile lena n-áirítear Aquafil, Diopas, Ozon, an Mol Oideachais Allamuigh Eorpach, We Dive We Clean, Odyssey Outdoor Activities agus Dotank Plus.

Bád a ghnóthú le linn ceann d’oibríochtaí na Bealtaine (Cor Kuyvenhoven)

Bailiúchán Ghost-net i mí na Bealtaine (Rogier Visser)

“Bhí an bhliain seo iontach,” a dúirt Farraigí Sláintiúla stiúrthóir Veronika Mikos. “Le trí mhórghlanadh agus go leor clár oideachais tá tionchar dochreidte againn, ní hamháin maidir le dramhaíl a bhaint ach freisin maidir le feasacht a ardú i measc pobail agus an chéad ghlúin eile. Táimid buíoch dár gcomhpháirtithe agus d’oibrithe deonacha as a dtiomantas agus a gcuid oibre crua.”

Bhailigh 35 duine 128.5 tonna de bhruscar muirí san oibríocht sé lá i mí Dheireadh Fómhair, agus bhí 50.9 tonna díobh ina líonta iascaireachta. Bhí 30 tonna (42.7 tonna líonta) bailithe ag glantachán na Bealtaine, ina raibh 11.3 duine ag obair thar ocht lá.

“I dteannta le 150 comhpháirtí agus beagnach 550 oibrí deonach tiomnaithe, tá 991 tonna de líonta iascaireachta agus de bhruscar mara eile bailithe againn ó bunaíodh muid in 2013,” tuairiscíonn Healthy Seas.

