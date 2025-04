Gearradh fíneáil ar thumadóirí as turtar a chrá sa Mhalaeisia

Gearradh fíneáil ar chúigear tumadóirí scúba agus oibritheoir tumadóireachta sa Mhalaeisia tar éis do ghearrthóg físe de chiapadh sluaite ar thurtar farraige dul víreasach ar na meáin shóisialta agus chuir sé fearg mhór ar an bpobal, go háirithe i measc tumadóirí agus caomhnóirí eile.

Tharla an eachtra ag suíomh amach ó Manukan Island i bPáirc Mara Tunku Abdul Rahman i Semporna, tuaisceart Borneo i mí an Mhárta.

Aireacht turasóireachta, cultúir agus comhshaoil ​​na SabahKePKAS) gur eisíodh “fógraí cumaisc” ó shin chuig dornán de na tumadóirí a bhí i láthair, agus chuig an gcuideachta a d’eagraigh an tumadóireacht freisin.

Sa Mhalaeisia is féidir fógra cumaisc a úsáid le haghaidh cionta áirithe mar mhalairt ar a cheangal ar chiontóir aghaidh a thabhairt ar a thriail sa chúirt. Tugann sé deis do mhuirear neamhchonspóidithe a shocrú trí phionós seasta a íoc.

Bhí an ciapadh ag sárú rialacháin Acht Fiadhúlra Sabah 1997, faoina bhfuil cosaint iomlán ag turtair mhara. Tá sé mídhleathach d’aon duine seachas maor fiadhúlra ceaptha turtair fhásta, a n-uibheacha nó goir a láimhseáil.

Tionscnamh TRACC

Ba é an tIonad Taighde & Caomhnaithe Tropical (TRACC) i Semporna a d'eisigh achomharc ar dtús chun suíomh agus céannachtaí na dtumadóirí a bhí sa ghearrthóg 30 soicind a rianú, a bhí lámhaigh agus roinnte ag duine sa ghrúpa tumadóireachta. Chuir TRACC Roinn Fiadhúlra Sabah agus Sabah Parks ar an eolas faoin eachtra freisin.

Thaispeáin an ghearrthóg treoir tumadóireachta a cheaptar a bheith ina thurtar atá go soiléir anacair agus ar dhaoine eatarthu óna shlóg, agus téann tumadóirí eile i dteagmháil le sliogán agus géaga an turtair agus seasann siad in aice leis agus é ag streachailt le briseadh saor.

Seachas an fhéidearthacht go raibh géarghá ag an turtar análú le linn na tréimhse srianta, is féidir leis an strus mór sin ar ainmhí a bheith díobhálach agus fiú marfach.

Léiríonn gearrthóg gaolmhar eile ball den ghrúpa tumadóireachta agus é ag gabháil do shiorc míol mór.

Ag cur síos ar ghníomhaíochtaí na tumadóirí mar “neamhfhreagrach”, dúirt an aireacht turasóireachta: “Togaimid ar gach oibreoir turasóireachta ról níos freagraí a ghlacadh i gcomhlíonadh na dtreoirlínte agus na rialachán a chinntiú. Tá rialtas an stáit fós tiomanta do chaomhnú an chomhshaoil ​​agus thug sé rabhadh nach nglacfaidh sé le haon sárú ar dhlíthe cosanta fiadhúlra.”

Ní fios cé na pionóis a ghearrtar ach is é an fhíneáil uasta don chion ná 50,000 ringgit (thart ar £8.700) agus/nó bliain amháin go cúig bliana sa phríosún.

