Gealltar go dtiocfaidh borradh ar fud an domhain ar an bhfarraige Shasana

Tar éis cúig bliana d’obair, tá an tionscadal is mó i Sasana chun féarach a athchóiriú tar éis teacht chun críche, agus cuireadh síos ar a thorthaí mar thorthaí “an-dearfach” don todhchaí.

Tá an tionscnamh £2.5 milliún LIFE Recreation ReMEDIES, á stiúradh ag Natural England agus á stiúradh ag an Iontaobhas Caomhnaithe Aigéan (OCT), chun dul i ngleic le hathchóiriú níos mó ná ocht heicteár de leapacha feamainne i Limistéar Caomhantais Speisialta (SAC) Ghob an Plymouth agus i LSC Muirí Solent.

Chuimsigh an tionscadal, a chuimsigh cosaint na n-algaí coiréilíneacha bándearga crua ar a dtugtar maerl, le dul i ngleic le brúnna ar ghnáthóga nádúrtha mar ancaireacht áineasa agus feistiú agus for-rochtain oideachais, chomh maith le trialacha ar roinnt modhanna athchóirithe féaraigh.

Ceann de na príomhghnóthachtálacha a bhí ann ná rátaí ratha phéacadh síológ mhara a mhéadú ó 5% go 33% – toradh a deir an fhoireann go bhfuil geallta aici iarrachtaí athchóirithe a athrú ar fud an domhain. Deirtear cheana féin go bhfuil athfhás luath le feiceáil ag an dá shuíomh tionscadail.

Mhaoinigh an Foras Leigheasanna, a sheasann do Thionchair Creimthe & Suaitheadh ​​a Laghdú & a Mhaolú a dhéanann difear do Ghrinneall na Farraige. clár LIFE an AE agus bhain freisin leis an Cumann Caomhnaithe Mara, an Royal Yachting Association agus Comhairle Cathrach Plymouth / Fóram Comhairliúcháin Inbhear Tamar.

Modhanna trialach

Deir an OCT gur thug an tionscadal deis dó an eochair a athchóiriú Zostera marina speicis mhara mara ag baint úsáide as dhá mhodh trialach.

Is éard a bhí i gceist leis an gcéad cheann díobh seo, craoladh síolta, málaí heiseánacha a imscaradh ina raibh síol agus, thar limistéar comhionann, úsáid a bhaint as feiste nuálaíoch instealladh ar a dtugtar Hidrea-Mhuir Síolú (HMS) OCToPUS (Ocean Conservation Trust 'o' Pressurized Underwater Seeder).

Is éard a bhí i gceist leis an dara modh, traslonnú síológa, plandaí fásta a fhás ó shíol agus úsáid á baint as “Teicneolaíocht Mhata Mara” i saotharlann ag an Uisceadán Mara Náisiúnta, atá á reáchtáil ag an OCT. Imscaradh na plandaí ansin ag an suíomh athchóirithe.

Cothú plandaí mara mara (OCT)

Mar thoradh ar na turgnaimh seo creideann an fhoireann um athchóiriú gnáthóg anois gurb é an bealach is fearr le hathchóiriú féarach fothaoide a bhaint amach ná trí HMS in éineacht le Seagrass Mat Technology. Deirtear cheana féin go léiríonn na réamhthorthaí athghiniúint éigin ar na leapacha mara, a leanfaidh an fhoireann ag déanamh monatóireachta orthu.

“Ní haon dúshlán é athchóiriú féaraigh ach, ina ainneoin sin, tá an tionscadal ReMEDIES tar éis teorainneacha a bhrú maidir le hathchóiriú féarach fothaoide ar scála mór a fhorbairt,” a dúirt Mark Parry, ceannaire an OCT um athchóiriú gnáthóg aigéin.

“Bhí sé go hiontach ag baint trialach as teicníochtaí nuálacha athchóirithe agus ag feiceáil rath ár n-iarrachtaí i gCuan Jennycliff agus sa Solent Maritime. Táimid ar bís leanúint lenár bhfoghlaim agus a fhorbairt ar iarrachtaí athchóirithe ar scála mór inár Móinéir Ghorm tionscadal.”

Lámh-roghnaithe ag tumadóirí

Toisc gur féidir le tumadóirí síolta féir mhara a phiocadh de láimh ach uair amháin sa bhliain, nuair a bhíonn na plandaí ag bláthú, d’fhorbair an OCT cineál saoráide stórála síolta a d’fhéadfadh ligean dó móinéir a athchóiriú ar feadh na bliana. Coinnítear na síolta i stát díomhaoin i gcóras imshruthaithe ard-salanda, fuaraithe.

Chomh luath agus a bhaintear den tsuanacht, tugann oibrithe deonacha aire do na síolta go dtí na céimeanna síolóige agus plandaí fásta de réir mar a fhásann siad laistigh de Theicneolaíocht Mhata Mhírfheoil.

Féarach faoi bhláth réidh le hathphlandáil (OCT)

“Bhí an tionscadal ReMEDIES an-dúshlánach ó thaobh castachta, scála agus uaillmhéine, ag meascadh laghdú brú áineasa i ngnáthóga leochaileacha mara mara le hathchóiriú mar uirlis bhreise chun cabhrú leis téarnamh,” a dúirt bainisteoir an tionscadail, Fiona Tibbitt.

Leanfaidh an tsaoráid saothraithe mhara-mhara ag an uisceadán ag taispeáint an tionscadail, a bhí urraithe ag Valeport, Zurich agus Naturesave Insurance.

