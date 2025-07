Tumadóirí, bígí ag tacú le sábháil na mantas!

at 8: am 24

Tá feachtas nua dar teideal #SaveTheMantas, ag iarraidh cosc iomlán ar thrádáil idirnáisiúnta i manta agus roic diabhail, seolta ag an gcarthanas caomhnaithe mara atá lonnaithe sa Ríocht Aontaithe, an Manta Trust, agus a chomhpháirtithe domhanda – agus tá súil acu le tacaíocht láidir ó thumadóirí.

An #SábháilNaMantas Tagann an glao ag am nuair a chreideann an t-iontaobhas gur féidir tionchar fíor a imirt – ag druidim leis an 20ú Comhdháil de na Páirtithe (CoP20) i CITES (an Coinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis atá i mBaol), a bheidh ar siúl san Úisbéiceastáin i mí na Samhna seo.

Comhdháil CITES sa Ghinéiv níos luaithe i mbliana. Tiocfaidh an tástáil mhór i mí na Samhna (Manta Trust)

Má ghlactar leis, togra chun gach roic manta agus roic diabhail a uasliostáil Aguisín I de CITES, an leibhéal cosanta idirnáisiúnta is airde, chuirfeadh sé cosc ar gach trádáil idirnáisiúnta tráchtála i dtáirgí soghluaiste – céim ríthábhachtach i dtreo deireadh a chur le saothrú neamh-inbhuanaithe.

“Tá roic manta agus roic diabhail i measc na speiceas mara is íocónaí agus is measúla, ach fós tá siad thar a bheith leochaileach i leith ró-iascaireachta,” a dúirt príomhfheidhmeannach Manta Trust, an Dr Guy Stevens.

"Tar éis breis agus deich mbliana de chosaintí domhanda faoi Aguisín II CITES, is cúis díomá é trádáil idirnáisiúnta neamh-inbhuanaithe sna speicis seo a fheiceáil ní hamháin ag leanúint ar aghaidh ach ag méadú. Tá géarghá le gníomh níos láidre."

Tháinig gathanna Mobula i dtír i gCuan Beruwala, i Srí Lanca (Miriam Staiger)

Go háirithe leochaileach

Liostáladh mantaí agus roic diabhail faoi Aguisín II in 2013 agus 2016 faoi seach, ach leanann daonraí gluaisteacha ag titim, a deir an t-iontaobhas. Tá na naoi speiceas ar a bhfuil aithne orthu liostaithe anois mar atá faoi Bhagairt ar an liosta. Liosta Dearg IUCN, agus seachtar acu rangaithe mar atá i mbaol. I roinnt ceantar, tá daonraí tite níos mó ná 90%.

Tagann an bhagairt is mó ó ró-iascaireacht, á thiomáint ag an trádáil i plátaí geolbhaigh, a dhíoltar mar leigheas traidisiúnta i gcodanna den Áise, chomh maith le feoil a ithetar go háitiúil nó a onnmhairítear.

Plátaí geolbhaigh i Srí Lanca (Daniel Fernando)

Gabhtar manta agus roic diabhail ar fud an domhain, go príomha in iascaigh chósta. Ceann faoi stiúir Iontaobhas Manta staidéar a dhéanamh ar nocht sé go ndéantar táirgí mobulid a thrádáil ar fud 22 tír ar a laghad, agus go minic gan mórán rialála ná tuairiscithe cruinn.

Tógann sé thart ar 10 mbliana ar mhobulidigh aibiú, agus ní bheireann siad ach coileán amháin gach cúpla bliain, rud a fhágann go bhfuil siad thar a bheith leochaileach. “Léiríonn ár staidéar nach leor na cosaintí reatha,” a dúirt an Dr Marta D Palacios, príomhúdar an mheasúnaithe trádála le déanaí. “Gan gníomh práinneach, tá an baol ann go gcaillfimid na speicis neamhghnácha seo.”

Ag dúnadh na mbealaí éalaithe

Gathanna manta mar is mian le tumadóirí iad a fheiceáil, an ceann seo sna Maildiví (Jasmine Corbett)

Deir an t-iontaobhas go ndúnfadh uasliostáil Aguisín I bealaí éalaithe a cheadaíonn onnmhairí faoi chuótaí “inbhuanaithe” amhrasacha. Dhéanfadh sé forfheidhmiú a shimpliú freisin, rud a d’fhéadfadh a bheith bactha faoi láthair de bharr ceanglais chun speicis a aithint agus doiciméid a fhíorú.

Tá an togra uasliostála, atá á threorú ag Eacuadór, áit a bhfuil tóir air i ngathanna, agus atá á thacú ag comhrialtas rialtais agus eagraíochtaí neamhrialtasacha, bunaithe ar an anailís trádála is cuimsithí go dtí seo agus cuireann sé bealach praiticiúil chun cosaint ar fáil, a deir Iontaobhas Manta.

Cuidíonn ceannach agus caitheamh an léine T le na mantaí a shábháil (Manta Trust)

Tá sé ag iarraidh ar thumadóirí agus ar dhaoine eile a bhfuil grá acu don aigéan páirt a ghlacadh sa fheachtas #SaveTheMantas trí cheannach agus caitheamh an léine feachtasaíochta, ag clibeáil postálacha le #SaveTheMantas agus ag glacadh agus ag uaslódáil grianghraf chuig na meáin shóisialta agus na leathanach feachtaisBeidh na híomhánna seo mar chuid de mhúrmhaisiú amhairc chumhachtach ag comhdháil CITES CoP20, a deir Iontaobhas Manta.

Chomh maith leis sin ar Divernet: BORRADH LE LIOSTAÍ SHARK & RAY, CUIR AN BOSS I bhFEIDHM DO THURAS TUMDACHTA MANTA A MHAOINÍÚ!, STÓRTHA FOIRFE: RÓS MANTA SRAITHEANTA, 22,300 GIANT MANTAS A FHÁIL