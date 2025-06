Suiteálann tumadóirí an chéad 'Óstán Minter' amach ó chósta Sussex

at 7: am 30

Tá tumadóirí scúba deonacha leis an gcarthanas Sussex Underwater tar éis cabhrú le suiteáil an chéad ghnáthóg muirí faoi uisce sa chontae.

Tugtar “Óstán Minter” air i ndiaidh an iascaire Alan Minter as Shoreham, a cheap an smaoineamh, agus tá an gnáthóg díreach tar éis tosú ag mealladh beatha mhuirí amach ó chósta Lancing.

Iascaire Shoreham Alan Minter (Sussex Underwater)

Tar éis an rud a thuairiscíonn Minter mar streachailt dhá bhliain chun an ceadúnas riachtanach go léir a fháil, cuireadh an struchtúr 3.2 tonna ar ghrinneall na farraige ar deireadh ar an 22 Bealtaine, a 67ú breithlá. Tá 19 scoilt ann atá deartha chun foscadh a thabhairt do chrústaigh, agus gnéithe eile chun beatha mara a mhealladh.

Thiomnaigh Minter an tionscadal dá sheanathair, a choinnigh a bhád ar an trá in aice láimhe céad bliain roimhe sin.

Ag láimhseáil an struchtúir 3.2 tonna (Sussex Underwater)

Ar ghrinneall na farraige (Sussex Faoi Uisce)

“Nílimid ach ag iarraidh rud éigin a chur ar ais,” a dúirt sé Sussex World“Tá cuma an-ghealladh air. Tá a fhios againn go léir cén riocht atá ar an bhfarraige – tá an trá, an gaineamh, an sceir cois cladaigh caillte agaibh. Tá gach rud caillte agaibh mar gheall ar an athrú aeráide, an dreidireacht, an truailliú. Tá sé cosúil leis an stoirm fhoirfe don dúlra.

"Níl aon lámh chúnta faoin bhfarraige mar ní fheiceann aon duine í. Tá an dúlra ag streachailt go mór le fanacht ann agus maireachtáil. Táimid ag iarraidh cabhrú léi beagán."

Faoi shúil an eolaí Ray Ward, déanfaidh tumadóirí tionscadail Sussex Underwater monatóireacht ar phróiseas coilíniú Óstán Minter agus tá sé beartaithe acu ceamara a shuiteáil ag an láthair chun craoladh beo chuig scoileanna a chumasú, i gcomhréir le misean oideachais an ghrúpa pobail.

Tá súil ann go ndéanfaidh cuideachtaí urraíocht ar bhreis Óstán Minter, go dtí go mbeidh coilíneacht de 10 n-óstán ar a laghad bunaithe.

Sussex Faoi Uisce a bhunaigh an tumadóir scúba áitiúil agus an caomhnóir Eric Smith i gcomhar leis an bhfeachtas, a bhí i gceannas ar fheachtas rathúil chun cosc ​​a chur ar thrálaeir i mBá Sussex, mar a léiríodh i gclár faisnéise BBC in 2023. Ár Saolta: Ár bhForaois Mara.

Chomh maith leis sin ar Divernet: Meallann foirgnimh nua saol mara uirbeach, Cáineann scannán ATTENBOROUGH iascaireacht trálaeála MPA, NOCHTANN GRIANGHRAIF Ó THUMADÓIRÍ CIÚBANNA SCEIRE I mBUN GNÍOMHAÍOCHTA, IS FÉIDIR LE hÉICÉ-MHOIRTÍ EACA-CHAPALL MARA STUDLAND A CHOSAINT